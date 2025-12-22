Un fallo podría convertir a Elon Musk en el primer billonario del mundo y cambiar la historia de las grandes fortunas

Elon Musk se acerca a convertirse en el primer billonario del mundo tras la restitución judicial de su paquete accionario en Tesla (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Elon Musk ha dado un paso decisivo hacia la posibilidad de convertirse en el primer billonario de la historia, tras la decisión del Tribunal Supremo de Delaware de restituirle un paquete de opciones sobre acciones de Tesla valuado en USD 139.000 millones. Esta resolución, reportada por Sky News, eleva el patrimonio neto del empresario a USD 749.000 millones, consolidando su posición como la persona más rica del mundo y acercándolo a un hito financiero sin precedentes.

El fallo judicial, emitido el sábado 20 de diciembre de 2025, revierte la anulación previa de un paquete de compensación otorgado a Musk en 2018. Según Sky News, la jueza Kathaleen McCormick había invalidado inicialmente el plan en 2024, calificando la remuneración como “inconcebible” y señalando conflictos de interés en la junta directiva de Tesla, además de la falta de transparencia hacia los accionistas durante la aprobación del acuerdo.

Sin embargo, el Tribunal Supremo de Delaware consideró que la rescisión de dicho paquete dejó a Musk sin compensación por seis años de trabajo y calificó la decisión anterior como “impropia e inequitativa”.

El impacto inmediato de la restitución se refleja en el índice de multimillonarios de Forbes, que sitúa el patrimonio de Musk en USD 749.000 millones, superando por primera vez la barrera de los USD 700.000 millones. Esta cifra lo coloca aproximadamente USD 500.000 millones por delante del segundo en la lista, el cofundador de Google, Larry Page, según datos recogidos por Sky News.

El Tribunal Supremo de Delaware devuelve a Musk opciones sobre acciones de Tesla valuadas en USD 139.000 millones (REUTERS/Tingshu Wang/File Photo)

Si Musk ejerce todas las opciones sobre acciones del paquete de 2018, su participación en Tesla aumentaría del 12,4% al 18,1% sobre una base accionarial ampliada.

En cuanto a la reacción del empresario, Sky News informó que no ha emitido un comunicado formal tras la decisión judicial. No obstante, en una respuesta publicada en su plataforma social X, afirmó sentirse “reivindicado” por el fallo.

Su futuro financiero podría verse aún más transformado por el nuevo paquete de compensación aprobado por los accionistas de Tesla en noviembre de 2025. Este plan, respaldado por el 75% de los accionistas, podría alcanzar un valor de hasta USD 1 billón si Musk cumple cinco ambiciosos objetivos en la próxima década.

Entre las metas establecidas se encuentran la entrega de 20 millones de vehículos Tesla y un millón de robots, la obtención de 10 millones de suscripciones al sistema de conducción autónoma de la compañía, la puesta en funcionamiento de un millón de Robotaxis autónomos, la generación de hasta USD 400.000 millones en beneficios operativos y el aumento de la capitalización bursátil de Tesla hasta los USD 8,5 billones.

Entre las metas de Tesla para Musk figuran la entrega de 20 millones de vehículos y la puesta en marcha de un millón de Robotaxis autónomos (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

De acuerdo con los términos del acuerdo, el sudafricano no percibirá salario alguno; su retribución dependerá exclusivamente del cumplimiento de estos objetivos. Si logra alcanzarlos, recibiría más de 400 millones de acciones adicionales de Tesla, cuyo valor podría rondar el billón de dólares si la empresa alcanza la valoración prevista.

Actualmente, Tesla está valuada en USD 1,51 billones, según la información proporcionada por Sky News.

Fiel a su estilo, Elon Musk ha optado por no emitir declaraciones oficiales sobre la restitución de sus opciones, limitándose a expresar en redes sociales su satisfacción por el desenlace judicial.