Una madre de Minnesota fue arrestada por abuso infantil tras atacar a un menor en un crucero

La policía de Miami detuvo a Paetra Ann Grandsberry por abuso infantil tras un incidente en el crucero Carnival Conquest. (Miami-Dade County Corrections and Rehabilitation)

El arresto de Paetra Ann Grandsberry, una madre de Minnesota de 38 años, por un presunto caso de abuso infantil tras un incidente en el crucero Carnival Conquest ha abierto el debate sobre la reacción de los padres ante amenazas percibidas hacia sus hijos.

El episodio ocurrió el domingo 21 de diciembre, cuando Grandsberry identificó por error a un adolescente como el agresor de sus hijos y se lanzó hacia él. La detención se produjo tras el arribo del barco al puerto de Miami el lunes, según informó People.

De acuerdo con el informe policial recogido por People, la situación comenzó alrededor de las 20:30 horas (hora local), cuando la seguridad del crucero recibió una alerta por una pelea entre adolescentes.

La mujer argumentó que se encontraba muy estresada en el momento de la agresión al menor

Una confusión de identidad llevó a una madre de Minnesota a atacar al adolescente equivocado durante un viaje familiar. (AP foto/Wilfredo Lee)

Grandsberry relató a los agentes que se encontraba extremadamente alterada después de saber que dos de sus hijos habían sido atacados en el barco.

Mientras dialogaba con el personal de seguridad, vio a un grupo de jóvenes corriendo y supuso que uno de ellos era el responsable de la agresión.

Entonces, la mujer corrió hacia el adolescente, se arrojó sobre él y lo sujetó del cuello de la camisa. Ante las autoridades, reconoció que lo insultó en medio de la tensión del momento.

El joven relató que la mujer llegó por detrás y lo aventó

Grandsberry admitió a las autoridades que identificó por error al adolescente y lo insultó tras creerlo responsable de una agresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la versión del adolescente implicado sostiene que transitaba por un pasillo del crucero cuando notó que varias personas corrían y se unió a ellas por temor a una amenaza desconocida.

Explicó a la policía que Grandsberry se aproximó por detrás, lo derribó y lo levantó tomándolo por el cuello de la camisa. Además, aseguró que la madre incitó a sus hijos a agredirlo, señalándolo como responsable de atacar a su familia, según lo documentó People.

Al darse cuenta de su error de identificación, la mujer huyó del lugar del incidente

El informe policial señala que el menor logró alejarse con la ayuda de su tía. Posteriormente, los agentes indicaron que Grandsberry admitió haber confundido al adolescente con los presuntos agresores de sus hijos, y declaró que abandonó el lugar al darse cuenta de su error de identificación.

Las autoridades atribuyeron el incidente a un “caso de identidad equivocada”, lo que motivó una intervención inmediata tanto por parte del personal del crucero como de los organismos de seguridad en el puerto de Miami.

Grandsberry fue arrestada y se le fijó una fianza que supera los 2.000 dólares

El juez fijó a Grandsberry una fianza de 2.500 dólares tras encontrar causa probable para el cargo de abuso infantil. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Tras los hechos, Grandsberry fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami, donde permanece detenida bajo una fianza de 2.500 dólares.

En la audiencia del martes, un juez local determinó causa probable para sustentar el cargo de abuso infantil. Además, se notificó al Departamento de Niños y Familias de Florida, conforme a los protocolos de protección de menores que se aplican en estos casos, detalló People.

Aunque la víctima no resultó herida, la intervención de las autoridades busca garantizar la protección de los menores involucrados y esclarecer lo sucedido, en una situación marcada por la confusión y la contundente acción de los servicios de seguridad.