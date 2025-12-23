Estados Unidos

Estados Unidos instó a Honduras a concluir el escrutinio y advirtió sobre consecuencias para quienes obstruyan el proceso electoral

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado pidió a las autoridades hondureñas que respeten los plazos legales y permitan la publicación de los resultados, en medio de demoras y cuestionamientos al proceso de recuento

La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado pidió a las autoridades hondureñas que respeten los plazos legales y permitan la publicación de los resultados, en medio de demoras y cuestionamientos al proceso de recuento (REUTERS/Annabelle Gordon/Archivo)

Estados Unidos elevó este lunes la presión diplomática sobre Honduras al exigir que se concluya sin más demoras el escrutinio de las elecciones presidenciales celebradas el 30 de noviembre y al advertir que habrá consecuencias contra quienes intenten bloquear o retrasar el trabajo de la autoridad electoral.

El pronunciamiento se produjo a pocos días del vencimiento del plazo constitucional para certificar los resultados oficiales.

La advertencia fue formulada por la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, que utilizó la red social X para instar a las autoridades responsables a cumplir con sus obligaciones legales.

Es imperativo que los responsables cumplan con sus obligaciones a tiempo para que el CNE pueda finalizar los resultados oficiales. Cualquiera que obstruya o intente retrasar el trabajo del CNE tendrá consecuencias”, señaló el organismo estadounidense.

Washington expresó además su preocupación por las dificultades que enfrenta el proceso electoral y apuntó directamente a actores políticos que, según su evaluación, continúan interfiriendo en el desarrollo normal del escrutinio.

El Departamento de Estado calificó la situación como “profundamente problemática” y subrayó que la ciudadanía hondureña merece un desenlace claro y confiable.

El pueblo hondureño ha esperado bastante. Se merecen un proceso en tiempo, transparente y creíble”, añadió el mensaje oficial.

La declaración de Estados Unidos se enmarca en su política de respaldo a procesos electorales que cumplan estándares democráticos en la región y en su interés por evitar escenarios de inestabilidad institucional en Centroamérica. Aunque el comunicado no detalló el tipo de sanciones o medidas que podrían aplicarse, la referencia a “consecuencias” fue interpretada como una señal de firmeza frente a eventuales intentos de manipulación o bloqueo del conteo.

El llamado de Washington fue acompañado por un pronunciamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que también urgió a las autoridades hondureñas a completar el escrutinio y certificar los resultados dentro de los plazos previstos por la Constitución. En un comunicado difundido por su Secretaría General, el organismo regional enfatizó la necesidad de cerrar el proceso electoral con apego estricto a la ley.

El Departamento de Estado calificó la situación como “profundamente problemática” y subrayó que la ciudadanía hondureña merece un desenlace claro y confiable (EFE/ Gustavo Amador/ Archivo)

“La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos hace un llamado urgente a las autoridades electorales de Honduras para que concluyan el escrutinio lo antes posible, en estricto apego a la ley y con plenas garantías para todos los actores políticos y sociales”, señaló la OEA. El texto recordó que la certificación de los resultados debe realizarse antes del 30 de diciembre, un mes después de la jornada electoral.

El secretario general del organismo, Albert Ramdin, insistió en que el cumplimiento de ese calendario es clave para preservar la legitimidad del proceso y el respeto a la voluntad expresada en las urnas. En ese sentido, exhortó a los distintos actores políticos a actuar con responsabilidad y a evitar acciones que puedan generar mayor tensión institucional.

Instamos a todos los actores políticos a actuar con responsabilidad y respeto por la voluntad popular, garantizando la estabilidad y la paz para toda la ciudadanía”, afirmó.

Estados Unidos y la OEA han coincidido en subrayar que la transparencia y la oportunidad en la divulgación de los resultados son elementos centrales para sostener la confianza pública en el sistema electoral hondureño. Ambos actores han seguido de cerca el desarrollo del proceso y han mantenido una postura activa frente a los retrasos y cuestionamientos que han surgido tras los comicios.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin (EFE/Lenin Nolly)

Mientras el conteo continúa y se procesan las actas pendientes, la presión internacional se concentra en un objetivo común: que las autoridades electorales concluyan su labor sin interferencias y certifiquen los resultados dentro del marco legal. Para Washington y el organismo hemisférico, ese paso es esencial para evitar una prolongación de la incertidumbre política y para asegurar que el proceso electoral cierre conforme a los estándares democráticos reconocidos a nivel internacional.

(Con información de EFE)

