Estados Unidos felicitó a Nasry Asfura y pidió respetar los resultados anunciados por el CNE de Honduras

Estados Unidos felicitó a Nasry ‘Tito’ Asfura tras su declaración como presidente electo de Honduras y solicitó a todos los sectores políticos que acaten el resultado para asegurar el traspaso de poder sin incidentes.

El pedido de la administración estadounidense fue emitido minutos después de la confirmación de la victoria de Asfura, quien obtuvo el 40,26% de los votos en las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió su reconocimiento al nuevo mandatario hondureño y remarcó la relevancia de garantizar que la transición gubernamental se realice de manera pacífica y sin interferencias.

“Estados Unidos insta a todas las partes a respetar los resultados confirmados para que las autoridades hondureñas puedan garantizar con prontitud una transición pacífica de poder al presidente electo Nasry Asfura”, señaló Rubio en su declaración.

El funcionario también expresó la intención del gobierno norteamericano de colaborar con la nueva administración en áreas de seguridad, migración y economía.

La reacción oficial de Washington se inscribe en un contexto de elevada atención internacional y presión sobre las instituciones hondureñas, luego de un escrutinio que se extendió por más de un mes y requirió la revisión especial de cientos de actas con inconsistencias. El proceso electoral, que mantuvo en vilo al país y a la región, estuvo marcado por fallas técnicas y numerosos cuestionamientos por parte de la oposición.

El secretario de Estado, Marco Rubio, señaló la importancia de una transición pacífica y manifestó su interés en fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, migración y economía (REUTERS/Kevin Mohatt)

Nasry ‘Tito’ Asfura, dirigente del Partido Nacional, fue proclamado presidente tras una ajustada contienda, superando por escaso margen al candidato liberal Salvador Nasralla, quien solicitó públicamente un recuento “voto por voto”.

Nasralla manifestó su inconformidad ante la diferencia mínima registrada y puso en duda la integridad del recuento realizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Por su parte, Rixi Moncada, representante del partido Libre y heredera política de la presidenta saliente Xiomara Castro, obtuvo el tercer lugar y rechazó la validez del escrutinio, alegando falta de transparencia por parte de las autoridades electorales.

La campaña y el proceso poselectoral hondureño estuvieron marcados por la influencia de actores internacionales, en especial la administración de Donald Trump, quien expresó su respaldo a Asfura y lo definió como “el único verdadero amigo de la libertad”.

Trump también afirmó que una eventual cooperación con Honduras estaría sujeta a la relación con el nuevo presidente y subrayó que juntos podrían “combatir a los narcocomunistas”.

En paralelo a su respaldo a Asfura, Trump indultó al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien cumplía una condena de 45 años en una prisión estadounidense por delitos de narcotráfico.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su respaldo a Nasry Asfura (REUTERS/Kent Nishimura)

El desarrollo del escrutinio quedó bajo observación de organizaciones internacionales y gobiernos de la región, que solicitaron claridad y garantías institucionales durante las semanas de recuento. Las autoridades hondureñas avanzaron con el procesamiento de las actas y, una vez alcanzado el 99,93% del cómputo, confirmaron la victoria del candidato del Partido Nacional.

En su primer mensaje tras la proclamación, Asfura comunicó en redes sociales: “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar”. También reconoció la labor de los consejeros del CNE y agradeció al equipo responsable de organizar el proceso electoral.

La declaración oficial se realizó de manera virtual y estuvo presidida por Ana Paola Hall, junto a Cossette López y Carlos Cardona.

La administración estadounidense dejó en claro su prioridad en la estabilidad regional y la necesidad de mantener la cooperación con el nuevo gobierno en temas centrales para ambos países.

En sus palabras, Marco Rubio subrayó el interés en “impulsar la cooperación bilateral y regional en materia de seguridad, poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos y fortalecer los lazos económicos entre ambos países”.

La transición en Honduras se desarrolla en medio de demandas de revisión de resultados, cuestionamientos sobre la credibilidad del sistema electoral y un clima político polarizado.

En su primer mensaje tras la proclamación, Asfura comunicó en redes sociales: “Honduras: Estoy preparado para gobernar. No te voy a fallar” (REUTERS/Leonel Estrada/Archivo)

La atención internacional permanece centrada en el desarrollo de los próximos pasos y en la capacidad de las instituciones hondureñas para sostener la gobernabilidad y restaurar la confianza pública tras una de las elecciones más disputadas de la historia reciente del país.

(Con información de EFE y AFP)