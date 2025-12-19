El sospechoso del tiroteo en Brown University fue encontrado muerto en New Hampshire

El jefe de policía de Providence, coronel Oscar L. Pérez, Jr., asiste a una conferencia de prensa (REUTERS/Taylor Coester)

El presunto sospechoso del tiroteo en la Universidad de Brown, que resultó en dos muertos y varios heridos, fue hallado muerto este jueves en un almacén de Nueva Hampshire. Así lo informó el jefe de Policía de Providence, coronel Oscar Pérez, en una conferencia de prensa ofrecida la noche del jueves.

El supuesto hombre que llevó adelante el tiroteo dentro del campus universitario fue identificado como Claudio Neves Valente, un ex alumno de la institución, de 48 años y nacionalidad portuguesa, cuya última residencia conocida era Miami, Florida. En diálogo con los periodistas en la rueda de prensa, Pérez remarcó que el sospechoso “se quitó la vida esta misma noche”.

De acuerdo con el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, el hombre fue encontrado sin vida en un almacén de Nueva Hampshire. En el lugar, las autoridades encontraron junto al cuerpo una cartera y dos armas de fuego.

Neves Valente era un ex alumno que estuvo matriculado en la institución desde el otoño de 2000 hasta la primavera de 2001. A su vez, fue admitido en la escuela de posgrado para realizar un doctorado en física, aunque en abril de 2001 tomó una licencia y finalmente se retiró formalmente de la universidad el 31 de julio de 2003.

Durante su tiempo en Brown, Valente solo se inscribió en clases de física, todas ellas realizadas en el edificio Barus & Holley, el mismo lugar donde ocurrió el ataque. “La mayoría de las clases de física en Brown siempre se han llevado a cabo en las aulas y laboratorios de Barus & Holley”, señaló Paxson.

El fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, junto con el jefe de policía de Providence, el coronel Oscar Pérez, y el alcalde de Providence, Brett Smiley, anuncian que el tirador de la Universidad de Brown, que aparece en fotografías detrás de ellos e identificado como Claudio Neves Valente, fue encontrado muerto (Reuters)

Según los detalles de la investigación, este individuo también asesinó a un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), quien fue baleado en su domicilio en Brookline el lunes pasado.

El coronel Oscar Pérez informó que la localización del sospechoso fue posible gracias al análisis de imágenes de cámaras de seguridad, que permitieron identificar un vehículo de alquiler vinculado con el presunto atacante. “En este incidente específico, hubo un video que nos proporcionó la descripción de un vehículo, la cual coincidió con una pista recibida en el centro de información”, explicó Pérez.

Las cámaras de reconocimiento de matrículas ayudaron a los investigadores a rastrear el vehículo hasta una agencia de alquiler en Massachusetts. Los detectives accedieron a las imágenes de la persona que recogió el rodado y obtuvieron el contrato de alquiler, que incluía el nombre real del sospechoso: Claudio Neves Valente.

Según el fiscal general Peter Neronha, el coche había sido alquilado por el sospechoso en Boston y esta información permitió dar un paso decisivo para esclarecer el caso.

Imágenes del supuesto tirador en la Universidad de Brown, identificado por las autoridades como Claudio Neves Valente (REUTERS/Brian Snyder)

El FBI ofreció una recompensa de 50.000 dólares a quien aportara información que conduzca a la identificación y captura del responsable del tiroteo, asegurando total confidencialidad a quienes colaboren.

La comunidad de Brown University sigue conmocionada tras el tiroteo del sábado 13 de diciembre en el edificio de ingeniería Barus & Holley, donde dos estudiantes, Ella Cook y Mukhammad Aziz Umurzokov, perdieron la vida y otras nueve personas resultaron heridas.

“Esta noche, nuestros vecinos de Providence finalmente podrán respirar un poco más tranquilos”, dijo el alcalde Brett Smiley a los periodistas.

El ataque se produjo en pleno periodo de exámenes finales y llevó a la reubicación de aproximadamente 2.000 estudiantes en puntos seguros, así como a la restricción temporal de varias áreas del campus mientras prosiguen las labores policiales. La Universidad de Brown decidió suspender todas las clases y exámenes presenciales como medida de seguridad tras el tiroteo.

El FBI ofrece una recompensa de hasta 50.000 dólares por información del tiroteo en Brown (FBI)

Christina H. Paxson, presidenta de Brown University, calificó la jornada como “profundamente trágica” para toda la comunidad universitaria y aseguró que la institución está ofreciendo apoyo a las familias de las víctimas y remarcó: “No hay palabras suficientes de consuelo para quienes pierden a un hijo, pero haremos todo lo posible”, según su declaración difundida por BBC News.

(Con información de AFP)