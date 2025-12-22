Estados Unidos

Un fallo podría convertir a Elon Musk en el primer billonario del mundo y cambiar la historia de las grandes fortunas

La restitución judicial de un paquete accionario abre la puerta a un hito sin precedentes en el sector tecnológico y redefine el futuro de la élite empresarial global

Guardar
Elon Musk se acerca a
Elon Musk se acerca a convertirse en el primer billonario del mundo tras la restitución judicial de su paquete accionario en Tesla (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Elon Musk ha dado un paso decisivo hacia la posibilidad de convertirse en el primer billonario de la historia, tras la decisión del Tribunal Supremo de Delaware de restituirle un paquete de opciones sobre acciones de Tesla valuado en USD 139.000 millones. Esta resolución, reportada por Sky News, eleva el patrimonio neto del empresario a USD 749.000 millones, consolidando su posición como la persona más rica del mundo y acercándolo a un hito financiero sin precedentes.

El fallo judicial, emitido el sábado 20 de diciembre de 2025, revierte la anulación previa de un paquete de compensación otorgado a Musk en 2018. Según Sky News, la jueza Kathaleen McCormick había invalidado inicialmente el plan en 2024, calificando la remuneración como “inconcebible” y señalando conflictos de interés en la junta directiva de Tesla, además de la falta de transparencia hacia los accionistas durante la aprobación del acuerdo.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Delaware consideró que la rescisión de dicho paquete dejó a Musk sin compensación por seis años de trabajo y calificó la decisión anterior como “impropia e inequitativa”.

El impacto inmediato de la restitución se refleja en el índice de multimillonarios de Forbes, que sitúa el patrimonio de Musk en USD 749.000 millones, superando por primera vez la barrera de los USD 700.000 millones. Esta cifra lo coloca aproximadamente USD 500.000 millones por delante del segundo en la lista, el cofundador de Google, Larry Page, según datos recogidos por Sky News.

El Tribunal Supremo de Delaware
El Tribunal Supremo de Delaware devuelve a Musk opciones sobre acciones de Tesla valuadas en USD 139.000 millones (REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

Si Musk ejerce todas las opciones sobre acciones del paquete de 2018, su participación en Tesla aumentaría del 12,4% al 18,1% sobre una base accionarial ampliada.

En cuanto a la reacción del empresario, Sky News informó que no ha emitido un comunicado formal tras la decisión judicial. No obstante, en una respuesta publicada en su plataforma social X, afirmó sentirse “reivindicado” por el fallo.

Su futuro financiero podría verse aún más transformado por el nuevo paquete de compensación aprobado por los accionistas de Tesla en noviembre de 2025. Este plan, respaldado por el 75% de los accionistas, podría alcanzar un valor de hasta USD 1 billón si Musk cumple cinco ambiciosos objetivos en la próxima década.

Entre las metas establecidas se encuentran la entrega de 20 millones de vehículos Tesla y un millón de robots, la obtención de 10 millones de suscripciones al sistema de conducción autónoma de la compañía, la puesta en funcionamiento de un millón de Robotaxis autónomos, la generación de hasta USD 400.000 millones en beneficios operativos y el aumento de la capitalización bursátil de Tesla hasta los USD 8,5 billones.

Entre las metas de Tesla
Entre las metas de Tesla para Musk figuran la entrega de 20 millones de vehículos y la puesta en marcha de un millón de Robotaxis autónomos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

De acuerdo con los términos del acuerdo, el sudafricano no percibirá salario alguno; su retribución dependerá exclusivamente del cumplimiento de estos objetivos. Si logra alcanzarlos, recibiría más de 400 millones de acciones adicionales de Tesla, cuyo valor podría rondar el billón de dólares si la empresa alcanza la valoración prevista.

Actualmente, Tesla está valuada en USD 1,51 billones, según la información proporcionada por Sky News.

Fiel a su estilo, Elon Musk ha optado por no emitir declaraciones oficiales sobre la restitución de sus opciones, limitándose a expresar en redes sociales su satisfacción por el desenlace judicial.

Temas Relacionados

Elon MuskTeslaTribunal Supremo de DelawarePaquete de compensación TeslaPatrimonio netoLarry PageNewsroom BUE

Últimas Noticias

Trump anunciará medidas junto a Hegseth tras la nueva incautación de petroleros venezolanos

El presidente, el secretario de Guerra y el secretario de la Marina hablarán esta tarde desde Mar-a-Lago tras la confiscación de más buques

Trump anunciará medidas junto a

Trump designó al gobernador de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial de EEUU para Groenlandia

“Promoverá con firmeza los intereses de nuestro país para la seguridad y supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo”, expresó el mandatario al comunicar la designación

Trump designó al gobernador de

El premio mayor del Powerball alcanzó los USD 1.600 millones tras quedar vacante el último sorteo en EEUU

A pesar de que nadie acertó los seis números, ocho jugadores se llevaron un millón de dólares cada uno y cientos más obtuvieron premios menores

El premio mayor del Powerball

La nueva Lincoln Road conectará el paseo con la playa

Una transformación urbana sin precedentes acerca el mar y la cultura a quienes visitan el corazón de Miami Beach

La nueva Lincoln Road conectará

Una terapia innovadora logró frenar una leucemia infantil resistente y renueva la esperanza médica

El caso de una niña de 6 años evidencia el impacto de una alternativa inmunológica que permite acceder a mejores perspectivas de vida y reducir los efectos adversos asociados a la quimioterapia

Una terapia innovadora logró frenar
DEPORTES
Una figura del fútbol jugó

Una figura del fútbol jugó un partido con una icónica camiseta de Boca Juniors y causó furor

Dani Alves podría volver a jugar al fútbol profesional tras ser absuelto por un delito de agresión sexual

Prohibieron el ingreso a las canchas de todo el país a tres hinchas de Santa Fe por amenazas y disturbios en la liga local

Se complica el armado del equipo argentino para viajar a Corea por Copa Davis: los tenistas que se bajaron y los nombres que suenan

Una brillante actuación que amargó nada menos que a River Plate: a 35 años del último partido oficial del Pato Fillol

TELESHOW
Dos celebraciones y reclamos legales:

Dos celebraciones y reclamos legales: se reavivó la puja entre Fabián Cubero y Nicole Neumann por la fiesta de Allegra

El festejo de Flor Vigna después de vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos: “Bicampeones”

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

Marina Calabró y Rolando Barbano recordaron su incómodo momento en los Martín Fierro: “Estábamos peleados”

INFOBAE AMÉRICA

Las autoridades de Tailandia y

Las autoridades de Tailandia y Camboya reanudarán las negociaciones para un alto el fuego duradero

La Policía de Australia trasladó a un penal a Naveed Akram, uno de los autores del ataque en Bondi Beach

Imputaron a Luis Fernández Albín en Uruguay tras el hallazgo de 2.200 kilos de cocaína en una chacra

La liberación de Venezuela, Cuba y Nicaragua es seguridad nacional de Estados Unidos

El lado oscuro de la Navidad: historias reales de delitos cometidos bajo la figura de Papá Noel