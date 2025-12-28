El drama de la influencer Melissa Mae Carlton: murió su hija menor Molly un año después del fallecimiento de Abigail, la mayor

Melissa y Tom Carlton, junto a su pequeña hija Molly (Instagram)

La influencer Melissa Mae Carlton confirmó la muerte de su hija menor, Molly Carlton, quien falleció en Estados Unidos el pasado 25 de diciembre, un año después del deceso de su primogénita, Abigail Carlton, de nueve años.

“En la mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reencontraron”, escribió en sus redes sociales, donde además incluyó fotos de su pequeña.

La familia espera resultados de estudios genéticos para confirmar la causa (Instagram)

En el mensaje, la influencer recordó cuánto extrañaba Molly a su hermana: “Molly la extrañaba profundamente. A menudo me preguntaba: ‘Mamá, ¿cuándo vuelve Jesús para que Abi pueda bajar?’”.

Según informó Us Weekly, los padres comunicaron que los médicos sospechan que Molly padecía una afección cardíaca genética, condición que podría haber afectado también a Abigail, cuyo deceso en abril de 2024 se atribuyó inicialmente a una sepsis.

“Estamos destruidos. En shock. Confundidos. Exhaustos después de un día lleno de trauma y angustia. Me siento entumecida. Todavía no puedo aceptar que esto sea real”, expresaron Melissa y Tom Carlton.

La familia Carlton había perdido a su hija mayor, Abigail, nueve años, en 2024 (Instagram)

Melissa Mae Carlton indicó que la familia aún no dispone de un diagnóstico certero sobre la causa exacta de la muerte de Molly, pero cree en la importancia de compartir los avances médicos para ayudar a otras familias que enfrentan situaciones de muerte súbita inesperada en niños (SUDC, por sus siglas en inglés).

La madre relató en sus redes sociales que la niña fue monitoreada en el hospital antes de morir, lo que permitió a los médicos detectar la posible cardiopatía genética. “Nunca me he sentido satisfecha con las respuestas que nos dieron de ella. Pero este tipo de afección nos han dicho que incluso una enfermedad menor podría provocar un evento cardíaco repentino”, dijo en sus redes sociales.

La familia Carlton, residente en Estados Unidos, sufrió en poco más de un año la pérdida de su otra hija.

La experiencia de la familia busca alertar a otros sobre la importancia de los estudios médicos preventivos (Instagram)

En aquel entonces, la madre escribió: “No hay palabras para expresar los desconsolados y devastados que estamos. Sentimos el peor dolor de nuestras vidas, pero a la vez, de alguna manera, una profunda paz por su situación, pero dejará un gran vacío en nuestras vidas y en las de muchos otros”.

En relación con el momento de la muerte de Molly, la influencer detalló en sus redes, que la presencia de los paramédicos en el domicilio fue casi inmediata y que el hospital contaba con un centro de traumatología pediátrica a solo quince minutos.

El caso de la familia Carlton ha generado muestras de solidaridad y acompañamiento en redes sociales, donde miles de personas han expresado su apoyo ante las dos pérdidas. La madre, que a menudo compartía aspectos de su vida y de la crianza de sus hijos, reconoció que el dolor de la pérdida la llevó a apartarse de la publicación de contenidos, aunque continuó visibilizando su proceso de duelo.

Melissa Mae Carlton compartió su experiencia para alertar sobre la muerte súbita infantil (Instagram)

De acuerdo con Us Weekly, la familia Carlton ahora se someterá a estudios genéticos que podrían arrojar luz sobre la presencia de una afección hereditaria. En sus mensajes, la madre insistió en que la experiencia de su familia puede ayudar a otras personas a detectar a tiempo este tipo de patologías.

“En los próximos días y semanas habrá tanto por hacer y organizar, y vamos a necesitar una fuerza que vaya más allá de la nuestra”, sostuvo en otro tramo de su mensaje, en el que agradeció las oraciones recibidas y las expresiones de apoyo.

Melissa y Tom son padres también de Harry y Lily. En su desgarrador descargo, la influencer reveló detalles de una conmovedora conversación que tuvo con su hijo Harry: “Cuando subimos al avión rumbo a Arizona el lunes, Molly se inclinó hacia mí y me dijo que quería estar con Abi. A través del llanto, me dijo: ‘Ella consiguió lo que quería’”.