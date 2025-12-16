Estos son los requisitos del USCIS sobre la antigüedad de las fotos en solicitudes migratorias

El USCIS limita la reutilización de fotos biométricas a un máximo de tres años en trámites migratorios en Estados Unidos. (Archivo)

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó el 12 de diciembre de 2025 una política que limita la reutilización de fotos biométricas a un plazo no mayor a tres años en trámites migratorios. La nueva medida impacta a quienes solicitan o renuevan residencia, ciudadanía y otros beneficios de inmigración en todo el país. El objetivo oficial es fortalecer la seguridad y la verificación de identidad en los documentos expedidos por la autoridad migratoria, según la información publicada en el portal institucional del organismo.

La nueva guía federal establece que únicamente serán válidas las fotografías tomadas en citas oficiales dentro de los 36 meses previos a la presentación de la solicitud. De acuerdo con el comunicado del USCIS, la actualización entró en vigor de manera inmediata y aplica a partir de su difusión. El aviso institucional aclara que este cambio busca reducir la posibilidad de fraude y dotar de mayor confiabilidad a los procesos migratorios de Estados Unidos.

Durante la emergencia sanitaria, el USCIS permitió usar imágenes antiguas para evitar desplazamientos presenciales a los centros biométricos. Esta política temporal resultó, en algunos casos, en la emisión de documentos oficiales con fotografías capturadas décadas atrás. El nuevo límite de tres años marca el retorno a un sistema que exige material fotográfico actualizado para todas las credenciales y documentos emitidos.

¿Cuál es la nueva política sobre fotos en los trámites del USCIS?

El USCIS precisó que únicamente podrá usarse una foto tomada durante una cita de servicios biométricos si, al momento de presentar un nuevo formulario, no han transcurrido más de 36 meses desde su captación. Cualquier registro fotográfico anterior obligará a agendar una cita para actualizar los datos y tomar una nueva imagen.

Este límite de antigüedad aplica de manera general a la mayoría de formularios y trámites gestionados por el organismo federal, incluyendo solicitudes de residencia permanente y ciudadanía. La agencia también aclaró que solo validará imágenes tomadas y almacenadas por el propio USCIS o por entidades oficialmente autorizadas. No aceptará fotografías suministradas de manera directa por los solicitantes.

“Con efecto inmediato, si su foto registrada en el USCIS tiene más de tres años al momento de presentar un nuevo formulario de inmigración, le programaremos una cita para tomarle una nueva,” informó la agencia desde sus canales oficiales.

La nueva política del USCIS exige fotografías recientes para solicitudes de residencia, ciudadanía y otros beneficios migratorios. (Archivo)

¿A qué trámites afecta y cuáles son las excepciones a la reutilización de fotos en inmigración?

La medida cubre todos los expedientes donde se solicita un beneficio migratorio, con ciertas excepciones. Según la actualización en la página del USCIS, siempre se exigirá la toma de nuevos datos biométricos, incluida fotografía, en los siguientes procedimientos:

Formulario I-90 : Solicitud de reemplazo de la Tarjeta de Residente Permanente (Green Card).

Formulario I-485 : Solicitud de registro de residencia permanente o ajuste de estatus.

Formulario N-400 : Solicitud de naturalización.

Formulario N-600: Solicitud de certificado de ciudadanía.

Estos formularios no permiten reutilización alguna de fotos previas y requieren una asistencia presencial obligatoria en los Centros de Asistencia en Solicitudes (ASC).

¿Por qué el USCIS actualizó la regla de antigüedad de la foto para trámites migratorios?

El cambio responde a riesgos detectados por el propio USCIS tras el uso extendido de imágenes antiguas durante la pandemia de covid-19. De acuerdo con la agencia, al permitir la reutilización de fotografías tomadas en años previos, se generaron documentos de identidad con imágenes de hasta 22 años de antigüedad, lo que ponía en duda la confiabilidad de la identificación visual.

El USCIS reconoció que el contexto sanitario obligó a flexibilizar temporalmente las reglas para minimizar visitas presenciales. Ahora, la nueva directriz busca fortalecer los controles y reducir riesgos de fraude, estableciendo que todas las fotos utilizadas en documentos seguros sean recientes y verificables.

¿Se pueden presentar fotos tomadas personalmente por el solicitante ante el USCIS?

No. De acuerdo con la política vigente, el USCIS no aceptará fotos entregadas por los propios usuarios ni material adjuntado a los formularios. Solamente se reconocen las imágenes recopiladas por la agencia o entidades autorizadas, exclusivamente en entornos biométricos oficiales. La agencia especificó en su aviso institucional que el solicitante debe esperar ser citado si su registro fotográfico excede el plazo de 36 meses, sin posibilidad de adelantar el trámite con una imagen de origen personal.

El USCIS busca reducir el fraude y fortalecer la verificación de identidad con la actualización de su política de fotos biométricas. (Archivo)

¿Qué sucede si la foto biométrica tiene más de tres años?

Cuando la base de datos del USCIS detecta que la última imagen capturada en una cita biométrica supera los tres años al momento de presentar un formulario, el sistema automáticamente genera una notificación. El solicitante será citado para asistir a un Centro de Asistencia en Solicitudes, donde se realizará la toma de una nueva fotografía. Este paso adicional busca garantir que los datos de identidad reflejados en los documentos expedidos se mantengan actualizados y acordes a la fisionomía del interesado.

La agencia sugiere a los usuarios verificar la fecha de su última toma biométrica y permanecer atentos a las notificaciones oficiales para no retrasar su trámite.

¿Dónde consultar la política oficial y otros requisitos actualizados?

Toda la normativa se encuentra publicada en la sección de alertas y comunicados del sitio web oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El material digital ofrece detalles sobre vigencia, excepciones y procedimiento para programar citas cuando la fotografía almacenada supere el plazo máximo permitido. También brinda acceso a preguntas frecuentes y vías de contacto institucional.

El USCIS recomienda utilizar siempre fuentes oficiales y canales propios para obtener información sobre requisitos, formularios y novedades, como un modo de prevenir errores y protegerse frente a fraudes.

¿Cuáles son los pasos para renovar la foto biométrica según las nuevas reglas?

Presentar la solicitud de beneficios migratorios ante el USCIS. El sistema verifica la antigüedad de la última foto almacenada. Si la imagen tiene más de 36 meses, el solicitante recibe una citación. Acudir en la fecha y hora asignada al Centro de Asistencia en Solicitudes (ASC). Completar la captura de la fotografía y demás datos biométricos. Continuar con el procesamiento habitual del trámite.

Este procedimiento no implica gastos extra más allá de los ya asociados a la gestión migratoria y está contemplado en el cronograma estándar del USCIS.

Durante la pandemia, el USCIS permitió el uso de fotos antiguas, pero ahora exige material fotográfico actualizado para todos los documentos. (Archivo)

¿Cómo impacta la nueva política del USCIS en los tiempos de procesamiento y la seguridad migratoria?

El organismo espera que la actualización agilice los procesos internos y disminuya errores de coincidencia de identidad, mejorando la precisión en la emisión de documentos oficiales. El USCIS informó que las nuevas reglas proveen mayor transparencia y uniformidad en el proceso, ya que todos los registros visuales presentarán una antigüedad máxima definida y constatada por la autoridad federal.

De acuerdo con la publicación institucional, esta exigencia también permitirá una mejor protección contra casos de fraude o suplantación documentada en solicitudes de permisos, residencias y ciudadanía.

¿Qué deben hacer los solicitantes ante esta nueva disposición?

A partir de la fecha de entrada en vigor, quienes presenten formularios migratorios deberán asegurarse de que su fotografía biométrica está dentro del período permitido. El USCIS se encargará de informar si es necesario tomar una nueva imagen, por lo que se recomienda atender cualquier comunicación oficial para programar la cita y evitar retrasos en el expediente.

El nuevo criterio no altera otras condiciones básicas del proceso migratorio, ni los requisitos de documentación adicionales para cada tipo de trámite. La actualización busca reforzar garantías identificatorias y mejorar la eficiencia administrativa en beneficio de solicitantes y autoridades.