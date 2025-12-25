Estados Unidos

Una madre de Minnesota fue arrestada por abuso infantil tras atacar a un menor en un crucero

La detención de Paetra Ann Grandsberry, se realizó luego de que agrediera a un joven por error durante un viaje marítimo en el Carnival Conquest que arribó al puerto de Miami

Guardar
La policía de Miami detuvo
La policía de Miami detuvo a Paetra Ann Grandsberry por abuso infantil tras un incidente en el crucero Carnival Conquest. (Miami-Dade County Corrections and Rehabilitation)

El arresto de Paetra Ann Grandsberry, una madre de Minnesota de 38 años, por un presunto caso de abuso infantil tras un incidente en el crucero Carnival Conquest ha abierto el debate sobre la reacción de los padres ante amenazas percibidas hacia sus hijos.

El episodio ocurrió el domingo 21 de diciembre, cuando Grandsberry identificó por error a un adolescente como el agresor de sus hijos y se lanzó hacia él. La detención se produjo tras el arribo del barco al puerto de Miami el lunes, según informó People.

De acuerdo con el informe policial recogido por People, la situación comenzó alrededor de las 20:30 horas (hora local), cuando la seguridad del crucero recibió una alerta por una pelea entre adolescentes.

La mujer argumentó que se encontraba muy estresada en el momento de la agresión al menor

Una confusión de identidad llevó
Una confusión de identidad llevó a una madre de Minnesota a atacar al adolescente equivocado durante un viaje familiar. (AP foto/Wilfredo Lee)

Grandsberry relató a los agentes que se encontraba extremadamente alterada después de saber que dos de sus hijos habían sido atacados en el barco.

Mientras dialogaba con el personal de seguridad, vio a un grupo de jóvenes corriendo y supuso que uno de ellos era el responsable de la agresión.

Entonces, la mujer corrió hacia el adolescente, se arrojó sobre él y lo sujetó del cuello de la camisa. Ante las autoridades, reconoció que lo insultó en medio de la tensión del momento.

El joven relató que la mujer llegó por detrás y lo aventó

Grandsberry admitió a las autoridades
Grandsberry admitió a las autoridades que identificó por error al adolescente y lo insultó tras creerlo responsable de una agresión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la versión del adolescente implicado sostiene que transitaba por un pasillo del crucero cuando notó que varias personas corrían y se unió a ellas por temor a una amenaza desconocida.

Explicó a la policía que Grandsberry se aproximó por detrás, lo derribó y lo levantó tomándolo por el cuello de la camisa. Además, aseguró que la madre incitó a sus hijos a agredirlo, señalándolo como responsable de atacar a su familia, según lo documentó People.

Al darse cuenta de su error de identificación, la mujer huyó del lugar del incidente

El informe policial señala que el menor logró alejarse con la ayuda de su tía. Posteriormente, los agentes indicaron que Grandsberry admitió haber confundido al adolescente con los presuntos agresores de sus hijos, y declaró que abandonó el lugar al darse cuenta de su error de identificación.

Las autoridades atribuyeron el incidente a un “caso de identidad equivocada”, lo que motivó una intervención inmediata tanto por parte del personal del crucero como de los organismos de seguridad en el puerto de Miami.

Grandsberry fue arrestada y se le fijó una fianza que supera los 2.000 dólares

El juez fijó a Grandsberry
El juez fijó a Grandsberry una fianza de 2.500 dólares tras encontrar causa probable para el cargo de abuso infantil. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Tras los hechos, Grandsberry fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight de Miami, donde permanece detenida bajo una fianza de 2.500 dólares.

En la audiencia del martes, un juez local determinó causa probable para sustentar el cargo de abuso infantil. Además, se notificó al Departamento de Niños y Familias de Florida, conforme a los protocolos de protección de menores que se aplican en estos casos, detalló People.

Aunque la víctima no resultó herida, la intervención de las autoridades busca garantizar la protección de los menores involucrados y esclarecer lo sucedido, en una situación marcada por la confusión y la contundente acción de los servicios de seguridad.

Temas Relacionados

Abuso infantilCrucero Carnival ConquestPuerto de MiamiMiamiestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Estas son las nuevas leyes que entran en vigor en Nueva York desde 2026

Las medidas anunciadas por autoridades estatales buscan responder al escenario económico reciente mediante cambios en el marco regulatorio y la asignación de recursos públicos

Estas son las nuevas leyes

Funcionarios de Washington emiten una alerta sanitaria por ratas en baños tras inundaciones históricas

El aviso oficial se difundió luego de un aumento inusual de reportes ciudadanos y de la saturación de redes de drenaje en zonas urbanas y suburbanas afectadas por lluvias intensas

Funcionarios de Washington emiten una

Retiran del mercado dulces navideños por riesgo de alergia no declarada en su etiquetado afecta a consumidores

La medida preventiva involucra partidas específicas de confitería estacional distribuidas en supermercados, tras detectarse ingredientes sensibles omitidos en el rótulo del envase

Retiran del mercado dulces navideños

Los pasajeros de cruceros que lleguen a Hawái enfrentarán un nuevo impuesto climático tras un fallo judicial

La recaudación anual podría superar los 100 millones de dólares y será auditada mediante informes públicos, de acuerdo con documentos oficiales

Los pasajeros de cruceros que

El gobernador de California declaró estado de emergencia en seis condados tras las intensas lluvias

Las autoridades han desplegado recursos estatales y equipos de rescate para responder a inundaciones y deslaves, con advertencias adicionales para comunidades cercanas a áreas quemadas por incendios recientes

El gobernador de California declaró
DEPORTES
Shaq O’Neal se estrelló contra

Shaq O’Neal se estrelló contra un panel de TV y protagonizó el momento más viral de la Navidad: “Lo traspasó como si fuera de papel”

Así festejo la Navidad Marcelo Gallardo: se mostró acompañado por su familia y sus cuatro hijos

El conmovedor homenaje de un futbolista juvenil del Ajax a su novia recientemente fallecida: “Es desgarrador”

El nuevo ataque que sufrió el ciclista Van der Poel: “Me asusté un poco porque vi que algo venía hacia mí”

El álbum de las vacaciones navideñas de Valentín Barco, Yaz Jaureguy y su hija en Disney: “Cualquier lugar es mi hogar con ustedes”

TELESHOW
Regalos, sorpresas y novios: la

Regalos, sorpresas y novios: la Navidad de Fabián Cubero y sus hijas junto a Mica Viciconte

El momento de complicidad entre Martín Migueles y Benedicto, el hijo de Wanda Nara: “Gracias, Santa”

Los dos looks de la China Suárez para las fiestas: glamour romántico y bohemia natural

Mauro Icardi mostró cómo pasó Navidad con la China Suárez: la sonrisa con sus hijas y el detalle del arbolito

Benjamín Vicuña pasó Navidad sin sus hijos y con la familia de su novia: decoración retro y sabores caseros

INFOBAE AMÉRICA

Cuándo y dónde será la

Cuándo y dónde será la toma de posesión de Nasry “Tito” Asfura como presidente de Honduras

El informe del accidente de Azerbaijan Airlines que dejó 38 muertos descartó la presencia de explosivos en la nave

La dictadura de Maduro excarceló a 71 presos políticos detenidos tras las protestas por el fraude electoral de 2024

Turquía arrestó a más de cien presuntos integrantes del Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo

Desde Dickens hasta Ronald Dahl, el exceso de peso se ha utlizado como un prejuicio para definir el carácter