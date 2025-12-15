Estados Unidos

Donald Trump felicitó a José Antonio Kast por su triunfo en el balotaje en Chile: “Es una muy buena persona”

El presidente estadounidense señaló que apoyó abiertamente al candidato conservador y expresó su disposición a fortalecer los vínculos entre ambos países

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una ceremonia de entrega de la Medalla de Defensa de la Frontera Mexicana en el Despacho Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este lunes la victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile y expresó su intención de saludarlo personalmente en el corto plazo.

Las felicitaciones desde Washington se produjeron horas después de que el Servicio Electoral chileno confirmara el triunfo del líder conservador, que asumirá la presidencia tras imponerse con una diferencia aplastante sobre la candidata de comunista, Jeannette Jara.

Me acabo de enterar de que en Chile la persona a la que había apoyado, que no lideraba, acabó ganando bastante fácilmente. Así que espero poder saludarlo de aquí pronto. He escuchado que es una muy buena persona”, declaró Trump ante periodistas en el Despacho Oval.

El mandatario estadounidense remarcó que Kast no aparecía como favorito en las primeras etapas del proceso electoral, pero terminó consolidando una victoria clara en el balotaje.

De acuerdo con los resultados difundidos por el Servel, Kast obtuvo el 58,1% de los votos frente al 41,8% de Jara, ex ministra de Trabajo del gobierno saliente de Gabriel Boric. La diferencia convirtió el resultado en una de las victorias más amplias desde el retorno de la democracia en Chile, solo superada por la obtenida por Michelle Bachelet en 2013.

El presidente electo de Chile,
El presidente electo de Chile, José Antonio Kast (REUTERS/Rodrigo Garrido)

Kast, de 59 años, llega al palacio de La Moneda tras una campaña centrada en el endurecimiento de las políticas contra la inmigración ilegal, el fortalecimiento del orden público y un discurso crítico de la izquierda, con paralelismos que observadores internacionales han comparado con la retórica utilizada por Trump en sus campañas presidenciales.

El ahora presidente electo es también el primer dirigente identificado abiertamente con el pinochetismo en alcanzar la jefatura del Estado chileno desde 1990, un dato que ha generado atención fuera del país.

El respaldo estadounidense no se limitó a las declaraciones del presidente. El secretario de Estado, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con Kast para transmitirle las felicitaciones oficiales del Gobierno de Estados Unidos y plantear una agenda de trabajo conjunto.

El secretario Rubio enfatizó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con Chile en prioridades compartidas, como la seguridad regional y el crecimiento económico”, informó el Departamento de Estado en un comunicado.

La nota oficial añadió que “ambos líderes expresaron su disposición a profundizar la cooperación y fortalecer la alianza entre Estados Unidos y Chile”, en un contexto regional marcado por desafíos en materia de seguridad, crimen transnacional y desaceleración económica.

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, respaldó el triunfo de Kast en Chile (REUTERS/Eva Marie Uzcategui)

“Me complace felicitar al presidente electo por su reciente victoria durante nuestra llamada telefónica de hoy. Estados Unidos espera profundizar nuestra sólida alianza con Chile en beneficio tanto de nuestros ciudadanos como de nuestra región, incluyendo la expansión de los lazos económicos y el fin de la inmigración ilegal”, publicó más tarde Rubio en su cuenta de X.

Chile es considerado por Washington un socio estratégico en América del Sur, tanto por su estabilidad institucional como por su peso en foros multilaterales y su política comercial.

Consultado sobre el avance de candidatos conservadores en la región, Trump vinculó el triunfo de Kast con otros procesos electorales recientes en América Latina.

Bueno, acabamos de obtener una buena elección en Honduras. Apoyé a alguien que no lideraba, y acaba de ganar la elección”, afirmó. Sus declaraciones se produjeron mientras Honduras atraviesa un proceso electoral aún sin resultado oficial definitivo y con denuncias cruzadas entre los principales aspirantes.

En el caso hondureño, el empresario Nasry Asfura, a quien Trump respaldó públicamente, mantiene una ventaja ajustada sobre Salvador Nasralla, mientras que la candidata oficialista se ubica más rezagada. La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos descartó la existencia de fraude y pidió completar el escrutinio con rapidez para despejar la incertidumbre política.

El triunfo de Kast marca un giro en la política chilena tras cuatro años de un gobierno de izquierda encabezado por Boric y anticipa cambios en el enfoque interno y externo del país.

El candidato presidencial Nasry Asfura
El candidato presidencial Nasry Asfura mantiene la ventaja en las elecciones de Honduras (REUTERS/Leonel Estrada)

Desde Washington, las primeras señales apuntan a una relación fluida con la nueva administración chilena, con énfasis en cooperación en seguridad, economía y estabilidad regional, en un escenario latinoamericano atravesado por tensiones políticas y electorales.

(Con información de EFE)

