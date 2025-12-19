Donald Trump suspendió la “lotería de las green cards” que permitió el ingreso a EEUU del autor del tiroteo en Rhode Island

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, observa a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó este jueves la suspensión del programa de lotería de visas de diversidad (“green cards”) tras conocerse que Claudio Neves Valente, sospechoso de los tiroteos en la Universidad de Brown y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), había ingresado al país mediante ese sistema.

La medida fue confirmada por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien detalló en X que, por instrucción del mandatario, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) pausará el programa hasta nuevo aviso.

“Este individuo atroz nunca debería haber sido admitido en nuestro país”, afirmó la funcionaria, refiriéndose a Neves Valente, ciudadano portugués de 48 años que fue hallado muerto este jueves por la noche un almacén de Nueva Hampshire tras el ataque. Valente era buscado por el asesinato de dos estudiantes y nueve heridos en Brown y por la muerte de un profesor en el MIT.

“Por orden del presidente Trump, estoy ordenando de inmediato al USCIS que pause el programa DV1 para garantizar que ningún otro estadounidense se vea perjudicado por este desastroso programa”, escribió Noem en la red social X.

Según documentos policiales, Valente estudió en Brown en 2000 con una visa de estudiante. En 2017, recibió una visa de inmigrante por diversidad y obtuvo poco después la residencia permanente. No se conoce el estatus migratorio que mantuvo en Estados Unidos entre que dejó la universidad y el ingreso por sorteo.

La administración anunció controles adicionales para quienes resultaron seleccionados en el sorteo, mientras se mantiene la incertidumbre sobre el futuro de los beneficiarios actuales

El programa de visas de diversidad—creado por el Congreso—permite cada año que hasta 50.000 personas de países con baja tasa de inmigración, principalmente africanos, consigan la residencia legal.

En la edición 2025, cerca de 20 millones de personas participaron y más de 131.000 fueron seleccionadas, incluidos familiares. El proceso de admisión exige entrevistas y rigurosas verificaciones. En el reciente sorteo, solo 38 portugueses obtuvieron una plaza.

El presidente Trump, contrario al sorteo migratorio desde hace años, aprovechó el caso para reforzar su política de limitar las vías de inmigración legal. “No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar”, afirmó horas antes en rueda de prensa, prometiendo más restricciones, incluso frente a programas legales como la lotería de visas o el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento—cuya eliminación también busca llevar ante la Corte Suprema.

El anuncio sobre la suspensión de este programa, aprobado por el Congreso en los años noventa, augura desafíos legales. El Departamento de Seguridad Nacional indicó que todos los ganadores de la lotería —aprobados o en trámite— pasarán por una revisión adicional, pero no se especificó todavía qué sucederá con quienes ya recibieron la tarjeta verde.

La revisión adicional a los seleccionados en la lotería de visas se suma a las restricciones impulsadas por la administración Trump para limitar el acceso a la residencia permanente

Con la llegada del republicano a Casa Blanca, la administración ya impuso fuertes restricciones a la inmigración procedente de Afganistán tras el ataque mortal cometido en noviembre por un ciudadano afgano contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington.

El Gobierno estadounidense ordenó la suspensión inmediata en la emisión de visas y congeló todas las resoluciones sobre solicitudes de asilo presentadas por personas con pasaporte afgano por el hecho.

El Departamento de Estado y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmaron que la suspensión abarca tanto las visas de inmigrante como las de no inmigrante para ciudadanos afganos. El USCIS especificó en un comunicado que todas las solicitudes en trámite de personas con pasaporte de Afganistán quedan paralizadas indefinidamente, mientras se revisan los protocolos de seguridad y los procedimientos de verificación de antecedentes.

(Con información de Associated Press)