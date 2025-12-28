Estados Unidos

El drama de la influencer Melissa Mae Carlton: murió su hija menor Molly un año después del fallecimiento de Abigail, la mayor

“Estamos destruidos. En shock. Confundidos”, expresaron Melissa y su esposo Tom, tras la devastadora pérdida de su segunda hija

Guardar
Melissa y Tom Carlton, junto
Melissa y Tom Carlton, junto a su pequeña hija Molly (Instagram)

La influencer Melissa Mae Carlton confirmó la muerte de su hija menor, Molly Carlton, quien falleció en Estados Unidos el pasado 25 de diciembre, un año después del deceso de su primogénita, Abigail Carlton, de nueve años.

“En la mañana de Navidad, nuestra dulce Molly y su hermana mayor Abi se reencontraron”, escribió en sus redes sociales, donde además incluyó fotos de su pequeña.

La familia espera resultados de
La familia espera resultados de estudios genéticos para confirmar la causa (Instagram)

En el mensaje, la influencer recordó cuánto extrañaba Molly a su hermana: “Molly la extrañaba profundamente. A menudo me preguntaba: ‘Mamá, ¿cuándo vuelve Jesús para que Abi pueda bajar?’”.

Según informó Us Weekly, los padres comunicaron que los médicos sospechan que Molly padecía una afección cardíaca genética, condición que podría haber afectado también a Abigail, cuyo deceso en abril de 2024 se atribuyó inicialmente a una sepsis.

“Estamos destruidos. En shock. Confundidos. Exhaustos después de un día lleno de trauma y angustia. Me siento entumecida. Todavía no puedo aceptar que esto sea real”, expresaron Melissa y Tom Carlton.

La familia Carlton había perdido
La familia Carlton había perdido a su hija mayor, Abigail, nueve años, en 2024 (Instagram)

Melissa Mae Carlton indicó que la familia aún no dispone de un diagnóstico certero sobre la causa exacta de la muerte de Molly, pero cree en la importancia de compartir los avances médicos para ayudar a otras familias que enfrentan situaciones de muerte súbita inesperada en niños (SUDC, por sus siglas en inglés).

La madre relató en sus redes sociales que la niña fue monitoreada en el hospital antes de morir, lo que permitió a los médicos detectar la posible cardiopatía genética. “Nunca me he sentido satisfecha con las respuestas que nos dieron de ella. Pero este tipo de afección nos han dicho que incluso una enfermedad menor podría provocar un evento cardíaco repentino”, dijo en sus redes sociales.

La familia Carlton, residente en Estados Unidos, sufrió en poco más de un año la pérdida de su otra hija.

La experiencia de la familia
La experiencia de la familia busca alertar a otros sobre la importancia de los estudios médicos preventivos (Instagram)

En aquel entonces, la madre escribió: “No hay palabras para expresar los desconsolados y devastados que estamos. Sentimos el peor dolor de nuestras vidas, pero a la vez, de alguna manera, una profunda paz por su situación, pero dejará un gran vacío en nuestras vidas y en las de muchos otros”.

En relación con el momento de la muerte de Molly, la influencer detalló en sus redes, que la presencia de los paramédicos en el domicilio fue casi inmediata y que el hospital contaba con un centro de traumatología pediátrica a solo quince minutos.

El caso de la familia Carlton ha generado muestras de solidaridad y acompañamiento en redes sociales, donde miles de personas han expresado su apoyo ante las dos pérdidas. La madre, que a menudo compartía aspectos de su vida y de la crianza de sus hijos, reconoció que el dolor de la pérdida la llevó a apartarse de la publicación de contenidos, aunque continuó visibilizando su proceso de duelo.

Melissa Mae Carlton compartió su
Melissa Mae Carlton compartió su experiencia para alertar sobre la muerte súbita infantil (Instagram)

De acuerdo con Us Weekly, la familia Carlton ahora se someterá a estudios genéticos que podrían arrojar luz sobre la presencia de una afección hereditaria. En sus mensajes, la madre insistió en que la experiencia de su familia puede ayudar a otras personas a detectar a tiempo este tipo de patologías.

“En los próximos días y semanas habrá tanto por hacer y organizar, y vamos a necesitar una fuerza que vaya más allá de la nuestra”, sostuvo en otro tramo de su mensaje, en el que agradeció las oraciones recibidas y las expresiones de apoyo.

Melissa y Tom son padres también de Harry y Lily. En su desgarrador descargo, la influencer reveló detalles de una conmovedora conversación que tuvo con su hijo Harry: “Cuando subimos al avión rumbo a Arizona el lunes, Molly se inclinó hacia mí y me dijo que quería estar con Abi. A través del llanto, me dijo: ‘Ella consiguió lo que quería’”.

Temas Relacionados

Molly CarltonMelissa Mae CarltonTom CarltonEstados UnidosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Más de 1.000 vuelos cancelados en Estados Unidos por la tormenta invernal que azota a varias regiones del país

En plena temporada navideña, las autoridades también instaron a la población a evitar viajar en carretera: “Los conductores deben planificar su viaje en consecuencia, monitorear las condiciones y seguir todos los protocolos de seguridad”

Más de 1.000 vuelos cancelados

Estas ciudades de Texas podrían inundarse con una subida extrema del nivel del mar

Modelos federales advierten que comunidades costeras, infraestructuras estratégicas y áreas naturales quedarían expuestas a anegamientos permanentes bajo proyecciones de largo plazo

Estas ciudades de Texas podrían

El FBI cerrará su histórica sede en Washington y trasladará a más de 7.000 empleados a otra instalación federal

La agencia informó una mudanza progresiva hacia un complejo gubernamental distinto, luego de descartar un proyecto inmobiliario valuado en miles de millones por plazos excesivos

El FBI cerrará su histórica

Times Square abrirá las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos con una caída patriótica de la bola en Año Nuevo

La tradicional cita en Nueva York sumará una instancia inédita tras el inicio de 2026, en el marco de una agenda nacional que se extenderá durante todo el próximo año con actividades oficiales y eventos simbólicos

Times Square abrirá las celebraciones

Un hombre mató a su esposa en Florida después de que ella sugiriera apagar el televisor durante un partido de fútbol americano

La policía del condado de Polk investiga el impacto de una tragedia familiar, donde dos menores quedaron huérfanos y una adolescente resultó herida de gravedad

Un hombre mató a su
DEPORTES
La Conmebol realizó un balance

La Conmebol realizó un balance de fin de año y compartió sus principales logros de 2025

La sorprendente predicción de un jugador histórico de Uruguay sobre el Mundial 2026: “Vamos a salir campeones”

El secreto que Sergio Goycochea guardó 35 años sobre el Mundial de Italia 1990: “Es muy fuerte lo que me pasó”

Misterio en el fútbol africano por la repentina muerte de un jugador durante un partido: se habría tragado una moneda

La excéntrica noche de Navidad del futbolista Jack Grealish en un club de striptease: “Salió con una sonrisa en su rostro”

TELESHOW
La profunda reflexión de Marta

La profunda reflexión de Marta Fort al hacer el balance de su 2025: “Hubo momentos de dudas, tristeza y depresión”

Wanda Nara habló de un posible encuentro con Susana Giménez en Punta del Este: “Somos amigas”

Pampita mostró la intimidad de su festejo de Navidad junto a Martín Pepa y sus hijos: fuegos artificiales, regalos y románticos abrazos

La faceta desconocida de Francis Mallmann: creatividad lejos de los fuegos y cerca de la costura

Eva Bargiela y Gianluca Simeone bautizaron a Faustino en la Basílica de Luján

INFOBAE AMÉRICA

La huella de las sociedades

La huella de las sociedades secretas medievales en la cultura occidental

Por qué el 2025 fue uno de los años más calurosos de la historia y qué proyectan para 2026

El papa León XIV envió tres camiones con ayuda humanitaria a Ucrania: “Desea estar presente en las familias que sufren”

“One Way or Another”, la oscura historia detrás del hit de Blondie

El robo al Louvre puso en alerta máxima la seguridad de los museos más famosos del mundo