Estados Unidos

Al menos un muerto y 18 heridos tras una colisión de dos autobuses escolares y una camioneta en Utah

Un accidente ocurrido en la Ruta 89 involucró a vehículos que transportaban estudiantes. De acuerdo con las autoridades, la causa del accidente de debió a una fatiga al volante

Guardar
La colisión en Ephraim, Utah,
La colisión en Ephraim, Utah, entre dos autobuses escolares y una camioneta dejó un muerto y dieciocho heridos, según la Patrulla de Carreteras de Utah. (Utah Highway Patrol)

Un accidente de autobús escolar ocurrido la noche del pasado viernes 12 de diciembre de 2025 en la carretera US-89, cerca de Ephraim, Utah, dejó una persona fallecida y 18 heridas tras la colisión de una camioneta con dos autobuses escolares de Wasatch Academy.

Las autoridades sospechan que la fatiga al conducir fue la causa principal del siniestro, según informó People.

El incidente se registró alrededor de las 20:30 horas (hora local), a unos 8 kilómetros al norte de Ephraim.

Los vehículos transportaban a 36 estudiantes y dos conductores

Los autobuses involucrados pertenecían a
Los autobuses involucrados pertenecían a Wasatch Academy, un internado de preparación universitaria en Mt. Pleasant, Utah. (Utah Highway Patrol)

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Utah (UHP), la camioneta, conducida por un hombre de 43 años, circulaba en dirección sur cuando cruzó la línea central e impactó primero de forma lateral a uno de los autobuses y luego de frente al segundo.

Los dos vehículos escolares transportaban en total a 36 estudiantes y dos conductores, todos pertenecientes a Wasatch Academy, un internado de preparación universitaria con sede en Mt. Pleasant.

Las 18 personas que integraban uno de los autobuses resultaron heridas

Dos personas resultaron en estado
Dos personas resultaron en estado crítico tras el choque y fueron trasladadas en ambulancia aérea para recibir atención médica especializada. (Utah Highway Patrol)

Según la información de la Patrulla de Carreteras de Utah, el conductor de la camioneta falleció en el lugar del accidente.

En el primer autobús, que llevaba a 19 estudiantes, no se reportaron heridos. Sin embargo, en el segundo autobús, donde viajaban 17 estudiantes y el conductor, todos resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital cercano.

Entre los heridos, dos se encontraban en estado crítico y fueron trasladados en ambulancia aérea para recibir atención médica especializada, de acuerdo con la información publicada por el medio People.

Las autoridades señalaron que la posible causa del accidente se debió al cansancio del conductor de la camioneta

La fatiga del conductor de
La fatiga del conductor de la camioneta se identificó como la causa principal del accidente en la Ruta 89 de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Patrulla de Carreteras de Utah indicó que la investigación preliminar apunta a la fatiga al volante como la causa probable del accidente.

El comunicado oficial de la UHP señaló que el conductor de la camioneta se desvió hacia el carril contrario antes de la colisión, lo que refuerza la hipótesis de que el cansancio fue un factor determinante en el siniestro.

Las autoridades escolares reportaron que ningún estudiante o profesor falleció tras el incidente

Wasatch Academy informó que ningún
Wasatch Academy informó que ningún estudiante o profesor murió durante el choque y que los heridos fueron atentados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el accidente, Wasatch Academy activó sus protocolos de apoyo a la comunidad escolar.

En un comunicado recogido por People, la institución confirmó que no hubo víctimas mortales entre estudiantes ni profesores, aunque varios miembros de la comunidad resultaron heridos y continuaban recibiendo atención médica.

La escuela informó que se notificó a las familias de los afectados y que se pusieron en marcha servicios de apoyo para traumas, además de ajustes en los horarios académicos para priorizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Al día siguiente del accidente, dos estudiantes y un miembro de la facultad permanecían hospitalizados.

La ciudad donde se ubica la escuela mostraron su apoyo a los afectados de este incidente

La ciudad de Mt. Pleasant, donde se ubica Wasatch Academy, expresó públicamente sus condolencias y solidaridad con la comunidad educativa.

En un mensaje difundido tras el accidente, las autoridades locales manifestaron su apoyo a los afectados y subrayaron la importancia de la unidad en momentos de adversidad, según reportó People.

La comunidad de Mt. Pleasant y Wasatch Academy permanece unida, transmitiendo fortaleza y acompañamiento a quienes resultaron afectados, en un esfuerzo colectivo por afrontar las consecuencias de este trágico suceso.

Temas Relacionados

Patrulla de Carreteras de UtahUtahAccidenteAutobús escolarestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

EEUU celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile y expresó su confianza en impulsar una agenda común en comercio y seguridad

El secretario de estado estadounidense, Marco Rubio, destacó el interés mutuo en fortalecer la cooperación contra la migración irregular y mejorar el intercambio económico

EEUU celebró el triunfo de

Mujer arrestada tras salir de un hospital psiquiátrico y apuñalar a otra en el baño de un Macy’s en Nueva York

Un informe de la fiscalía señaló que la mujer, liberada horas antes de un centro de salud mental, adquirió el arma en la tienda y atacó a una visitante que cambiaba a su hijo en el sanitario

Mujer arrestada tras salir de

Conductora de DoorDash arrestada por rociar gas pimienta en un pedido momentos antes de entregarlo

El incidente en Indiana fue registrado por una cámara de timbre llevó a la detención de una repartidora, quien enfrenta cargos graves tras provocar síntomas de asfixia y vómitos en una pareja que consumió la comida entregada

Conductora de DoorDash arrestada por

El Servicio Meteorológico Nacional emitió advertencias de tormenta invernal en varios estados de EEUU

El pronóstico anticipa complicaciones en los desplazamientos y posibles emergencias en distintas regiones del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió

Donald Trump condenó el atentado terrorista en Australia: “Fue puramente antisemita”

Durante una celebración navideña en la Casa Blanca, el presidente de Estados Unidos calificó como “terrible” el ataque en Bondi Beach, que dejó al menos 11 muertos y varios heridos

Donald Trump condenó el atentado
DEPORTES
Aston Villa ganó un partidazo

Aston Villa ganó un partidazo por la Premier League y se mantiene en zona de Champions: por qué no atajó Dibu Martínez

Las tiernas fotos que compartieron Julián Álvarez y Emilia Ferrero en la recta final de su embarazo: “Te esperamos con mucho amor”

El emotivo mensaje de la pareja de Juan Ramón Verón, a siete meses de su muerte: “Todo tuyo amor mío”

“¿Cómo es ser normal?“: El insólito disfraz que usó Neymar para pasear por Nueva York sin ser reconocido

La medida que tomó Djokovic para “ganarle al tiempo” e intentar ganar su 25º Grand Slam a los 38 años

TELESHOW
La emoción de Ángela Torres

La emoción de Ángela Torres al ganar como Revelación en los Martín Fierro de Streaming: “Somos el mejor equipo del mundo”

La Mañana de Infobae ganó el premio como Informativo en los Martín Fierro de streaming

Homero Pettinato apareció en el Martín Fierro de Streaming y habló del escándalo con Sofía Gonet: “Yo no soy ‘wandanaresco’”

El desopilante look de Luis Ventura en el Martín Fierro de Streaming disfrazado de Dumbledore de Harry Potter

El pedido de Sofi Gonet en los Martín Fierro de Streaming en medio de la polémica con Homero Petinatto

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos el socio imprescindible

Estados Unidos el socio imprescindible de Latinoamérica está de vuelta y raya la cancha

Kast prometió restaurar el orden y gobernar “para todos los chilenos” en su primer discurso como presidente electo

EEUU afirmó que hubo “muchos avances” durante la reunión en Berlín para tratar el plan de paz de Trump para Ucrania

EEUU celebró el triunfo de José Antonio Kast en Chile y expresó su confianza en impulsar una agenda común en comercio y seguridad

Chile: ¿qué tipo de gobierno será el de Kast?