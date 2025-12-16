Miles de personas reciben la advertencia de quedarse en casa en un estado de EEUU tras alerta sanitaria

Las autoridades de California emiten alertas por contaminación atmosférica insalubre en Portola, Chester y Plumas National Forest. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miles de residentes en localidades del norte de California recibieron advertencias oficiales para evitar actividades al aire libre y permanecer en sus casas debido a niveles insalubres de contaminación atmosférica reportados la madrugada del martes en zonas como Portola, Chester y áreas de la Plumas National Forest. Las alertas se activaron tras detectarse un aumento puntual de partículas finas PM2.5, consideradas riesgosas para la salud, según el sistema estadounidense de monitoreo AirNow y los avisos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

De acuerdo con el visor oficial de calidad del aire AirNow, a las 4:00 a. m. ET se observaban áreas con “calidad insalubre” en el norte californiano, abarcando comunidades dispersas al este de la sierra y valles montañosos. El índice de calidad del aire (AQI) registró puntajes por encima de los 150 puntos, umbral que dispara las medidas de prevención tanto para los grupos sensibles como para el público general. La EPA recomienda evitar el ejercicio al aire libre, modificar rutinas físicas y reprogramar actividades para reducir la exposición a contaminantes.

Según datos de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), episodios como el actual tienen precedentes durante el invierno en estas regiones, asociados a inversiones térmicas que limitan la dispersión de contaminantes. En semanas recientes, la acumulación de partículas no se relaciona con grandes incendios, sino con condiciones atmosféricas adversas, actividades agrícolas y la permanencia de aire estancado en los valles altos.

¿Dónde se concentran los peores niveles de contaminación atmosférica?

El reporte matutino de AirNow ubicó los valores AQI más altos en Portola, Chester, áreas del Plumas National Forest y la Sierra Valley. Las partículas PM2.5 alcanzaron concentraciones que superan 55 microgramos por metro cúbico, lo cual, de acuerdo con la EPA, puede afectar incluso a personas sanas tras varias horas de exposición. En los mapas interactivos distribuidos por AirNow, los colores rojos y púrpuras dominaban en la región, lo que visualmente representa calidad de aire insalubre y “muy insalubre”, respectivamente.

PM2.5 : Partículas finas con diámetro igual o menor a 2,5 micrómetros, asociadas a enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Índice AQI: Rango de 151 a 200 definido como “insalubre” por la EPA para toda la población.

Estas cifras se mantienen dentro de los parámetros que activan las alertas y requieren comunicación inmediata a los habitantes para resguardar la salud pública.

El índice de calidad del aire (AQI) supera los 150 puntos en el norte de California, activando medidas de prevención para la población.

¿Quiénes corren más riesgos y qué medidas se recomiendan?

El criterio del EPA identifica como grupos más vulnerables a los niños, adultos mayores, personas con enfermedades pulmonares y cardíacas preexistentes. En sus orientaciones, la agencia sostiene: “Al detectarse un episodio insalubre, los individuos sensibles deben evitar cualquier tipo de actividad fuera de casa y permanecer en ambientes interiores bien ventilados”. Para el resto de la población, se sugiere suspender o limitar todo esfuerzo físico prolongado bajo techo cerrado.

La NOAA aconseja consultar actualizaciones cada hora, ya que la calidad del aire puede variar según el movimiento de masas de aire y las condiciones meteorológicas locales. Además, las autoridades estatales recomiendan a los ciudadanos no abrir ventanas y evitar ventilar viviendas durante los picos de contaminación para minimizar la entrada de partículas al interior.

¿Por qué se produce este aumento de partículas nocivas?

Los registros oficiales analizados durante la semana indican que las condiciones meteorológicas mantienen el aire frío atrapado cerca del suelo, favoreciendo la acumulación de partículas PM2.5 provenientes de la quema doméstica, vehículos y otras fuentes menores. Los expertos de NOAA puntualizan que “durante eventos de inversión térmica, el aire contaminado no circula y los contaminantes permanecen concentrados en capas bajas de la atmósfera”.

Si bien California enfrenta tradicionalmente incendios forestales, en este episodio las principales fuentes han sido actividades asociadas al invierno y la agricultura, además de fenómenos propios del clima que dificultan la ventilación natural.

Las condiciones meteorológicas y la inversión térmica favorecen la acumulación de contaminantes en los valles montañosos de California.

¿Qué instituciones monitorean el aire y cómo comunican las alertas?

La EPA, en asociación con organismos estatales y locales, administra el portal de AirNow, donde la información se actualiza de manera horaria y se difunden pronósticos de la calidad del aire mediante un sistema de colores y cifras públicas. Los mapas incluyen reportes para municipios y zonas rurales, lo que facilita la toma de decisiones a escalas comunitarias e individuales.

Según el último informe de la EPA, “los riesgos del PM2.5 tienen respaldo en una amplia literatura científica sobre enfermedades respiratorias agudas y crónicas, justificación principal de la alerta difundida”. Las notificaciones se emiten además a través de medios locales y aplicaciones móviles, lo cual incrementa la eficacia de las advertencias sanitarias.

La NOAA ofrece información meteorológica complementaria y predicciones sobre la duración de estos fenómenos, apoyando la estrategia de comunicación del riesgo.

¿Cuáles son los efectos de estas partículas y cómo anticiparse a nuevos episodios?

La Organización Mundial de la Salud relaciona la exposición a concentraciones elevadas de PM2.5 con síntomas irritativos y mayor riesgo de hospitalización en poblaciones vulnerables, por lo que la prevención resulta prioritaria en contextos de calidad de aire perjudicial. Cifras recientes muestran un incremento de atenciones por cuadros respiratorios leves en clínicas locales durante los días de mayor contaminación, aunque sin reportes de emergencias masivas.

Según AirNow y NOAA, los episodios actuales podrían extenderse o ceder en cuestión de horas dependiendo de la evolución atmosférica. Por este motivo, la vigilancia sigue activa y las autoridades insisten en que los ciudadanos consulten frecuentemente los portales oficiales para adaptar las medidas personales y familiares a las nuevas condiciones.

El monitoreo continuará en las áreas de Portola, Chester, Plumas National Forest y Sierra Valley, así como en otras zonas potencialmente afectadas, hasta que la calidad del aire retorne a categorías seguras según los parámetros federales.