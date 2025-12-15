Estados Unidos

Nueva York implementa la primera ley con IA sobre precios personalizados para compras en línea

La normativa pionera obliga a minoristas a advertir a los usuarios cuando algoritmos y datos personales influyen en el valor de productos en plataformas digitales

Nueva York implementa la primera ley que exige transparencia en precios personalizados con inteligencia artificial para compras en línea. (Imagen ilustrativa Infobae)

Nueva York ha implementado la primera ley de precios personalizados en Estados Unidos, que obliga a los minoristas a informar a los consumidores cuando los precios en línea han sido ajustados mediante el uso de datos personales y algoritmos de inteligencia artificial.

Esta normativa, vigente desde noviembre, afecta a millones de compradores y a todos los grandes minoristas que venden a residentes del estado.

La legislación, pionera en su tipo, responde al uso creciente de la inteligencia artificial en la fijación de precios en línea.

Esta ley obliga a mostrar de manera visible una declaración junto al precio ajustado

Empresas y plataformas que operan en Nueva York deben mostrar una declaración clara junto al precio si usan algoritmos personalizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con The Sun, la ley se centra en los denominados “precios personalizados” o “de vigilancia”, una práctica en la que los minoristas emplean datos como el historial de navegación, la ubicación y las compras previas para ajustar el precio de un producto o servicio a cada usuario.

Así, dos consumidores pueden pagar cantidades distintas por el mismo artículo, dependiendo de su perfil digital.

Según RETAILBOSS, la nueva normativa exige que cualquier empresa, plataforma o proveedor de servicios que opere con consumidores neoyorquinos y utilice algoritmos para personalizar precios, muestre de forma clara y visible una declaración junto al precio afectado.

El texto prescrito por la ley es: “Este precio fue establecido por un algoritmo utilizando sus datos personales”. Esta obligación implica que los minoristas deben actualizar sus sitios web y aplicaciones para cumplir con el requisito de transparencia en precios.

La ley exige que los consumidores sean informados cuando sus datos se usen para fijar precios

La normativa obliga a minoristas a informar cuando los precios se determinan mediante algoritmos y datos personales de los consumidores. (Imagen ilustrativa Infobae)

La ley no prohíbe los precios dinámicos ni las promociones generales, pero sí exige que los consumidores sean informados cuando sus datos personales se utilicen para fijar precios.

Ejemplos de esta práctica incluyen el aumento del costo de una habitación de hotel para un cliente que ya ha gastado mucho en boletos de avión, una táctica que, según The Sun, busca maximizar los ingresos de las empresas a partir de la disposición de pago de cada usuario.

La nueva ley ha sido respaldada por la gobernadora Kathy Hochul y defensores de los derechos de los consumidores

La gobernadora Kathy Hochul destaca que la ley garantiza un trato justo y mayor transparencia en el comercio digital neoyorquino. (REUTERS/David Dee Delgado/File Photo)

El objetivo principal de la legislación, según declaraciones de la gobernadora de Nueva York Kathy Hochul recogidas por The Sun, es proteger a los consumidores y garantizar la equidad en el comercio digital.

“A medida que entramos en la agitada temporada de compras navideñas, los neoyorquinos merecen saber que están obteniendo un trato justo cuando compran en línea”, afirmó Hochul. La mandataria subrayó que la ley “arroja luz sobre tácticas ocultas de fijación de precios en línea que se aprovechan de los consumidores”.

Defensores de los derechos de los consumidores y expertos en privacidad han respaldado la medida, destacando que aporta claridad sobre prácticas que hasta ahora resultaban opacas para el público.

Tanto The Sun como RETAILBOSS señalan que estos sectores consideran la ley un avance en la protección de los compradores frente a posibles abusos derivados del uso de inteligencia artificial en la fijación de precios.

No obstante, la normativa ha generado críticas entre grupos empresariales y minoristas

La medida ha sido criticada por minoristas y empresarios que indican que la ley sería una carga regulatoria para las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según ambas fuentes, los detractores advierten que la ley podría dificultar la gestión de programas de fidelización y suponer una carga regulatoria adicional para las empresas, lo que podría afectar la competitividad y la innovación en el sector.

El impacto de la ley de Nueva York podría ir más allá de las fronteras estatales. RETAILBOSS informa que legisladores de al menos diez estados estadounidenses están considerando iniciativas similares, que van desde la exigencia de transparencia hasta la prohibición de precios algorítmicos.

Expertos legales citados por The Sun sugieren que la normativa neoyorquina podría servir de modelo para futuras regulaciones federales sobre el uso de inteligencia artificial en el comercio electrónico.

Con la entrada en vigor de esta ley, Nueva York busca que los consumidores dispongan de la información necesaria para tomar decisiones informadas y proteger su poder adquisitivo frente a las nuevas dinámicas del comercio digital.

Kast prometió restaurar el orden y gobernar “para todos los chilenos” en su primer discurso como presidente electo