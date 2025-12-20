Estos estados de EEUU aplicarán nuevas leyes que entrarán en vigor a partir de 2026

Estados Unidos implementará en 2026 nuevas leyes estatales sobre salario mínimo, protección de datos, inteligencia artificial y derechos laborales. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Estados Unidos dará paso a una serie de leyes estatales que transformarán el salario mínimo, la regulación tecnológica, la protección de datos y la vida cotidiana de millones de personas a partir del 1° de enero de 2026, según resoluciones y anuncios oficiales publicados por organismos gubernamentales en los estados involucrados. Las reformas afectan especialmente a trabajadores del sector servicios y tecnológico, arrendatarios, consumidores y empresas en California, Nueva York, Texas, Illinois, Florida, Indiana, Kentucky, Colorado, Georgia, Minnesota, Oregon y Washington, cuyos gobiernos aprobaron legislaciones específicas para adaptarse a nuevos desafíos sociales y económicos.

Entre los cambios principales se destacan el incremento del salario mínimo en California y Nueva York, la entrada en vigor de leyes de protección de datos personales en Indiana y Kentucky, nuevas reglas sobre inteligencia artificial en Texas y Colorado, regulaciones en salud y vivienda en Illinois y Florida, y medidas para la mejora de derechos laborales en Minnesota y otros estados. Todas las disposiciones fueron confirmadas por fuentes institucionales, como departamentos de trabajo, asambleas legislativas, oficinas de fiscales generales y organismos de vivienda.

En la última década, la ausencia de una normativa federal unificada en temas como salario, privacidad digital, condiciones de alquiler y regulación algorítmica llevó a los estados a legislar de manera diferenciada. Esta tendencia refuerza la descentralización legal en Estados Unidos y genera nuevas obligaciones y derechos para trabajadores y empresas, conforme a gremios sectoriales y despachos legislativos.

¿Cuánto subirá el salario mínimo en California y Nueva York en 2026?

California contará con uno de los salarios mínimos más altos del país, al fijarse en 16,90 dólares la hora a partir de 2026 para trabajadores no exceptuados, según lo anunció el Departamento de Relaciones Industriales de California. Esta actualización implica el reajuste de escalas salariales para categorías profesionales que utilizan el salario mínimo como parámetro para definir estructuras de pago y exenciones.

En Nueva York, el Departamento de Trabajo confirmó un aumento progresivo del salario mínimo en determinadas regiones, especialmente en la ciudad de Nueva York y Long Island, donde la presión de la inflación y los altos costos de vida motivaron la reforma. Los empleadores deberán informar y adaptar sus nóminas desde el 1 de enero de 2026.

Además, estas leyes obligan no solo al incremento de los sueldos base, sino que también exigen la actualización de contratos colectivos, escalas de horas extraordinarias y beneficios asociados. Estos cambios afectan tanto a grandes empresas como a pequeños comercios y emprendimientos.

California y Nueva York lideran el aumento del salario mínimo, con nuevas escalas salariales y obligaciones para empleadores desde enero de 2026. (REUTERS/Marcos Brindicci)

¿Cuáles son las nuevas leyes de protección de datos personales en Indiana y Kentucky?

A partir de 2026, tanto Indiana como Kentucky implementarán regulaciones avanzadas de protección de datos personales, al estilo de normativas inspiradas en modelos europeos. El Indiana Consumer Data Protection Act concede a los ciudadanos derechos de acceso, corrección, eliminación y restricción sobre el uso de su información personal por parte de negocios que manejen ciertos volúmenes de datos. Las empresas alcanzadas por esta ley deberán modificar políticas y procedimientos internos para responder solicitudes de los usuarios y garantizar transparencia en el procesamiento de datos.

En Kentucky, la nueva regulación establece de manera similar la posibilidad de que los consumidores controlen el uso de sus datos por parte de creadores de plataformas y aplicaciones digitales. Entre los aspectos destacados figura una cláusula de “cura permanente”, que autoriza a las empresas a corregir infracciones detectadas antes de recibir sanciones por parte de las autoridades regulatorias.

Este nuevo esquema normativo exige también auditorías periódicas y notificación pública en caso de filtración de datos sensibles, de acuerdo con boletines estatales.

¿Cómo regularán Texas y Colorado la inteligencia artificial desde 2026?

La regulación de la inteligencia artificial (IA) será uno de los principales focos de acción para estados como Texas y Colorado. A partir de enero de 2026, Texas aplicará la Texas Responsible Artificial Intelligence Governance Act, la cual prohíbe el uso discriminatorio de sistemas de IA y obliga a la administración pública y empresas privadas a respetar criterios de equidad y transparencia.

La norma texana establece, además, un consejo asesor en materia de IA, responsable de definir estándares para el desarrollo y utilización de algoritmos en la toma de decisiones que impacten en economía, empleo, salud y educación. El “sandbox regulatorio” permitirá la experimentación tecnológica bajo supervisión.

Colorado, por su parte, promulgará el Colorado Artificial Intelligence Act, que prevé la elaboración de auditorías y la imposición de salvaguardas en sistemas de IA considerados de alto impacto, especialmente en procesos de selección laboral, acceso a servicios de salud y asignación crediticia. Las empresas deberán realizar evaluaciones de impacto e informar a los usuarios sobre las decisiones automatizadas que les afecten.

Texas y Colorado regularán la inteligencia artificial con normas que prohíben el uso discriminatorio y exigen auditorías y transparencia en algoritmos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué cambios habrá en las leyes de vivienda y derechos del inquilino en California?

Las leyes de vivienda de California tendrán nuevas obligaciones para los propietarios desde 2026. Todo arrendador deberá proporcionar una estufa y un refrigerador en condiciones operativas en cada unidad de alquiler residencial, según la guía oficial para inquilinos del Departamento de Asuntos del Consumidor. La falta de esos elementos puede ser causal de sanción administrativa y judicial.

La tendencia a mejorar la habitabilidad de los alquileres se suma a nuevas regulaciones en materia de desalojo en otros estados. En Illinois, por ejemplo, las reformas legislativas protegerán a menores indebidamente incluidos en procesos de desalojo y facilitarán la denuncia de personas desaparecidas, según información del Departamento de Vivienda local.

¿Qué novedades habrá en beneficios de salud y protección laboral en Illinois, Minnesota y Florida?

Illinois aplicará medidas que fortalecerán la cobertura en salud y las licencias laborales: todas las escuelas públicas garantizarán la asistencia sin discriminación por estatus migratorio y el acceso a licencias laborales para madres con neonatos en unidades de cuidados intensivos infantiles. Además, se amplían los permisos para donantes de órganos a trabajadores a tiempo parcial y se restringen los tiempos de espera en denuncias por desaparición de personas.

Minnesota unificará la normativa estatal y local acerca de tiempos de descanso, acceso a sanitarios, y los esquemas de licencias por enfermedad alineados al modelo “sick-and-safe-time”. El Departamento de Trabajo de Minnesota comunicó que estas medidas buscan homogeneizar derechos y obligaciones laborales en la región, reduciendo la incertidumbre y los litigios.

En Florida, todas las empleadas estatales contarán con cobertura al 100% en exámenes mamográficos de diagnóstico dentro del seguro estatal. Así mismo, la regulación exige a empresas de seguros para mascotas entregar información clara sobre criterios de aceptación de reclamos.

California introduce nuevas obligaciones para propietarios de viviendas, como la provisión obligatoria de estufa y refrigerador en alquileres residenciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué impacto tendrán las nuevas normativas sobre protección animal y consumidores en Florida y Georgia?

Florida activará en 2026 un registro público de condenados por maltrato animal, gestionado por el Departamento de Seguridad Pública. Este registro busca ayudar a refugios, veterinarios y entidades de adopción en la evaluación de antecedentes de personas involucradas en la promoción o tenencia de animales. La iniciativa fue validada por el Departamento de Servicios Financieros, que a su vez implementará requerimientos de transparencia para pólizas de seguros para mascotas.

En Georgia, la ley sobre responsabilidad de pesticidas limita la posibilidad de reclamar indemnizaciones si el fabricante acredita cumplimiento con los estándares federales de etiquetado, según la Asamblea General estatal.

¿Cómo modifican las leyes de Oregon y Washington los beneficios de huelga y desempleo?

Oregon implementará reglas para facilitar la entrega de beneficios económicos a trabajadores en huelga, acortando plazos de espera y mejorando el acceso a prestaciones en conflictos laborales amparados por la legislación vigente. En tanto, Washington amplía la elegibilidad al seguro de desempleo para trabajadores que participen en huelgas legales, facilitando la equivalencia y el pago de compensaciones por cese temporal de actividades.

Las reformas en estos estados responden a un contexto de aumento en las acciones sindicales y buscan equiparar derechos y mecanismos de resguardo económico ante paros prolongados o despidos colectivos.

Oregon y Washington facilitan el acceso a beneficios de huelga y desempleo, ampliando derechos para trabajadores en conflictos laborales y paros legales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo pueden prepararse ciudadanos y empresas ante la oleada normativa de 2026?

Ante la entrada en vigor de estos cambios legales, organismos estatales lanzaron campañas de información pública sobre los nuevos derechos y exigencias. El Departamento de Trabajo de California, el Fiscal General de Indiana y las asambleas legislativas de Texas y Florida pusieron a disposición guías, apartados de preguntas frecuentes y líneas de consulta en sus sitios web oficiales. Estos materiales permiten a trabajadores, empleadores y consumidores aclarar dudas, adaptar contratos y modificar procesos internos antes de la fecha límite.

Los expertos legales recomiendan anticipar capacitaciones, revisión de contratos de arrendamiento y consultas periódicas a los boletines de las entidades reguladoras. Muchas leyes admiten períodos de adaptación en la presentación de informes y el refuerzo de controles internos, pero las sanciones por incumplimiento podrán aplicarse en cuanto se detecten infracciones posteriores al 1 de enero de 2026.

Las novedades legislativas de 2026 suponen ajustes a nivel operativo para empresas, gobiernos y ciudadanos, y sientan las bases para discusiones futuras sobre regulación, protección de derechos, automatización y transparencia en todo el país.