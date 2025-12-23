Donald Trump afirmó que Estados Unidos “necesita” Groenlandia por razones de seguridad nacional (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este lunes que su país “necesita” Groenlandia por motivos de “seguridad nacional”, un día después de nombrar al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial a la isla autónoma danesa, una decisión que abrió una nueva disputa diplomática con Dinamarca y motivó la convocatoria del embajador estadounidense en Copenhague.

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump sostuvo en reiteradas ocasiones que Washington requiere el control del territorio ártico por razones estratégicas y evitó descartar el uso de la fuerza para lograrlo. El domingo, el mandatario designó a Landry como enviado especial a Groenlandia, lo que provocó una reacción inmediata del gobierno danés y críticas desde la Unión Europea.

“Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional. No por los minerales”, afirmó Trump durante una conferencia de prensa en Palm Beach, Florida. El presidente reforzó su argumento con referencias a la presencia extranjera en la región: “Si miras Groenlandia, recorres la costa de arriba abajo, tienes barcos rusos y chinos por todos lados”, declaró

Luego añadió: “La necesitamos por seguridad nacional. Tenemos que tenerla”, y sostuvo que Landry “quería liderar la avanzada”.

Tras su nombramiento, Landry afirmó que su objetivo era lograr que el territorio danés “sea parte de Estados Unidos”. Las declaraciones profundizaron el malestar en Copenhague y en Nuuk, capital de Groenlandia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen (REUTERS)

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, difundieron el lunes una declaración conjunta en la que remarcaron que la isla pertenece a sus habitantes. “No se puede anexar otro país”, señalaron. “Esperamos respeto por nuestra integridad territorial conjunta”, remarcaron.

El ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, calificó el nombramiento y las declaraciones como “totalmente inaceptables” y expresó estar “profundamente enfadado” por la situación.

Horas después, su cartera convocó al embajador estadounidense para exigir explicaciones formales. “Convocamos hoy al embajador estadounidense al Ministerio de Asuntos Exteriores para una reunión, junto con el representante groenlandés, donde marcamos muy claramente una línea roja y también pedimos una explicación”, afirmó Rasmussen en una entrevista con la radiodifusora pública DR.

La Unión Europea manifestó su respaldo a Dinamarca. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, subrayaron en redes sociales que la integridad territorial y la soberanía constituyen “principios fundamentales del derecho internacional”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa (REUTERS/Yves Herman)

Las autoridades de Dinamarca y de Groenlandia reiteraron en varias oportunidades que la isla no está en venta y que su futuro corresponde decidirlo a su población. Groenlandia cuenta con unos 57.000 habitantes y, según una encuesta difundida en enero, la mayoría desea avanzar hacia la independencia de Dinamarca, pero no convertirse en parte de Estados Unidos.

Rasmussen sostuvo que la designación de un enviado especial confirma el interés sostenido de Washington en la isla ártica. “Sin embargo, insistimos en que todos —incluido Estados Unidos— deben mostrar respeto por la integridad territorial del Reino de Dinamarca”, afirmó en un comunicado enviado a AFP.

Desde la perspectiva estadounidense, Groenlandia ofrece ventajas estratégicas y económicas en el Ártico, una región que adquiere relevancia por la competencia entre potencias. El territorio posee recursos minerales aún sin explotar, incluidas tierras raras, y su posición puede ganar peso a medida que el deshielo polar abra nuevas rutas marítimas. Además, la ubicación de la isla la sitúa en la trayectoria más corta para misiles entre Rusia y Estados Unidos.

Washington mantiene la base militar de Pituffik en Groenlandia y abrió un consulado en la isla en junio de 2020. En agosto, Dinamarca ya había convocado al encargado de negocios estadounidense después de que al menos tres funcionarios cercanos a Trump visitaran Nuuk para sondear la opinión local sobre un posible fortalecimiento de los vínculos con Estados Unidos.

(Con información de AFP)