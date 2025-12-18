Viajar con regalos navideños: qué permite y qué no permite la TSA llevar en el avión

La TSA refuerza controles y restricciones en aeropuertos de Estados Unidos durante la temporada de fiestas para agilizar el flujo de pasajeros. (REUTERS/Jim Vondruska)

La Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (TSA) implementó una serie de recomendaciones y restricciones destinadas a los pasajeros que viajan durante la temporada de fiestas, ante el aumento proyectado de usuarios en los principales aeropuertos del país. Las medidas se extienden durante diciembre y principios de enero, momentos en que millones de personas se desplazan con obsequios, productos alimenticios caseros y artículos decorativos característicos del periodo navideño.

Según la TSA, estas pautas buscan agilizar los controles de seguridad y evitar la retención o descarte de objetos que no cumplen con la reglamentación federal. Las recomendaciones enfatizan el cumplimiento estricto de la llamada “regla 3-1-1” para líquidos y el uso de canales oficiales para consultas sobre artículos inusuales o festivos.

Cada año, la cantidad de viajeros incrementa entre las últimas semanas de diciembre y los primeros días de enero. La TSA publica mensajes periódicos a la ciudadanía con el objetivo de prevenir errores comunes asociados al transporte de envoltorios, dulces, productos de panadería y dispositivos electrónicos en las valijas de mano y equipaje facturado.

¿Se pueden llevar regalos envueltos en el avión?

La TSA permite transportar regalos envueltos en el equipaje de mano o facturado. Sin embargo, los agentes pueden solicitar que los paquetes sean abiertos o inspeccionados si resultan sospechosos durante el escaneo o el control manual. Se recomienda emplear bolsas reutilizables o cajas fáciles de abrir para evitar retrasos y reducir el riesgo de daños en los obsequios.

La autoridad sugiere añadir lazos decorativos o papel solo después de los controles aeroportuarios para agilizar los procedimientos en los puntos de revisión. Si el regalo tiene elementos electrónicos, pilas o líquidos, debe cumplir con las normativas específicas para cada caso.

Los alimentos sólidos como galletas, panes y dulces pueden transportarse en equipaje de mano, pero los líquidos deben respetar el límite de 100 mililitros. (REUTERS/Jim Vondruska)

¿Qué alimentos están permitidos en el equipaje de mano?

La TSA establece que los alimentos sólidos, como galletas, panes, dulces, tartas y chocolates, se pueden introducir sin inconvenientes en el equipaje de mano. Pueden mantenerse en sus empaques originales o en recipientes herméticos; la recomendación es utilizar envoltorios visibles para agilizar la revisión.

En el caso de alimentos en estado líquido, semifluido o untable, el límite es de 100 mililitros (3,4 onzas) por recipiente. Mermeladas, salsas, miel, siropes, quesos blandos y untables solo pueden transportarse en la cabina si respetan el máximo permitido por la “regla 3-1-1”. El resto debe viajar en equipaje facturado.

Las bebidas alcohólicas cuentan con directrices puntuales: solo se puede despachar hasta cinco litros por pasajero en envases sellados y con graduación inferior al 70% de alcohol por volumen. Las botellas pequeñas pueden estar en cabina si cumplen la normativa general de líquidos.

¿Cómo se transportan perfumes y cosméticos?

Los perfumes, lociones, cremas, geles y cosméticos líquidos se rigen por la misma disposición de líquidos: envases de hasta 100 mililitros dentro de una bolsa transparente y resellable de máximo un litro de capacidad. Esta normativa aplica para el equipaje de mano en todos los aeropuertos bajo jurisdicción de la TSA.

Frascos o botellas decorativas que excedan la capacidad deben ser despachadas en equipaje registrado. Se recomienda verificar de antemano los volúmenes exactos y separar los envases en controles de seguridad, según la autoridad.

¿Cuál es la política de la TSA sobre esferas de nieve y velas?

Las esferas de nieve se pueden llevar como equipaje de mano únicamente si contienen menos de 100 mililitros de líquido y caben dentro de la bolsa de líquidos transparente exigida por la norma. Las esferas de mayor tamaño deben ser transportadas en el equipaje facturado.

Para las velas, la TSA diferencia entre las sólidas y las de gel. Las velas sólidas están permitidas en la cabina, mientras que las de gel solo se pueden despachar. Esta restricción busca evitar incidentes durante el vuelo y garantizar la integridad del equipaje.

La TSA permite llevar regalos envueltos en el avión, aunque pueden ser inspeccionados; se recomienda usar bolsas reutilizables o cajas fáciles de abrir. (REUTERS/Daniel Cole)

¿Qué sucede con joyas y objetos de valor?

Los pasajeros pueden ingresar joyas, relojes y objetos de valor en sus equipajes de mano o facturados. La recomendación de la TSA es mantener estos artículos en la valija de cabina, preferentemente en cajas pequeñas y con fácil acceso, ya que objetos de gran tamaño o piezas de metales voluminosos pueden activar los dispositivos de alarma durante el control y requerir revisión adicional.

Las piezas pequeñas como anillos, cadenas y zarcillos pueden permanecer dentro de estuches o cajas, pero es aconsejable no portar múltiples accesorios metálicos en la ropa para evitar demoras durante la inspección.

¿Cuáles son las normas para equipos electrónicos y pilas?

La TSA aplica controles diferenciados para dispositivos electrónicos. Computadoras portátiles, tablets, cámaras, videocámaras y equipos electrónicos de mayor tamaño deben colocarse separados de otros objetos en las bandejas del escáner. Drones, consolas de videojuegos y lectores digitales están incluidos en la norma.

Respecto a las baterías, las secas tipo AA, AAA, C y D no enfrentan restricciones especiales. Las baterías de litio integradas en dispositivos se aceptan siempre que no superen los 100 Wh de capacidad. Las baterías de litio sueltas del tipo recargable están prohibidas en equipaje facturado, aunque pueden incluirse en la valija de mano bajo supervisión.

¿Cómo trasladar artículos deportivos y calendarios de adviento?

Los equipos deportivos pequeños, como patines de hielo y tablas de snowboard, están permitidos en equipaje de mano, aunque su traslado depende además de las normas de la aerolínea en relación al espacio disponible y las políticas de dimensiones de equipaje.

Skis, bastones y equipos de mayor tamaño tienen que ir despachados como equipaje registrado. Los calendarios de adviento, que suelen contener dulces o pequeños juguetes, se aceptan en equipaje de cabina, siempre que sus componentes respeten las disposiciones de líquidos, geles y objetos punzantes.

La herramienta digital 'What Can I Bring?' de la TSA ayuda a los pasajeros a verificar si un objeto está permitido o restringido antes de viajar. (REUTERS/Mike Blake)

¿Qué hacer ante dudas sobre objetos permitidos y prohibidos?

La TSA pone a disposición de los usuarios la herramienta digital “What Can I Bring?”, donde se introduce el nombre o descripción del artículo para determinar si está autorizado o restringido en el transporte aéreo. Existe además atención personalizada a través de las cuentas oficiales de la agencia en redes sociales y un canal de asistencia directa en WhatsApp y teléfono, para resolver consultas antes del abordaje.

La normativa vigente se actualiza regularmente en el portal oficial de la TSA, donde se publican listas de artículos permitidos y prohibidos tanto para equipaje de mano como para maleta facturada.

¿Qué ocurre si un objeto no está permitido?

En caso de identificar artículos prohibidos durante el control de seguridad, los agentes de la TSA informan al pasajero sobre las opciones disponibles: entregar el objeto a un acompañante, despacharlo como equipaje facturado (si el tiempo lo permite), o desecharlo en los depósitos oficiales. La decisión final corresponde a los agentes, quienes actúan bajo protocolos estándar.

Las sanciones, multas o retenciones solo aplican si el pasajero intenta ocultar productos ilícitos o peligrosos, según se indica en los lineamientos generales publicados en el portal oficial de la agencia.

Impacto de las restricciones en los viajes de fin de año

La aplicación de estas medidas genera modificaciones concretas en la preparación del equipaje, los tiempos de ingreso y la experiencia total de viaje. Los pasajeros pueden acudir con antelación a los aeropuertos y revisar la información actualizada para evitar imprevistos. El cumplimiento de las disposiciones permite reducir los tiempos en los puntos de control, disminuir el número de objetos retenidos y garantizar que los obsequios, alimentos y decoraciones lleguen intactos a destino. La alta demanda de vuelos durante las fiestas aumenta el nivel de exigencia en todos los controles, lo que refuerza la importancia de planificar de acuerdo con las regulaciones de la TSA y consultar los canales oficiales ante cualquier duda.