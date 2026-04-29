Estados Unidos podrá negar la Green Card por quema de la bandera nacional o participación en protestas antisemitas

El gobierno de Donald Trump endurece los criterios para solicitar la Green Card con reglas que penalizan la expresión política de inmigrantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Donald Trump introdujo en 2026 nuevas directrices internas que facultan a funcionarios de inmigración para negar la residencia permanente a extranjeros que participen en expresiones políticas como protestas propalestinas, actos definidos como antisemitas o la quema de la bandera nacional de Estados Unidos.

La medida, confirmada por documentos del el diario estadounidense The New York Times, establece que manifestaciones consideradas opuestas a los valores estadounidenses podrán ser motivo para excluir a solicitantes tanto del acceso a la Green Card —el permiso de residencia permanente en EE.UU., que no equivale a la ciudadanía estadounidense— como de la vía hacia la ciudadanía.

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De acuerdo con los materiales de capacitación distribuidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), estos criterios instruyen a los oficiales a identificar y reportar “conductas o ideologías antiamericanas y/o antisemitas” detectadas en entrevistas o revisiones de antecedentes.

Los expedientes considerados relevantes serán elevados a instancias superiores, incluyendo la oficina del asesor jurídico general del DHS, lo que incrementa el nivel de escrutinio sobre quienes hayan expresado posiciones políticas explícitas.

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Esta directriz responde, en parte, al aumento de protestas en campus universitarios tras los ataques de Hamás contra Israel en 2023 y la escalada del conflicto en Medio Oriente, según información publicada por el diario estadounidense The New York Times.

La nueva política migratoria de la administración Trump, documentada en circulares internas y confirmada por altos funcionarios del DHS en declaraciones públicas, considera como factores “negativos” el apoyo a ideologías subversivas, la afiliación o respaldo a organizaciones clasificadas como antisemitas por el gobierno de Estados Unidos y la participación en protestas antiestadounidenses.

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Incluso si el solicitante no ha incurrido en delitos, su historial de expresión política —incluida la quema de la bandera nacional— podrá ser causa suficiente para la denegación definitiva de la residencia permanente.

Esta interpretación se fundamenta en la autoridad que otorga la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que habilita a los funcionarios a evaluar la “buena conducta moral” y la adhesión a los principios constitucionales de Estados Unidos.

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La nueva directriz responde a una preocupación institucional creciente por actos considerados contrarios a la seguridad nacional y a los valores fundacionales. Un portavoz oficial del Departamento de Seguridad Nacional, citado por la agencia de noticias Reuters, expresó que “la participación en actividades que promuevan la violencia, el odio o el antisemitismo” será evaluada con el máximo rigor durante los procesos de inmigración.

En agosto de 2023, Donald Trump firmó una orden ejecutiva dirigida a reforzar las sanciones contra quienes destruyen símbolos nacionales, como la bandera estadounidense, un acto que la Corte Suprema de Estados Unidos ha protegido en fallos previos bajo el derecho a la libertad de expresión recogido en la Primera Enmienda.

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La nueva política migratoria introduce un matiz: aunque la quema de la bandera siga siendo legal como forma de protesta, este acto puede ser interpretado como prueba de falta de adhesión a los valores nacionales y, por tanto, justificar la negativa de la Green Card, según los documentos internos revisados por el diario estadounidense The New York Times.

El Departamento de Seguridad Nacional ha emitido guías específicas para sus funcionarios, instruyéndolos a documentar y reportar cualquier manifestación pública que, a su criterio, pueda representar un riesgo para la cohesión social o la seguridad nacional.

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Estas directrices subrayan la importancia de monitorear especialmente las actividades en campus universitarios, donde se han multiplicado las protestas vinculadas al conflicto entre Israel y Hamás desde octubre de 2023.

La aplicación de estos criterios ha provocado una reacción inmediata entre organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y de la libertad de expresión.

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Murad Awawdeh, presidente de la organización de defensa de los inmigrantes Coalición de Inmigración de Nueva York, declaró a el diario estadounidense The New York Times que la política “censura de hecho a las personas y sienta un precedente peligroso que amenaza los derechos de todos los estadounidenses”.

Según Awawdeh, la administración Trump estaría avanzando hacia “un castigo explícito a la expresión pública de creencias por parte de inmigrantes”, inscribiendo estas acciones en una agenda de deportación más amplia.

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El impacto de la nueva regulación afecta principalmente a estudiantes extranjeros, activistas y solicitantes de asilo. La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA) advirtió en un comunicado oficial que “la interpretación expansiva de actos de protesta como motivo de inadmisibilidad” podría disuadir la participación cívica y vulnerar derechos protegidos por la Constitución.

Del mismo modo, la organización nacional de derechos civiles Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) señaló que “la utilización de criterios ideológicos en materia migratoria puede derivar en arbitrariedad y discriminación”.

Cómo se implementará la nueva política migratoria

Las nuevas directrices migratorias permiten al Departamento de Seguridad Nacional denegar la residencia permanente por participación en protestas propalestinas o actos considerados antisemitas (Reuters)

La administración Trump ha encargado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que las nuevas pautas sean aplicadas de manera uniforme en todos los centros de procesamiento de solicitudes migratorias.

Los funcionarios reciben formación específica para identificar antecedentes de participación en protestas o actividades políticas, particularmente en el contexto de las universidades estadounidenses después de los ataques de Hamás en 2023.

Cada caso documentado será evaluado no solo en función de la legalidad de los actos, sino del alineamiento del solicitante con los valores constitucionales y el orden público.

Las directrices internas, obtenidas por el diario estadounidense The New York Times, establecen que la simple manifestación de ideas o la asistencia a protestas pueden ser consideradas indicadores de “conducta antiestadounidense”.

Esta interpretación amplía las facultades discrecionales de los agentes migratorios, quienes deberán elevar los casos considerados sensibles a las más altas instancias del DHS y del Departamento de Justicia.

Reacciones y contexto legal

La decisión ha sido cuestionada por expertos legales y organizaciones de derechos civiles, que advierten un posible conflicto con el precedente sentado por la Corte Suprema de Estados Unidos, que ha protegido la quema de la bandera como forma de discurso político.

No obstante, la administración Trump sostiene que la política se justifica por la necesidad de preservar la seguridad nacional y los valores fundamentales del país.

En esa línea, el Departamento de Justicia respaldó la medida en un comunicado oficial, afirmando que “la evaluación de antecedentes ideológicos es compatible con la legislación migratoria vigente” y responde a la obligación del Estado de filtrar amenazas o conductas que puedan atentar contra la integridad institucional de Estados Unidos.

El debate se traslada ahora a los tribunales y al Congreso, donde ya se han presentado demandas y peticiones de revisión legislativa.

La Comisión de Derechos Humanos de la ONU instó al gobierno de Estados Unidos a garantizar que las medidas migratorias sean compatibles con los tratados internacionales suscritos por el país, especialmente en lo relativo a la libertad de expresión y la no discriminación.

Perspectivas para inmigrantes y próximos pasos

El procedimiento de revisión migratoria se vuelve más estricto y discrecional, con supervisión aumentada y posibilidades de litigio en tribunales y revisión legislativa en el Congreso de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las nuevas directrices migratorias impulsadas por la administración Trump introducen un sistema de evaluación más estricto para la concesión de la Green Card y el acceso a la ciudadanía estadounidense.

Los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional deberán analizar el historial de expresión política de los solicitantes y reportar cualquier conducta interpretada como contraria a los valores nacionales, especialmente en el contexto de protestas vinculadas a conflictos internacionales.

La medida, respaldada por órdenes ejecutivas y documentos internos, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos civiles y expertos legales, que advierten sobre posibles riesgos para la libertad de expresión y la participación cívica de los inmigrantes.

La aplicación y el alcance de la norma serán objeto de seguimiento por parte de organismos nacionales e internacionales. Mientras tanto, los solicitantes de residencia permanente deberán considerar el impacto de su historial público en el proceso migratorio, en un contexto de escrutinio reforzado y criterios interpretativos más rigurosos.