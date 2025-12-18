Florida rompió el récord de ejecuciones con Frank A. Walls, un multihomicida culpable de al menos cinco muertes

Walls será ejecutado esta noche en Florida. (Florida Department of Correction via AP)

Frank Athen Walls, condenado por una serie de asesinatos que estremecieron al condado de Okaloosa en la década de 1980, será ejecutado este jueves 18 de diciembre de 2025 en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. Tras agotar todos sus recursos legales, incluidos alegatos de discapacidad intelectual, Walls se convirtirá en el decimonoveno (19) recluso ejecutado en Florida en 2025, un récord histórico para el estado y el país.

Antecedentes del caso y perfil de Frank Walls

Frank Athen Walls, de 58 años, fue arrestado el 24 de julio de 1987, cuando tenía 19 años, tras una serie de crímenes que, de acuerdo con Pensacola News Journal, “sacudieron a la comunidad hasta sus cimientos”. Walls fue condenado inicialmente en 1988 por el asesinato de Ann Peterson y recibió cadena perpetua por la muerte de su novio, Edward Alger. La Corte Suprema de Florida anuló la condena en 1991 por irregularidades en el proceso, pero Walls fue nuevamente sentenciado a muerte en 1992 tras un nuevo juicio celebrado en Marianna, debido a la dificultad de encontrar un jurado imparcial en Okaloosa.

El historial criminal de Walls se remonta a 1985, cuando, según los registros citados por Pensacola News Journal, cometió su primer asesinato. Investigadores como Don Vinson, ex jefe de investigación de la Oficina del Sheriff de Okaloosa, lograron que Walls confesara los crímenes. Vinson, quien falleció en 2022, recordaba el impacto que estos hechos tuvieron en la comunidad: “Esta ciudad fue aterrorizada en aquella época”.

Los crímenes y víctimas

Walls fue responsable de al menos cinco asesinatos entre 1985 y 1987. Associated Press detalla que en julio de 1987, irrumpió en la casa rodante de Edward Alger, un aviador de la Base Aérea Eglin, y su novia Ann Peterson. Tras atar a la pareja, Walls degolló y disparó a Alger cuando este intentó resistirse, y luego mató a Peterson de un disparo, según su propia confesión, para no dejar testigos.

La investigación posterior, según Associated Press, reveló que Walls también estaba vinculado al asesinato de Audrey Gygi, ocurrido en mayo de 1987, y que había admitido la responsabilidad en las muertes de Tommie Lou Whiddon en marzo de 1985 y Cynthia Sue Condra en septiembre de 1986. Los crímenes, según los investigadores citados por Pensacola News Journal, tenían un componente sexual y generaron un clima de miedo en la región. Thomas Farnham, ex compañero de cuarto de Walls, relató a las autoridades que Walls hablaba frecuentemente sobre violaciones y asesinatos.

Proceso judicial y apelaciones

El proceso judicial contra Walls se extendió durante décadas, marcado por múltiples apelaciones. Sus abogados argumentaron reiteradamente que Walls debía ser protegido de la ejecución por su presunta discapacidad intelectual. Según Pensacola News Journal, la defensa sostuvo que “el estado de Florida corre el riesgo inminente de ejecutar a una persona con discapacidad intelectual, en contra de lo dispuesto por la Octava Enmienda”. Alegaron que Walls, con un coeficiente intelectual de 72, no había podido demostrar plenamente su condición debido a limitaciones impuestas por los tribunales estatales.

No obstante, la Corte Suprema de Florida rechazó estos argumentos la semana previa a la ejecución, y la oficina del fiscal general del estado desestimó la alegación: “Walls no es ni ha sido nunca una persona con discapacidad intelectual”. La última apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos, presentada el 15 de diciembre, tampoco logró frenar la ejecución.

Ejecución y récord histórico en Florida

La ejecución de Walls se realizará mediante inyección letal, el método habitual en Florida, que utiliza un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón. El gobernador Ron DeSantis firmó la orden de ejecución el 18 de noviembre, y la fecha se fijó para el 18 de diciembre. Con esta ejecución, Florida alcanza la cifra de 19 reclusos ejecutados en 2025, superando ampliamente el récord anterior de ocho ejecuciones en 2014. Florida lidera el país en número de ejecuciones este año, por delante de Alabama, Carolina del Sur y Texas.