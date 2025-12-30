La gripe se intensifica en Estados Unidos con 4,6 millones de contagios en plena temporada de fin de año

Estados Unidos registra 4,6 millones de casos de gripe en plena temporada de viajes y reuniones por las fiestas de fin de año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aumento considerable de casos de gripe afecta a Estados Unidos durante el periodo de viajes y reuniones por las fiestas de fin de año, con al menos 4,6 millones de personas contagiadas, según los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Esta situación, confirmada por las autoridades federales y estatales, coincide con un incremento en la circulación de una variante específica del virus de la influenza, identificada como subclade K del subtipo H3N2.

De acuerdo con el reporte actualizado del CDC al 20 de diciembre de 2025, el país ha registrado también 49.000 hospitalizaciones y 1.900 muertes asociadas a la gripe en lo que va de la temporada. El organismo federal advierte que estos números continuarán en ascenso durante las próximas semanas. ABC News, citando fuentes oficiales, destaca que la variante subclade K representa la mayoría de los casos secuenciados desde finales de septiembre.

El contexto epidemiológico actual refleja una intensificación de la vigilancia y la respuesta sanitaria, en un marco donde la vacunación y las medidas preventivas adquieren relevancia. La temporada de gripe previa dejó un saldo de 288 fallecimientos pediátricos, cifra equiparable a la observada durante la pandemia de H1N1 en 2009, según el CDC. Las autoridades subrayan la persistencia del riesgo, especialmente en grupos vulnerables, y promueven la inmunización como principal herramienta de protección.

¿Qué muestran los datos oficiales sobre la gripe en 2025?

Según el último informe del CDC, la gripe ha generado al menos 4,6 millones de casos en todo el país desde el inicio de la temporada, con un impacto significativo en la demanda hospitalaria. Las hospitalizaciones superan las 49.000, mientras que las muertes asociadas alcanzan las 1.900. La institución sanitaria federal estima que la situación podría intensificarse durante las próximas semanas, dado el incremento de los desplazamientos y reuniones familiares por las festividades.

El reporte semanal FluView del CDC detalla que, entre las muestras de virus H3N2 recolectadas y analizadas desde el 28 de septiembre, el 89% corresponde a la subclade K. Esta variante ha circulado previamente en el hemisferio sur y ahora predomina en Estados Unidos. ABC News señala que los especialistas atribuyen parte del aumento de casos a la propagación de esta cepa, aunque los síntomas y el grado de severidad no difieren sustancialmente de otros años.

La subclade K del virus H3N2 es responsable del 89% de los contagios de gripe secuenciados en 2025, según el CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué ocurre en Nueva York y otros estados?

El Departamento de Salud del Estado de Nueva York reportó 71.123 casos confirmados en la semana que finalizó el 20 de diciembre, el mayor registro semanal desde que el reporte es obligatorio en 2004. Esta cifra representa un aumento del 38% en comparación con la semana anterior, cuando se contabilizaron 51.365 infecciones. El total acumulado en el estado asciende a 189.312 casos.

En cuanto a la presión sobre la red hospitalaria, Nueva York notificó un incremento del 63% en hospitalizaciones por gripe, pasando de 2.251 a 3.666 ingresos semanales. ABC News recoge declaraciones del médico de urgencias Darien Sutton, quien confirmó la elevada ocupación en los servicios de emergencia y recordó que los datos nacionales suelen reflejar cierto retraso en periodos festivos, por lo que la información estatal ofrece una visión más inmediata de la situación.

¿Cuáles son las recomendaciones y medidas preventivas?

El CDC mantiene su recomendación de vacunar a todas las personas a partir de los seis meses de edad, salvo excepciones muy específicas. La agencia federal destaca que la aplicación anual de la vacuna contra la gripe previene millones de contagios y consultas médicas cada año, resultando especialmente relevante para quienes presentan mayor riesgo de complicaciones, como niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Según datos oficiales, el 90% de los menores que fallecieron por gripe durante la temporada anterior no habían recibido la vacuna. En este sentido, el CDC señala la importancia de la inmunización pediátrica y de completar los esquemas de vacunación en todos los grupos etarios. ABC News cita la recomendación de reforzar medidas como el lavado frecuente de manos y el uso de mascarillas en espacios concurridos, especialmente en el contexto de reuniones familiares y desplazamientos propios de la temporada.

El CDC informa que las hospitalizaciones por gripe superan las 49.000 y los fallecimientos alcanzan los 1.900 en el país. (Imagen ilustrativa Infobae)

¿Qué características presenta la variante predominante este año?

La subclade K del subtipo H3N2 es responsable de la mayoría de los casos diagnosticados desde septiembre, según los análisis genéticos publicados por el CDC. Esta variante ya había sido identificada en otros países antes de su circulación predominante en Estados Unidos. Los expertos de la agencia federal indican que, si bien la transmisibilidad parece elevada, no se ha detectado un aumento en la gravedad de la enfermedad en comparación con temporadas previas.

El médico Darien Sutton, citado por ABC News, explicó: “La gripe es mucho más que un simple resfriado. Estoy atendiendo a pacientes que presentan síntomas intensos, pero no observamos una enfermedad más severa ni una mutación que genere una forma especialmente agresiva del virus”.

¿Qué impacto tiene la situación actual en la población y el sistema de salud?

El incremento de casos ha generado una mayor demanda en los servicios de urgencias y hospitalizaciones, especialmente en regiones como Nueva York, donde se han alcanzado cifras récord. El CDC y las autoridades estatales monitorean la evolución de la temporada y actualizan regularmente las recomendaciones para la población y los profesionales de la salud.

Las autoridades sanitarias insisten en la importancia de acudir a los centros de vacunación, así como de adoptar medidas de protección personal durante las actividades propias de las fiestas. De acuerdo con el CDC, la temporada de gripe suele extenderse hasta el mes de mayo, por lo que la vigilancia epidemiológica y la promoción de la vacuna seguirán siendo prioritarias en las próximas semanas.

Los datos publicados hasta el 20 de diciembre indican que la tendencia al alza podría mantenerse durante el mes de enero, en coincidencia con el retorno a las actividades escolares y laborales tras las vacaciones.

Nueva York reporta un récord semanal con 71.123 contagios de gripe y un incremento del 63% en hospitalizaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar en las próximas semanas?

El CDC prevé que los casos de gripe continúen en aumento en Estados Unidos, con especial atención en los estados del noreste, donde la incidencia es mayor. Los informes oficiales señalan que la vacunación y el seguimiento de las medidas preventivas seguirán siendo la vía principal para reducir el impacto de la enfermedad en la población general y en los sistemas sanitarios.

Las actualizaciones periódicas de las autoridades permitirán identificar posibles cambios en la dinámica de transmisión y ajustar las recomendaciones de salud pública. Las cifras de hospitalizaciones y fallecimientos continuarán siendo monitoreadas de cerca, a la espera de una eventual disminución de los contagios hacia la segunda mitad de la temporada.