Aventureros con plumas: así fue la inesperada travesía de dos búhos polizones en un crucero rumbo a España

La odisea de estas aves capturó la atención internacional al atravesar el océano ocultas en un crucero. De la cuarentena a permanecer meses bajo cuidado especializado en el Allure of the Seas, qué debieron enfrentar antes de regresar a su ambiente original en el sur de Estados Unidos

Dos aves minúsculas protagonizan una travesía accidental que pone en primer plano la interacción entre fauna silvestre y entornos artificiales (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)

Dos búhos excavadores se transformaron en inesperados viajeros al abordar sin ser detectados el crucero Allure of the Seas de Royal Caribbean en Miami, rumbo a Cartagena, España.

Tras permanecer varios meses en cuarentena en un centro de rescate en Murcia, las aves se preparan para regresar a Florida, donde serán liberadas en su hábitat natural, según informó Smithsonian Magazine.

Un viaje insólito a bordo del Allure of the Seas

El episodio se inició en febrero de 2025, cuando la tripulación y los pasajeros del Allure of the Seas, un barco con capacidad para casi 8.000 personas, descubrieron a los pequeños búhos durante el viaje.

Adaptables y enigmáticos, estos búhos encuentran oportunidades de refugio hasta en los lugares más inesperados de la vida urbana y moderna (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)

Los animales hallaron refugio en Central Park, un espacio verde con más de 12.000 plantas dentro del crucero, además de ser avistados en el campo de minigolf y el solárium. Nadie notó su presencia antes de zarpar, y solo cuando el buque ya cruzaba el Atlántico, los pasajeros advirtieron a la tripulación sobre las aves.

El personal del crucero capturó a los búhos con redes y se encargó de alimentarlos e hidratarlos durante el resto de la travesía. Uno de los ejemplares escapó temporalmente y regresó a Central Park, pero fue recapturado antes del arribo a España.

Al desembarcar en Cartagena el 20 de febrero, los animales fueron trasladados a un centro de rescate de fauna silvestre en Murcia, ubicado a 50 kilómetros al norte, donde permanecieron en cuarentena bajo supervisión veterinaria.

Retorno a Florida y protección especial

Actualmente, las autoridades de vida silvestre de Florida ultiman los detalles para el retorno de los búhos a Estados Unidos, previsto para mediados de enero de 2026.

La insólita odisea de los búhos atravesó miles de kilómetros gracias a los rincones verdes y las grandes instalaciones del crucero (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission)

La Fundación Fish and Wildlife de Florida financia el traslado y los cuidados, en cooperación con la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida (FWC).

Una vez en territorio estadounidense, los búhos permanecerán en una instalación del Departamento de Agricultura de Estados Unidos antes de ser liberados en un área urbana similar a la que habitaban en Miami, según indicó Smithsonian Magazine.

Los búhos excavadores son aves rapaces pequeñas que viven en madrigueras en hábitats abiertos como pastizales y desiertos. Se consideran especie amenazada en Florida, aunque no cuentan con protección federal.

Miden cerca de 23 centímetros de alto, tienen patas largas, ojos amarillos y plumaje marrón moteado, lo que facilita su camuflaje. Su dieta está compuesta principalmente por insectos y roedores, y suelen almacenar alimento extra en sus madrigueras durante periodos de abundancia.

El operativo de repatriación incluye estrictos protocolos sanitarios y la participación conjunta de organizaciones dedicadas a la conservación de especies en peligro (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission/Arielle Callender)

Casos anteriores y misterio sin resolver

No es la primera vez que un búho excavador aparece como polizón en un crucero. En enero de 2023, un ejemplar fue hallado a bordo del Symphony of the Seas, también de Royal Caribbean, tras al menos dos semanas navegando por el Caribe.

En esa ocasión, un biólogo de la FWC capturó al ave en Miami y la trasladó a un centro de rehabilitación para liberarla cerca del puerto. Un caso similar se registró en 2010, cuando otro búho fue encontrado en el campo de minigolf del Oasis of the Seas, mientras el barco permanecía atracado en Fort Lauderdale.

Las causas por las que los búhos terminan en estos barcos no se conocen con certeza. Natalie Montero-McAllister, administradora de políticas de especies amenazadas de la FWC, explicó a Smithsonian Magazine que algunos de los cruceros más modernos ofrecen amplias áreas verdes y vegetación, creando ambientes semejantes a parques, lo que podría resultar atractivo para estas aves.

Sin embargo, reconoció que no hay certeza sobre qué llevó a los búhos a elegir el Allure of the Seas como refugio temporal.

En la Fundación Fish and Wildlife de Florida destacan la singularidad de la travesía de estos búhos y la importancia de devolverlos a su entorno natural. La organización manifestó su satisfacción por colaborar en el retorno de las aves a una madriguera en Florida, según lo retomado por Smithsonian Magazine.

