Texas busca endurecer los requisitos para portar armas: nuevas exigencias en licencias

El Departamento de Seguridad Pública de Texas impulsa una reforma que modificaría el proceso para tramitar permisos vinculados a la portación de armas y otras actividades reguladas en el estado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) presentó una propuesta para modificar los requisitos de obtención y renovación de licencias de portación de armas de fuego y otras certificaciones reguladas en el estado.

Según The Dallas Morning News, la normativa fue presentada en abril de 2026 y estará sometida a un periodo de comentarios públicos que concluirá el 24 de mayo. Si es aprobada, podría entrar en vigor a finales de mes.

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La medida central exige que los solicitantes demuestren su elegibilidad bajo la ley federal Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act de 1996, que restringe ciertos beneficios a ciudadanos estadounidenses y a no ciudadanos con estatus legal.

De acuerdo con el DPS, esta nueva exigencia aplicaría tanto a quienes soliciten por primera vez como a quienes renueven licencias para portar armas, así como a otras certificaciones y registros regulados por la agencia estatal.

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La nueva normativa busca reforzar los controles sobre quiénes pueden acceder a licencias y certificaciones relacionadas con armas de fuego, con énfasis en la verificación del estatus legal de los solicitantes (REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Documentos requeridos y alcance de la propuesta

La propuesta especifica que quienes tramiten estas licencias deberán presentar uno o más documentos que acrediten su estatus migratorio legal. Entre los documentos aceptados figuran:

Licencia de conducir o identificación con cumplimiento REAL ID

Pasaporte estadounidense

Pasaporte extranjero con visa e I-94

Acta de nacimiento

Certificado de naturalización o ciudadanía

Tarjeta de residente permanente (green card)

Otros documentos federales de inmigración

Además de las licencias para portar armas, la iniciativa abarca certificaciones para instructores de armas cortas, licencias de seguridad privada, registros de proveedores de dispositivos de bloqueo de ignición y otros programas bajo supervisión del DPS.

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Según The Dallas Morning News, el objetivo es garantizar que todas las personas que soliciten estos permisos cumplan los requisitos federales de elegibilidad.

La normativa también introduce actualizaciones sobre el uso de direcciones alternativas en licencias de conducir, una opción pensada para proteger la seguridad de personas en situaciones de riesgo. Esta disposición se vincula a leyes estatales aprobadas en 2025, aunque los detalles sobre la ampliación de beneficiarios no están plenamente especificados en el expediente presentado.

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Las modificaciones contemplan la presentación obligatoria de pruebas de ciudadanía o residencia legal mediante una variedad de documentos oficiales, requisito que se extendería también a instructores y proveedores de servicios vinculados al sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

Portación sin permiso y el panorama nacional

Pese a que la legislación de Texas permite desde 2021 la portación sin permiso —conocida como permitless carry— para la mayoría de los adultos, el sistema de licencias sigue vigente para quienes desean portar armas en otros estados o prefieren la validación formal. Texas se sumó a más de 20 estados que aprobaron leyes similares en la última década. Según el Giffords Law Center, algunos de los estados con políticas de permitless carry incluyen:

Alabama

Florida

Georgia

Indiana

Iowa

Kentucky

Louisiana

Ohio

En estos estados, los adultos pueden portar armas de fuego sin necesidad de una licencia, siempre que no tengan prohibiciones legales bajo leyes estatales o federales. Según Giffords Law Center, la tendencia a flexibilizar los requisitos de portación fue uno de los cambios más significativos en la legislación sobre armas de los últimos años.

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En contraste, estados como California, Nueva York, Massachusetts y Nueva Jersey mantienen regulaciones estrictas. Exigen permisos específicos, comprobantes de residencia, certificados de cursos de seguridad y controles adicionales como la toma de huellas dactilares y la verificación en bases de datos federales, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF).

Texas forma parte de un grupo creciente de estados que permiten portar armas sin licencia, mientras que otras jurisdicciones mantienen políticas de control más estrictas y requisitos adicionales para los propietarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Regulación federal y reacciones

A nivel federal, no existe una exigencia uniforme sobre la posesión de licencias para portar armas. El National Instant Criminal Background Check System (NICS) regula las compras en comercios autorizados, pero no todas las transferencias privadas están cubiertas, salvo en los estados con legislación propia, según la ATF.

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Organizaciones como Everytown for Gun Safety y Giffords Law Center sostienen que la disparidad entre estados en la regulación de armas genera debates periódicos sobre la seguridad pública y la coherencia normativa.

En Texas, defensores de los derechos de armas afirman que las licencias siguen siendo útiles para quienes viajan fuera del estado o desean demostrar cumplimiento legal más allá de la portación sin permiso.

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El DPS evaluará las observaciones recibidas durante el periodo de comentarios públicos antes de tomar una decisión definitiva sobre la implementación de la nueva normativa. Según The Dallas Morning News, si la medida se aprueba, los cambios podrían entrar en vigor a finales de mayo.