Estados Unidos

El FBI difundió un video que muestra a “una persona de interés” vinculada al tiroteo en Rhode Island: investigan si se trata del tirador

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos compartió la grabación de una cámara de seguridad en donde se vería al presunto autor del ataque. El tirador abrió fuego en el campus universitario este sábado

Dos personas murieron y otras nueve resultaron heridas este sábado luego de que un atacante abriera fuego en un edificio del campus de la Universidad de Brown, en Providence, Rhode Island, mientras se realizaban exámenes finales.

El FBI difundió este domingo por la madrugada un video donde se observa a una “persona de interés” saliendo del edificio de ingeniería y física de Barus & Holley, presuntamente poco después del ataque.

Las autoridades, tanto la Oficina Federal de Investigación como la Policía de Providence, solicitaron que cualquier persona con información relevante se comunique con los investigadores para colaborar en la identificación y localización del hombre. Además, investigan si se trataría del sospechoso del tiroteo.

El agresor fue descrito como un hombre vestido de ropa oscura, permanece fugitivo y es objeto de una intensa búsqueda policial. Tras el hecho, la universidad y los barrios colindantes entraron en estado de confinamiento, con la recomendación a todos los residentes de permanecer en sus domicilios y mantener las puertas cerradas.

Según algunos testigos, podría tener alrededor de 30 años y haber llevado una máscara de camuflaje, informó el subjefe de policía de Providence, Timothy O’Hara. La búsqueda del tirador provocó la paralización total del campus de la Universidad de Brown y de los vecindarios cercanos, conocidos por sus imponentes casas de ladrillo, así como del centro de Providence.

Fuerte despliegue policial tras un tiroteo en el campus de la Universidad de Brown en Rhode Island

Los investigadores aún no tienen certeza sobre cómo el atacante logró acceder al aula del primer piso donde sucedió el tiroteo. El alcalde de Providence, Brett Smiley, explicó que aunque las puertas exteriores del edificio estaban abiertas, el ingreso a las aulas utilizadas para exámenes finales requería una credencial. Smiley pidió a quienes residen cerca del campus que permanezcan en sus hogares o eviten regresar hasta que las autoridades levanten la alerta de confinamiento.

“El corazón de la comunidad de Brown se está rompiendo y el corazón de Providence se está rompiendo junto con ella”, lamentó Smiley.

Un agente policial, que solicitó anonimato por tratarse de una investigación en desarrollo, indicó que el sospechoso habría utilizado una pistola durante el ataque.

Por su parte, el gobernador Dan McKee comprometió el despliegue de todos los recursos estatales para lograr la captura del autor del tiroteo, recordando también que Rhode Island cuenta con normativas especialmente estrictas sobre la tenencia de armas. Además, calificó lo sucedido como “impensable” y resaltó que su oficina ya está en contacto con la Casa Blanca.

Un agente del orden público
Un agente del orden público ayuda a los estudiantes a bajar de un autobús y dirigirse hacia el Nelson Fitness Center y el Olney-Margolies Athletic Center para refugiarse por seguridad después de que la Universidad de Brown fuera cerrada (REUTERS/Taylor Coester)

En cuanto a las víctimas, nueve personas con heridas de bala fueron trasladadas al Hospital de Rhode Island: una permanecía en estado crítico; seis estaban en cuidados intensivos pero sin empeorar su cuadro; y otras dos permanecían estables, según detalló la portavoz del hospital, Kelly Brennan, en las últimas horas del sábado.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó este sábado su pesar por el tiroteo en la Universidad de Brown y transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas, pidiendo a la comunidad que rece por los heridos.

Me han informado detalladamente sobre la situación en la Universidad Brown. Es terrible”, comentó el mandatario ante periodistas. “Ahora mismo, solo podemos orar por las víctimas y por quienes resultaron gravemente heridos”, agregó, visiblemente consternado.

Vehículos policiales bloquean el campus
Vehículos policiales bloquean el campus en Brook Street después de que la Universidad de Brown fuera cerrada en medio de informes de un tiroteo en el campus en Providence, Rhode Island (REUTERS/Taylor Coester)

Trump, además, aseguró que su administración continuará monitoreando de cerca la situación en Rhode Island: “Les informaremos todo lo que suceda... Es una lástima, una lástima. Simplemente orar”.

(Con información de Associated Press)

