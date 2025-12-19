Estados Unidos

Wall Street cerró con ganancias de la mano de las empresas tecnológicas

Las acciones europeas cerraron en máximos históricos impulsadas por los valores de defensa

FOTO DE ARCHIVO: Un operador especializado trabaja en una cabina en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Los principales índices de Wall Street cerraron en alza el viernes, impulsados por la recuperación de las empresas tecnológicas tras la corrección sufrida al inicio de la semana. Sin embargo, las acciones de Nike sufrieron una fuerte caída debido a resultados trimestrales lastrados por las débiles ventas en China.

Las acciones del gigante de la ropa deportiva experimentaron un desplome después de que la compañía revelara una disminución de los márgenes brutos por segundo trimestre consecutivo, situación atribuida a la debilidad de su desempeño en el mercado chino y a los esfuerzos internos por renovar su catálogo de productos.

En contraste, los valores tecnológicos prolongaron las ganancias del jueves, favorecidos por las sólidas previsiones de Micron Technology. El optimismo generado alrededor del sector se relacionó con la renovada atención sobre las acciones vinculadas a la inteligencia artificial, especialmente tras una racha de correcciones motivadas por valoraciones elevadas y preocupaciones sobre fuentes de financiamiento. El viernes, las acciones de Micron alcanzaron un máximo histórico. En paralelo, Nvidia registró un avance tras conocerse que Estados Unidos inició una revisión que podría derivar en las primeras autorizaciones para exportar a China el segundo chip de inteligencia artificial más potente desarrollado por la compañía.

Las acciones de Oracle también repuntaron tras la noticia de que ByteDance, propietario de TikTok, firmó acuerdos vinculantes para transferir el control de las operaciones estadounidenses de la aplicación de videos cortos a un consorcio de inversores que incluye al referente de la computación en la nube.

De acuerdo con datos preliminares de cierre, el S&P 500 sumó 61,15 puntos, un avance del 0,90%, para ubicarse en 6.835,91 unidades. El Nasdaq Composite repuntó 299,52 puntos, equivalentes a un 1,30%, hasta los 23.305,88 puntos. En tanto, el Promedio Industrial Dow Jones subió 180,38 puntos, o un 0,38%, situándose en 48.132,23 unidades.

Durante la semana, los inversionistas recibieron con tranquilidad el incremento por debajo de lo previsto del índice de precios al consumidor en Estados Unidos durante noviembre. Algunos analistas advirtieron que las cifras podrían haber resultado distorsionadas por el cierre del Gobierno que, durante 43 días, impidió la recopilación de datos correspondientes a octubre.

Por su parte, los operadores financieros mantuvieron apuestas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en al menos dos oportunidades, por 25 puntos básicos cada una, en el transcurso del próximo año, basándose en datos de LSEG. La probabilidad asignada a un recorte en enero fue del 20%. Además, la lectura final de diciembre del índice de confianza del consumidor elaborado por la Universidad de Michigan se ubicó en 52,9, frente a la estimación preliminar de 53,3.

Las acciones europeas cerraron en máximos históricos

Los paneles electrónicos muestran información bursátil en la Bolsa de Madrid, España. REUTERS/Susana Vera

Las acciones europeas cerraron el viernes en máximos históricos, impulsadas principalmente por el sólido comportamiento de los sectores de defensa y seguros, mientras los inversores mostraban optimismo de cara al cierre del año. El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó un 0,4% hasta alcanzar los 587,50 puntos, logrando su mejor resultado diario en más de tres semanas y cerrando la semana con un aumento del 1,7%. El indicador se encamina a registrar su mejor desempeño anual desde 2021, motivado por la reducción de tasas de interés y una mayor diversificación de los inversores globales, quienes han reducido su exposición a valores tecnológicos estadounidenses considerados sobrevalorados.

Los principales mercados regionales también registraron avances: el DAX alemán subió un 0,4% y el FTSE 100 de Londres ganó un 0,6%. Dentro de los sectores, las acciones aeroespaciales y de defensa lideraron las alzas, mientras que los grandes bancos europeos sumaron un 0,8%. Las entidades financieras británicas Standard Chartered, Barclays y HSBC registraron incrementos de entre el 0,9% y el 1,4%.

Durante el año, el índice bancario ha escalado un 65%, y el de defensa cerca de un 60%. Robert Schramm-Fuchs, gestor de carteras de renta variable europea de Janus Henderson, declaró a Reuters que “los bancos han sido los grandes ganadores este año y creemos que volverán a serlo el próximo”, señalando además que el sector todavía cotiza con descuento respecto a sus valoraciones históricas en Europa. Agregó: “Esto no tiene ningún sentido, dado el entorno favorable en el que se encuentran los bancos, que incluye un exceso de capital y curvas de rendimiento pronunciadas”.

En contraste, los sectores de artículos personales y para el hogar y las acciones minoristas sufrieron las mayores caídas. Las empresas Puma, Adidas y JD Sports retrocedieron entre un 1,2% y un 3,5% tras la fuerte caída de Nike debido al impacto de las débiles ventas registradas en el mercado chino.

(Con información de Reuters)

