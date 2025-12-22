Estados Unidos

Donald Trump dijo que Estados Unidos se quedará con el petróleo incautado y advirtió a Nicolás Maduro: “Si se hace el duro será la última vez que lo haga”

El mandatario estadounidense anunció que el gobierno republicano retendrá tanto los barcos interceptados en las últimas semanas como el crudo transportado en ellos

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia la "Flota Dorada" de la Armada en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, EE. UU., el 22 de diciembre de 2025. REUTERS/Jessica Koscielniak

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una serie de advertencias y anuncios relacionados con Venezuela, el bloqueo petrolero y la renovación de la Armada estadounidense en una rueda de prensa desde su residencia en Florida. En una conferencia de prensa, Trump afirmó que sería “inteligente” por parte del dictador venezolano, Nicolás Maduro, dejar el poder, advirtiendo que “si se hace el duro, será la última vez que pueda hacerlo”. El mandatario estadounidense, al ser consultado sobre si la política de Washington busca derrocar a Maduro, sostuvo que “eso depende de él, de lo que quiera hacer”, pero insistió en que habría “severas y duraderas consecuencias” si el líder venezolano opta por resistir.

Las tensiones entre ambos países se han incrementado tras la orden del Ejecutivo estadounidense de bloquear la entrada y salida de buques petroleros sancionados por Estados Unidos en aguas venezolanas. Trump anunció que el gobierno estadounidense retendrá tanto los barcos incautados en las últimas semanas como el petróleo transportado en ellos, detallando que “nos lo quedaremos, puede que lo utilicemos para las reservas estratégicas, también nos quedamos con los barcos”. Entre los cargamentos confiscados, figura un buque con 1,9 millones de barriles de crudo venezolano incautado el 10 de diciembre, según precisó Trump en la misma rueda de prensa.

En relación con el combate al narcotráfico, Trump reiteró sus acusaciones contra el régimen de Maduro, al que responsabiliza de inundar Estados Unidos de drogas y de permitir el ingreso de criminales desde cárceles venezolanas. Trump explicó que las operaciones para incautar embarcaciones no se limitan a Venezuela, sino que están dirigidas contra cualquier país desde donde procedan envíos de drogas.

El presidente estadounidense sostuvo que el objetivo de la estrategia hacia Venezuela es frenar el narcotráfico y recuperar los “derechos petroleros” de las empresas estadounidenses, aunque evitó referirse abiertamente a un plan para deponer a Maduro. Trump reveló haber dialogado con compañías petroleras estadounidenses sobre la situación en Venezuela, sin aportar más detalles. En tanto, dijo que Estados Unidos mantiene una “persecución activa” para interceptar un tercer petrolero cerca de las costas venezolanas, tras meses de despliegue militar en el Caribe enfocado en interceptar embarcaciones presuntamente vinculadas con el tráfico de drogas.

Por su parte, Maduro ha calificado la incautación de buques con crudo venezolano como un acto de “piratería” y ha anunciado acciones legales ante el Consejo de Seguridad de la ONU para denunciar la actuación estadounidense, según informaciones de Europa Press.

Se exhiben imágenes del USS
Se exhiben imágenes del USS Defiant, clase Trump, el día en que el presidente estadounidense Donald Trump anunció la "Flota Dorada" de la Armada, en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, EE. UU., el 22 de diciembre de 2025. REUTERS/Jessica Koscielniak

Durante la misma comparecencia, Trump presentó un ambicioso plan para renovar la flota naval estadounidense con la construcción de un nuevo tipo de buque de guerra de gran tonelaje, descrito como “el más grande, rápido y poderoso jamás construido”. Según el mandatario, este “acorazado” será más largo y voluminoso que los históricos Iowa-class utilizados durante la Segunda Guerra Mundial, y estará equipado con misiles hipersónicos, cañones electromagnéticos y láseres de alta potencia, tecnologías aún en desarrollo por la Armada de Estados Unidos (The New York Times). Trump afirmó que participará directamente en el diseño de estos buques, argumentando que es “una persona muy estética” y que la Marina colaborará con él en este proceso.

(Con información de AP, EFE, AFP y Europa Press)

Temas Relacionados

donald trumpestados unidosvenezuelapetróleo

Últimas Noticias

Donald Trump ordenó la construcción de una nueva flota de buques de guerra para reforzar el poder naval de Estados Unidos

El mandatario republicano presentó un ambicioso plan para incorporar acorazados con tecnología avanzada y armas láser, en una apuesta por modernizar la industria y ampliar la capacidad militar del país

Donald Trump ordenó la construcción

Illinois se convierte en el primer estado del Medio Oeste de EEUU en autorizar la ayuda médica para morir

La normativa brinda una alternativa regulada para quienes enfrentan enfermedades terminales y garantiza respaldo legal a los profesionales de la salud

Illinois se convierte en el

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029

La nueva institución cultural busca transformar el panorama artístico local mediante una propuesta arquitectónica innovadora y una alianza inédita con referentes internacionales del arte y la gestión museística

Con la visión de Elaine

Wall Street cerró con ganancias en el inicio de una semana corta

Las acciones tecnológicas continúan recuperándose de una racha volátil, que se produjo mientras los inversores oscilaban entre presiones opuestas: preocupaciones sobre la burbuja de la IA versus miedo a perderse un auge de la IA

Wall Street cerró con ganancias

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos dijo que Maduro “tiene que irse”

Kristi Noem afirmó que Washington busca frenar el narcotráfico y cortar los ingresos petroleros de Caracas, en medio de un despliegue militar en el Caribe y nuevas incautaciones de buques

La secretaria de Seguridad Nacional
DEPORTES
Giro inesperado en la polémica

Giro inesperado en la polémica de los motores Mercedes de F1 en 2026: la historia detrás del reclamo de sus rivales

Las confesiones de Traverso: increíble anécdota con Maradona, por qué no habla con Riquelme y el día que Jagger se llevó su camiseta de Boca

El Santos de Neymar quiere llevarse a una figura del fútbol argentino: la importante oferta que realizó

El gesto de Franco Colapinto con su preparador físico: por qué es clave en su trabajo en la Fórmula 1

El mercado de River Plate: la verdad sobre los rumores sobre Mauro Icardi y las dos operaciones encaminadas

TELESHOW
Matías Alé sufrió un incendio

Matías Alé sufrió un incendio en su casa y tuvo que ser internado: el video del peligroso accidente doméstico

Evangelina Anderson lució su talento para el patinaje sobre hielo, ¿con una indirecta para Ian Lucas y Martín Demichelis?

La foto subida de tono de Wanda Nara y Martín Migueles tras la llegada de Mauro Icardi y la China Suárez a la Argentina

La emotiva reflexión de Eva Bargiela en su primer cumpleaños con su bebé: “Y un día volví a tener un cumpleaños feliz”

El cruce navideño de Maxi López con Wanda Nara en Masterchef Celebrity: “Si querés diamantes se los vas a tener que pedir a Migueles”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu llevará el programa nuclear

Netanyahu llevará el programa nuclear iraní y la próxima fase del plan para Gaza a la agenda de su reunión con Trump

“Las personas en el centro”: la estrategia que está transformando el futuro del trabajo en Latinoamérica

Con la visión de Elaine Wynn y el sello de Francis Kéré, Las Vegas se prepara para su primer museo de arte en 2029

El petróleo sigue al alza debido a la creciente tensión entre Estados Unidos y Venezuela

Francia aprobó una ley de urgencia para prorrogar el gasto público ante el bloqueo del presupuesto de 2026