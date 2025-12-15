Estados Unidos

Wall Street comenzó una semana clave con pérdidas

Las acciones europeas cerraron al alza el lunes, impulsadas por un repunte en la confianza de los inversionistas en activos de riesgo y con ganancias generalizadas lideradas por el sector bancario

Un operador trabaja en el parqué de la Bolsa de Valores de Nueva York. REUTERS/Brendan McDermid

Los principales índices de Wall Street cerraron a la baja el lunes, con los inversores atentos a una semana marcada por la expectativa de nuevos datos económicos, la incertidumbre sobre el futuro de las tasas de interés y la definición del próximo presidente de la Reserva Federal (Fed).

Según reportes recogidos por medios estadounidenses, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló que ha reducido la lista de candidatos para encabezar la Fed a Kevin Warsh, exgobernador de la institución, y Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional. Las discusiones sobre la inclinación de ambos aspirantes han alimentado en los mercados la probabilidad de una postura más expansiva en materia monetaria y posibles recortes de tipos de interés el próximo año, pese a que la inflación se mantiene por encima de la meta del 2% y la presión sobre los precios en otras economías avanzadas incrementa los llamados a una subida.

Los indicadores bursátiles reaccionaron a este contexto con movimientos negativos. De acuerdo con cifras preliminares del cierre, el S&P 500 retrocedió 9,95 puntos, equivalentes al 0,15%, para ubicarse en 6.816,34 puntos. El Nasdaq Composite perdió 135,14 puntos o un 0,58%, hasta los 23.060,03, y el Dow Jones descendió 41,43 enteros, un 0,09%, para finalizar en 48.416,62 puntos.

En el sector empresarial, las acciones de Tesla subieron tras declaraciones de Elon Musk recogidas por medios estadounidenses, indicando que el fabricante de vehículos eléctricos realiza pruebas de sus robotaxis sin monitores de seguridad en el asiento delantero de pasajero.

La atención del mercado está puesta en la divulgación, durante el martes, de las nóminas no agrícolas correspondientes a octubre y noviembre. Los datos de octubre, retrasados por el cierre del gobierno al inicio del trimestre, serán clave para evaluar el pulso del empleo. Además, están previstos informes sobre la actividad empresarial, las solicitudes semanales de subsidio por desempleo y la evolución de la inflación. Los inversores esperan que estos insumos proporcionen nuevas señales sobre la fortaleza de la economía de EEUU y los posibles pasos de la Fed.

A la agenda de la semana se suman anuncios de política monetaria en Europa, Reino Unido y Japón, lo cual refuerza la atención global sobre los movimientos de los bancos centrales.

Europa cerró con ganancias

Información bursátil desplegada en las pantallas de la sede de la Bolsa de Valores de Londres. REUTERS/Toby Melville

Las acciones europeas cerraron al alza el lunes, impulsadas por un repunte en la confianza de los inversionistas en activos de riesgo y con ganancias generalizadas lideradas por el sector bancario. El índice STOXX 600 subió un 0,82% hasta los 582,97 puntos, quedando a tan solo un 0,6% de su máximo histórico. Entre las principales bolsas nacionales, el índice español ascendió un 1,2%. Los mercados europeos recuperaron terreno tras un cierre de la semana anterior marcado por señales de cautela.

De acuerdo con los datos de cierre, el STOXX 600 había pasado a negativo la semana pasada, siguiendo la estela de Wall Street después de que la advertencia sobre los márgenes de beneficios de la estadounidense Broadcom reavivó el temor a una posible burbuja en los activos ligados a la inteligencia artificial.

En la jornada del lunes, 19 de los 20 sectores principales del índice registraron avances. Los bancos encabezaron las subidas, con un aumento del 1,8% hasta un nivel que no se veía desde mayo de 2008. Las aseguradoras avanzaron un 1,2% y las compañías del sector de viajes un 1,3%, fortaleciendo la tendencia positiva en el índice principal.

El sector de fabricantes de automóviles fue la única excepción, retrocediendo un 0,14% tras dos sesiones consecutivas de aumentos. La caída estuvo amortiguada por la disposición de la Comisión Europea a revocar la prohibición prevista para 2035 de la venta de nuevos autos con motor de combustión interna en la Unión Europea.

En materia geopolítica, el presidente ucraniano Volodímir Zelensky participó en nuevas conversaciones en Berlín con enviados del presidente estadounidense Donald Trump. Como parte de un posible acuerdo para poner fin a la guerra que dura casi cuatro años, negociadores estadounidenses solicitaron a Ucrania el repliegue de sus fuerzas de la región oriental de Donetsk.

El impacto en el sector de defensa fue inmediato. Las acciones de Rheinmetall y Hensoldt registraron descensos del 2,6% y 1,2%, respectivamente. En contraste, la minera Ferrexpo, con fuerte exposición a Ucrania, escaló un 7,1%.

En el ámbito macroeconómico, la atención de los mercados está puesta en la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo que se anunciará el jueves. Los analistas coinciden en que la entidad mantendrá las tasas de interés. Esta semana también se aguardan decisiones de otros bancos centrales europeos, como el Riksbank sueco, el Banco de Inglaterra y el Norges Bank de Noruega.

Por último, se espera que los datos retrasados de empleo e inflación en Estados Unidos influyan en la orientación de los mercados globales en el arranque de 2026.

(Con información de Reuters)

