Conmoción en Estados Unidos: una mujer sufrió quemaduras severas tras una agresión química en la vía pública

Una mujer sufrió quemaduras severas tras un ataque químico en plena vía pública de Savannah, Georgia, Estados Unidos (X)

Ashley Wasielewski, de 46 años, caminaba por una vereda próxima a un parque en Savannah, Georgia, Estados Unidos, cuando un desconocido la agredió con un líquido corrosivo. El ataque ocurrió este miércoles, en plena vía pública.

Wasielewski recibió quemaduras severas en el rostro, el cuero cabelludo, las manos y las piernas. Los servicios de emergencia la trasladaron a un hospital, donde permanece bajo atención médica intensiva.

La agresión ocurrió de forma repentina. Un individuo se acercó por detrás y, sin mediar palabra, arrojó la sustancia sobre la víctima. La rapidez del ataque y la virulencia de la sustancia causaron quemaduras de segundo y tercer grado en casi la mitad de su cuerpo.

El incidente se produjo en un espacio público frecuentado por residentes y visitantes, generando un fuerte impacto en la comunidad local.

Quienes estaban cerca escucharon los gritos de la mujer y acudieron en su ayuda de inmediato. Personal médico llegó al lugar poco después para brindarle asistencia de urgencia. La gravedad de las heridas requirió atención especializada y causó preocupación entre allegados y vecinos. Aún no se tiene información oficial sobre el móvil del atentado, y las autoridades continúan con la investigación.

El agresor arrojó un líquido corrosivo sobre la víctima sin mediar palabra ni conflicto previo, causando conmoción en la comunidad local (AFP)

La investigación se centra en identificar al agresor y la sustancia

De acuerdo con ABC News, la sustancia química utilizada fue tan agresiva que incluso dañó objetos materiales, como el llavero del auto de la víctima. Las autoridades policiales y el FBI trabajan conjuntamente para determinar la composición exacta del químico y establecer el origen del ataque. Hasta ahora, no se han realizado arrestos por el hecho.

Según relató un amigo de Ashley Wasielewski, ella paseaba por la zona cuando notó la presencia de alguien detrás. Al girar para ver de quién se trataba, recibió el líquido en la cabeza. El testimonio señala que la acción fue sorpresiva y sin ningún tipo de intercambio previo entre la víctima y el atacante. Los investigadores consideran el hecho como completamente aleatorio, sin indicios de robo ni de conflictos personales.

Testigos presenciales describieron escenas de gran tensión y angustia. Indicaron que la víctima no recibió amenazas previas ni existía una relación aparente con el agresor. El entorno del parque quedó consternado por la violencia y la brutalidad del ataque.

Por su parte, el hijo de la mujer declaró que su madre no tenía enemigos y valoró el hecho como un acto dirigido al azar. “Ella no tiene enemigos. Es amiga de todos”, sostuvo el familiar.

Ashley Wasielewski permanece hospitalizada en estado grave y bajo atención médica intensiva tras recibir quemaduras de segundo y tercer grado (X)

Las cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron la imagen de una persona que podría estar vinculada al caso. La Policía difundió la fotografía, pero aclaró que aún no puede describirse al individuo como sospechoso formal.

En ese sentido, las fuerzas de seguridad piden la colaboración ciudadana para lograr avances en la identificación y localización del sujeto involucrado. El jefe de la Policía local reiteró la importancia de reunir cualquier dato que ayude a esclarecer las circunstancias y detener al responsable.

El ataque conmociona a la comunidad y refuerza la alerta

Según los reportes oficiales, Ashley Wasielewski evoluciona con lesiones de consideración y requerirá un extenso proceso de recuperación. Su estado físico y emocional preocupa tanto a familiares como a amigos cercanos.

Las autoridades enfatizaron que no existen amenazas adicionales para el público en general, pero recomendaron permanecer atentos en zonas concurridas.

La sustancia química utilizada en el ataque dañó tanto a la víctima como a objetos personales, según informaron las autoridades policiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso recibió cobertura de medios nacionales e internacionales, generando repercusión por la gravedad y el carácter inexplicable de la agresión. Portavoces del hospital indicaron que la víctima recibe tratamiento especializado y apoyo psicológico.

Las investigaciones continúan, y las fuerzas de seguridad mantienen abierto el canal de denuncias. Hasta ahora, la identidad del agresor y la composición exacta del producto químico incautado siguen siendo objeto de análisis.

El incidente expuso la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a episodios violentos imprevistos. La reacción rápida de quienes socorrieron a Wasielewski evitó consecuencias aún peores. La comunidad local aguarda avances en la investigación y exige justicia para la víctima de este ataque aleatorio.