Estados Unidos instó al CNE de Honduras a iniciar el escrutinio especial y advirtió sobre consecuencias ante intentos de sabotaje

. Pantalla con los resultados del conteo de actas de votación en el centro de divulgación del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Tegucigalpa, Honduras (EFE/ Gustavo Amador/ ARCHIVO)

Estados Unidos exhortó este miércoles al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras a que ponga en marcha sin más demoras el escrutinio especial pendiente para concluir los resultados oficiales de los generales celebradas el pasado 30 de noviembre, y lanzó una advertencia contra eventuales intentos de obstaculizar el trabajo del organismo o generar desórdenes.

“Las voces de 3,4 millones de hondureños deben ser respetadas y protegidas”, afirmó la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en un mensaje difundido en la red social X.

El pronunciamiento se produjo cuando, a casi tres semanas de los comicios, el país aún desconoce el resultado definitivo de una elección clave que definirá la Presidencia, el Congreso, las alcaldías y otros cargos de alcance nacional y regional.

En su comunicado, Washington sostuvo que el CNE “necesita comenzar de inmediato el proceso de escrutinio especial para finalizar los resultados oficiales” y subrayó que “cualquier llamado a interrumpir el orden público o el trabajo del CNE tendrá consecuencias”.

El mensaje de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en X

La presión estadounidense se suma a mensajes previos de su Embajada en Tegucigalpa, que esta semana insistió en que el organismo electoral “debe realizar su trabajo con libertad y transparencia” y destacó el rol de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

“Los ojos del mundo siguen puestos en Honduras”, señaló la legación diplomática, que también agradeció a los votantes por acudir de manera pacífica a las urnas.

El CNE enfrenta retrasos en el inicio de un escrutinio especial que involucra al menos 2.792 actas con inconsistencias detectadas tras el conteo preliminar del 99,80 % de los votos.

De acuerdo con el propio ente electoral, la demora obedece a problemas administrativos, a la falta de representantes acreditados de algunos partidos en las juntas de verificación y a procedimientos tecnológicos que aún no han sido completados. La ley hondureña establece como plazo máximo el 30 de diciembre para la proclamación oficial de resultados.

En paralelo, dos de los tres consejeros del CNE, su presidenta Ana Paola Hall y Cossette López, denunciaron hostigamiento, presiones y amenazas relacionadas con el proceso.

Las consejeras del CNE Cossette López y Ana Paola Hall ofrecen declaraciones a la prensa sobre el proceso electoral en Tegucigalpa, Honduras (REUTERS/Fredy Rodriguez/Archivo)

López advirtió en declaraciones recientes que la situación dentro del organismo se ha vuelto crítica y que la ausencia de cooperación partidaria ha paralizado tareas clave.

El CNE recordó que el escrutinio especial depende directamente de juntas integradas por delegados de las fuerzas políticas que participaron en la elección.

Según los datos preliminares divulgados por el propio Consejo, el candidato del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, encabeza la votación con el 40,54 % de los sufragios. En segundo lugar se ubica Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con el 39,19 %, mientras que la postulante del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, aparece tercera con el 19,29 %. Moncada y su partido han cuestionado el proceso y no reconocen los resultados difundidos hasta ahora.

La escalada de tensión también alcanzó al Ejecutivo. La presidenta Xiomara Castro llamó esta semana a la Policía Nacional a “estar a la altura de este momento histórico” y a garantizar el orden constitucional frente a lo que calificó como amenazas externas.

Durante un acto oficial, la mandataria aseguró que existe información de inteligencia que apunta a intentos de desconocer la voluntad popular y habló de un posible “golpe electoral”.

. Imagen combinada de los candidatos presidenciales Nasry Asfura (Partido Nacional), Rixi Moncada (Libertad y Refundación) y Salvador Nasralla (Partido Liberal) (REUTERS/Leonel Estrada y Fredy Rodriguez/Archivo)

“En Honduras no permitiremos ni golpes ni fraudes, nunca más”, afirmó.

Castro pidió a la ciudadanía manifestarse de forma pacífica y anunció cambios en la cúpula militar, mientras el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roosevelt Hernández, aseguró que “aquí no va a haber ningún golpe”.

(Con información de EFE y AFP)