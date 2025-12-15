Al menos un muerto y 18 heridos tras una colisión de dos autobuses escolares y una camioneta en Utah

La colisión en Ephraim, Utah, entre dos autobuses escolares y una camioneta dejó un muerto y dieciocho heridos, según la Patrulla de Carreteras de Utah. (Utah Highway Patrol)

Un accidente de autobús escolar ocurrido la noche del pasado viernes 12 de diciembre de 2025 en la carretera US-89, cerca de Ephraim, Utah, dejó una persona fallecida y 18 heridas tras la colisión de una camioneta con dos autobuses escolares de Wasatch Academy.

Las autoridades sospechan que la fatiga al conducir fue la causa principal del siniestro, según informó People.

El incidente se registró alrededor de las 20:30 horas (hora local), a unos 8 kilómetros al norte de Ephraim.

Los vehículos transportaban a 36 estudiantes y dos conductores

Los autobuses involucrados pertenecían a Wasatch Academy, un internado de preparación universitaria en Mt. Pleasant, Utah. (Utah Highway Patrol)

De acuerdo con la Patrulla de Carreteras de Utah (UHP), la camioneta, conducida por un hombre de 43 años, circulaba en dirección sur cuando cruzó la línea central e impactó primero de forma lateral a uno de los autobuses y luego de frente al segundo.

Los dos vehículos escolares transportaban en total a 36 estudiantes y dos conductores, todos pertenecientes a Wasatch Academy, un internado de preparación universitaria con sede en Mt. Pleasant.

Las 18 personas que integraban uno de los autobuses resultaron heridas

Dos personas resultaron en estado crítico tras el choque y fueron trasladadas en ambulancia aérea para recibir atención médica especializada. (Utah Highway Patrol)

Según la información de la Patrulla de Carreteras de Utah, el conductor de la camioneta falleció en el lugar del accidente.

En el primer autobús, que llevaba a 19 estudiantes, no se reportaron heridos. Sin embargo, en el segundo autobús, donde viajaban 17 estudiantes y el conductor, todos resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital cercano.

Entre los heridos, dos se encontraban en estado crítico y fueron trasladados en ambulancia aérea para recibir atención médica especializada, de acuerdo con la información publicada por el medio People.

Las autoridades señalaron que la posible causa del accidente se debió al cansancio del conductor de la camioneta

La fatiga del conductor de la camioneta se identificó como la causa principal del accidente en la Ruta 89 de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Patrulla de Carreteras de Utah indicó que la investigación preliminar apunta a la fatiga al volante como la causa probable del accidente.

El comunicado oficial de la UHP señaló que el conductor de la camioneta se desvió hacia el carril contrario antes de la colisión, lo que refuerza la hipótesis de que el cansancio fue un factor determinante en el siniestro.

Las autoridades escolares reportaron que ningún estudiante o profesor falleció tras el incidente

Wasatch Academy informó que ningún estudiante o profesor murió durante el choque y que los heridos fueron atentados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras el accidente, Wasatch Academy activó sus protocolos de apoyo a la comunidad escolar.

En un comunicado recogido por People, la institución confirmó que no hubo víctimas mortales entre estudiantes ni profesores, aunque varios miembros de la comunidad resultaron heridos y continuaban recibiendo atención médica.

La escuela informó que se notificó a las familias de los afectados y que se pusieron en marcha servicios de apoyo para traumas, además de ajustes en los horarios académicos para priorizar la seguridad y el bienestar de los estudiantes. Al día siguiente del accidente, dos estudiantes y un miembro de la facultad permanecían hospitalizados.

La ciudad donde se ubica la escuela mostraron su apoyo a los afectados de este incidente

La ciudad de Mt. Pleasant, donde se ubica Wasatch Academy, expresó públicamente sus condolencias y solidaridad con la comunidad educativa.

En un mensaje difundido tras el accidente, las autoridades locales manifestaron su apoyo a los afectados y subrayaron la importancia de la unidad en momentos de adversidad, según reportó People.

La comunidad de Mt. Pleasant y Wasatch Academy permanece unida, transmitiendo fortaleza y acompañamiento a quienes resultaron afectados, en un esfuerzo colectivo por afrontar las consecuencias de este trágico suceso.