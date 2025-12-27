Estas ciudades de Texas podrían inundarse con una subida extrema del nivel del mar

El aumento del nivel del mar en Texas pone en riesgo a millones de residentes y a infraestructuras críticas, según datos de la NOAA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El litoral de Texas enfrenta un escenario de riesgo ante el incremento proyectado del nivel del mar, según estimaciones de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Las simulaciones oficiales advierten que, con un aumento extremo de 10 pies (3 metros), extensas áreas urbanas y naturales quedarían sumergidas bajo el agua, lo que podría impactar a millones de residentes, infraestructuras críticas y ecosistemas clave. El análisis, divulgado en diciembre de 2025, cobra relevancia por la densidad poblacional y el peso económico del litoral texano.

Los modelos de la NOAA muestran que ciudades como Galveston, Freeport, Matagorda, Corpus Christi y South Padre Island estarían entre las más afectadas, junto a reservas naturales y áreas industriales de alta sensibilidad ambiental. Según reportó Newsweek, la herramienta Sea Level Rise Viewer de la NOAA detalla que hospitales, estaciones de bomberos, redes de abastecimiento de agua y plantas de tratamiento de residuos se exponen a inundaciones permanentes bajo este escenario. El organismo federal subraya que la velocidad y magnitud de estos cambios dependen de variables climáticas y geológicas de la región.

El último informe de la NOAA, publicado en 2022 y actualizado en 2025, reporta que el nivel del mar en la costa del Golfo de México ha subido cerca de 18 centímetros desde 1920. Las autoridades federales, como la Agencia de Protección Ambiental (EPA), advierten que la aceleración de este fenómeno aumenta la vulnerabilidad de la infraestructura crítica y aumenta los desafíos para las comunidades costeras de Texas.

¿Qué impacto tendría un aumento de 10 pies en el nivel del mar en Texas?

De acuerdo con el visor interactivo de la NOAA, un ascenso de 10 pies (3 metros) en el nivel del mar cubriría extensas porciones de la costa texana. Galveston, junto con áreas adyacentes como Texas City, La Porte, Anahuac y partes de League City, quedarían bajo agua. El mismo destino alcanzaría a Hitchcock, Tiki Island, Jamaica Beach y la isla de Galveston.

Las proyecciones oficiales señalan que refugios naturales como McFaddin National Wildlife Refuge y San Bernard National Wildlife Refuge desaparecerían. Matagorda, Palacios, Port Lavaca, Corpus Christi y South Padre Island también sufrirían inundaciones, en algunos casos extendidas varios kilómetros tierra adentro. Según Newsweek, la NOAA advierte sobre la posible pérdida de infraestructuras clave en zonas industriales y portuarias, incluyendo depósitos de combustibles y plantas químicas.

La NOAA sostiene que la magnitud del impacto variaría según las condiciones locales, como la subsidencia del suelo y la topografía costera, factores que agravan la vulnerabilidad de ciertas áreas urbanas.

Ciudades costeras como Galveston, Corpus Christi y South Padre Island figuran entre las más expuestas a inundaciones permanentes en la proyección de la NOAA.

¿Qué dice la NOAA sobre la probabilidad de este escenario y los tiempos estimados?

El escenario de una subida de 10 pies es calificado como extremo en los análisis de la NOAA y la EPA. Los informes técnicos de la agencia, difundidos por Newsweek y medios estadounidenses, subrayan que para el año 2050 el aumento previsto del nivel del mar en la región del Golfo de México oscila entre 35 y 45 centímetros (14 a 18 pulgadas). El documento “Global and Regional Sea Level Rise Scenarios for the United States” de la NOAA indica que “la mayoría de la costa de Estados Unidos podría experimentar un aumento de entre 60 centímetros y 1,5 metros (2 a 5 pies) para el año 2100”, condicionando la evolución al volumen de emisiones de gases de efecto invernadero y al hundimiento natural del terreno.

En palabras del informe oficial, “un incremento de 10 pies en el nivel del mar no es probable en este siglo bajo los modelos actuales, aunque no puede descartarse en escenarios futuros si las emisiones globales no se reducen”. La EPA advierte que, pese a la improbabilidad a corto plazo, los efectos de la subida ya se evidencian hoy en la erosión costera, la salinización de acuíferos y el aumento de inundaciones por tormentas.

¿Cuáles son las ciudades y comunidades de Texas más expuestas?

Los mapas de la NOAA identifican a Galveston, Texas City, La Porte, Freeport, Matagorda, Palacios, Port Lavaca, Corpus Christi, South Padre Island y áreas cercanas como puntos de alta exposición. Las simulaciones muestran que la inundación alcanzaría zonas densamente pobladas, sectores industriales y áreas de conservación ambiental.

De acuerdo con el análisis federal, Houston-Galveston concentra infraestructuras estratégicas, incluidas plantas químicas, refinerías, hospitales y terminales portuarias. La EPA alerta que “la inundación de estos complejos puede liberar contaminantes y afectar la calidad del agua y la salud pública”. Los refugios naturales, como Laguna Atascosa National Wildlife Refuge y Aransas National Wildlife Refuge, también figuran en la lista de áreas vulnerables, con consecuencias para la biodiversidad y el turismo local.

El informe de la NOAA detalla que “la combinación de hundimiento del terreno y subida del mar multiplica el riesgo de inundaciones crónicas en las principales ciudades costeras de Texas”.

Las reservas naturales y refugios de vida silvestre a lo largo del litoral texano podrían desaparecer ante un ascenso extremo de 10 pies en el nivel del mar.

¿Qué infraestructuras críticas están en riesgo según fuentes oficiales?

La amenaza de un aumento del nivel del mar de esta magnitud implicaría la pérdida o inutilización de instalaciones esenciales. Según la EPA y la NOAA, hospitales, estaciones de bomberos, plantas de tratamiento de aguas residuales, depósitos de materiales peligrosos y rutas de evacuación quedarían en zonas de riesgo.

Newsweek cita informes oficiales que advierten sobre el colapso de sistemas sépticos y la contaminación de fuentes de agua potable por la intrusión de agua salada. En palabras del informe de la EPA, “la exposición de instalaciones químicas e industriales a inundaciones puede derivar en incidentes ambientales y de salud pública de gran escala”.

El análisis de la NOAA recomienda a gobiernos estatales y locales identificar puntos críticos y actualizar los mapas de riesgo para la preparación ante emergencias.

¿Qué dice la ciencia sobre el aumento observado y las proyecciones para Texas?

Los datos históricos de la NOAA confirman un aumento promedio de 18 centímetros (7 pulgadas) en el nivel del mar de la costa del Golfo desde 1920. Este ritmo se ha acelerado en las últimas décadas, de acuerdo con los registros de la organización.

La EPA sostiene que “el cambio climático y el hundimiento natural del terreno explican la aceleración del fenómeno en Texas y otros estados del Golfo”. El informe técnico subraya que la tendencia al alza continuará y podría intensificarse si no se reducen las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Hospitales, plantas químicas, redes de agua y rutas de evacuación forman parte de las instalaciones esenciales amenazadas por el aumento del nivel del mar en Texas.

¿Qué medidas proponen las autoridades para enfrentar el riesgo de inundaciones costeras en Texas?

Las agencias federales recomiendan una combinación de estrategias para mitigar el impacto. Entre las medidas sugeridas por la NOAA y la EPA figuran:

Construcción de barreras físicas como diques y muros de contención.

Elevación de infraestructuras críticas.

Conservación y restauración de humedales para absorber el exceso de agua.

Restricción al desarrollo urbano en zonas vulnerables.

Actualización de los planes de emergencia y de los mapas de riesgo costero.

La Federal Emergency Management Agency (FEMA) y el U.S. Army Corps of Engineers financian proyectos de restauración de costas y defensas contra inundaciones en Texas y otros estados afectados. Las autoridades promueven la participación de gobiernos locales y la ciudadanía en la planificación urbana y ambiental.

¿Qué impacto tiene el aumento del nivel del mar en los residentes, la economía y el ambiente de Texas?

El avance del mar sobre la costa de Texas afecta a millones de residentes, infraestructuras estratégicas y ecosistemas de alto valor. El análisis de la NOAA y la EPA muestra que la exposición de ciudades, industrias y áreas protegidas genera desafíos sociales, económicos y ambientales.

Según los informes federales, la tendencia actual exige la colaboración de gobiernos, empresas y comunidades para proteger vidas, bienes y recursos naturales. La actualización periódica de los datos y la adaptación de la planificación urbana y ambiental constituyen herramientas centrales para reducir la vulnerabilidad de Texas ante el aumento del nivel del mar.