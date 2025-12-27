La música latina rompe récords y conquista el mercado de Estados Unidos

El artista puertorriqueño sigue sorprendiendo con presentaciones que atraen a miles de seguidores de todo el mundo (Bad Bunny)

La música latina superó la barrera de los 1.000 millones de dólares en ingresos en Estados Unidos, consolidándose como uno de los géneros más consumidos de la industria musical en 2025.

De acuerdo con cifras de Billboard, el género experimentó un crecimiento económico y un impacto cultural inéditos, impulsados por el consumo masivo y logros históricos de artistas como Bad Bunny, Shakira, Karol G, Carín León y Maná.

Este avance, respaldado por cifras sin precedentes, posicionó a la música latina en la vanguardia del mercado estadounidense y global.

El auge de la música latina redefine la industria global y transforma la escena cultural de América (REUTERS)

Las estadísticas difundidas por Luminate y la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA) confirman el avance del género.

El informe semestral de Luminate, publicado en julio de 2025 y citado por Billboard, indicó que en los primeros seis meses del año la música latina aumentó en 0,25 puntos porcentuales su cuota de mercado, el segundo mayor incremento entre todos los géneros evaluados, solo detrás del rock y por encima del country y el gospel.

Este crecimiento, según el medio, mantuvo al género como el 5° más consumido en el país, con un ritmo de expansión superior al de casi todos los demás estilos.

Por su parte, la RIAA informó que la música latina representó el 8,8% de los ingresos musicales totales en Estados Unidos, frente al 5,6% de seis años atrás, lo que evidenció un crecimiento tangible y sostenido. Un elemento clave fue el regional mexicano, que atrajo a una nueva generación de oyentes tanto en Estados Unidos como a nivel internacional.

El crecimiento del consumo y la influencia latina en el panorama musical estadounidense marcan una nueva era para la industria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hitos de artistas impulsan el crecimiento

En 2025, artistas individuales lograron hitos que transformaron el panorama del género. Bad Bunny protagonizó una residencia en Puerto Rico que Billboard describió como un evento sin precedentes fuera de Las Vegas. El artista afirmó: “Quiero dejar en claro que soy puertorriqueño y por eso hago la música que hago”, en una entrevista con el medio.

La serie de 31 conciertos, realizada entre julio y septiembre, incluyó los primeros nueve espectáculos exclusivos para residentes locales, con precios máximos de entradas de USD 35.

Jorge Pérez, director ejecutivo de Discover Puerto Rico, señaló que el impacto económico de las presentaciones alcanzó USD 500 millones. En total, se vendieron 460.000 boletos y más de un cuarto de millón de asistentes viajaron específicamente a Puerto Rico para los shows.

El último concierto, una función exclusiva para la comunidad local transmitida por Amazon, se convirtió en la actuación individual más vista en Amazon Music y marcó el inicio de una colaboración estratégica entre la plataforma y Bad Bunny, enfocada en el desarrollo económico y social local.

Innovador y referente: El impacto de Bad Bunny trasciende fronteras y conecta generaciones a través del ritmo (REUTERS/Henry Romero)

Shakira encabezó la gira global femenina en español más exitosa de la historia, según datos de Billboard. Tras relanzar su carrera en 2022 con nuevos éxitos, la artista transformó una planeada gira de arenas norteamericanas en un tour mundial de estadios y recintos emblemáticos.

En las primeras 64 fechas de las 82 totales, la gira recaudó USD 327,4 millones y vendió 2,5 millones de entradas, lo que la posicionó como la gira más taquillera realizada por una mujer latina y la segunda más exitosa de la música latina en todos los géneros, solo superada por Luis Miguel.

Uno de los hitos destacados fue la serie de 12 conciertos en el Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, donde se vendieron 780.000 boletos y asistieron 65.000 personas por noche, estableciendo un récord en el recinto.

La colombiana emociona multitudes y conquista nuevos escenarios con cada gira internacional (REUTERS/Agustin Marcarian)

Por su parte, Karol G cerró el año como la artista latina con mayor cantidad de logros en los listados anuales de Billboard. Por 7° año consecutivo lideró la clasificación Top Latin Artists – Female y, desde 2022, es la única mujer entre los diez mejores intérpretes latinos del año.

Su álbum más reciente, “Tropicoqueta”, debutó en el 1° puesto del ranking Top Latin Albums, mientras que el sencillo “Si Antes Te Hubiera Conocido” se mantuvo como el número uno en Hot Latin Songs durante más tiempo en esta década para una artista femenina.

Además, su documental en Netflix, “Tomorrow Was Beautiful (Mañana fue muy Bonito)”, se convirtió en el documental en español más visto de la plataforma y el programa más popular de mayo en Colombia. Entre otros hitos, Karol G fue la primera artista latina invitada al cabaré Crazy Horse y compartió escenario en el Victoria’s Secret Fashion Show con figuras como Missy Elliot y Twice.

Karol G, con su versatilidad y liderazgo femenino, está en la cima de los rankings latinos (REUTERS/Amanda Perobelli)

Expansión y desafíos en el mercado

El auge del regional mexicano alcanzó nuevas alturas con Carín León, quien en 2026 será el primer artista latino en actuar en el Sphere de Las Vegas, el recinto de mayor recaudación de Billboard en 2024 y 2025. León anunció inicialmente tres conciertos en septiembre y, tras agotar localidades, sumó cuatro fechas más ese mes.

Además de liderar presentaciones multitudinarias, en 2024 actuó en escenarios emblemáticos como el Grand Ole Opry y Stagecoach, y colaboró con artistas de country como Kane Brown y Kacey Musgraves, confirmando la expansión del regional mexicano hacia nuevos públicos.

Estas presentaciones, organizadas por AEG Presents, permitirán a León utilizar tecnología innovadora en sus conciertos.

La voz del regional mexicano que rompe récords y conquista nuevos públicos en cada presentación (REUTERS/Mario Anzuoni)

Por su parte, Maná estableció un récord absoluto en Los Ángeles al realizar 43 conciertos en arenas, superando la marca previa de Bruce Springsteen.

Esta cifra se alcanzó el 21 de noviembre de 2025 durante la gira “Vivir Sin Aire” en el Kia Forum y se amplió con dos conciertos más, sumando 45 presentaciones en la ciudad.

La banda mexicana también fue nominada como la primera agrupación de rock en español al Salón de la Fama del Rock & Roll de 2025, según destacó Billboard.

La banda mexicana sigue haciendo historia con su legado y su capacidad de llenar estadios en Estados Unidos (Cortesía Maná / Timothy Norris)

Aunque la música latina logró avances notables, enfrenta desafíos como las restricciones a los corridos en México y el aumento de medidas migratorias en Estados Unidos. Sin embargo, según Billboard, estas situaciones no limitaron la expansión del género.

Por el contrario, la influencia del idioma español y el peso creciente de las comunidades latinoamericanas en ciudades clave, especialmente en Los Ángeles, siguen demostrando su importancia en la industria musical.

La vitalidad actual de la música latina en Estados Unidos refleja la dimensión y fortaleza de las comunidades mexicanas y latinas, que a través de su idioma y su música continúan transformando el horizonte cultural estadounidense.