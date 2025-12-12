Mujer declarada culpable de tráfico de restos humanos provenientes de Harvard; los vendía en su tienda de muñecas

Katrina Maclean admitió haber adquirido y vendido restos humanos robados entre 2018 y 2022, plenamente consciente de su origen ilícito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Katrina Maclean, de 46 años y residente de Bradford, Massachusetts, se declaró culpable el lunes 8 de diciembre de tráfico y transporte interestatal de restos humanos robados que provenían de la Facultad de Medicina de Harvard y fueron utilizados en su tienda, según informó People.

La declaración se realizó ante el juez principal del distrito, Matthew W. Brann, y representa un nuevo avance en un caso que ha generado controversia en la comunidad médica y judicial de Estados Unidos.

De acuerdo con el fiscal federal Brian D. Miller, Maclean admitió haber adquirido y trasladado restos humanos entre 2018 y 2022, plenamente consciente de que estos habían sido sustraídos ilegalmente de la Facultad de Medicina de Harvard.

La mujer trasladaba los cuerpos y los vendía a terceras personas en su negocio

El caso involucra la sustracción de órganos donados a la Facultad de Medicina de Harvard y ha generado múltiples condenas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la acusada transportó los restos desde Massachusetts hasta Pensilvania y los vendió a terceros, entre ellos Jeremy Pauley, quien previamente se declaró culpable de un delito grave, según documentos recogidos por People.

La investigación determinó que Cedric Lodge, exdirector de la morgue del Programa de Donaciones Anatómicas de la Facultad de Medicina de Harvard, fue el principal responsable del robo de órganos y partes de cuerpos donados para investigación y educación médica.

Lodge, junto a su esposa Denise Lodge, trasladó en varias ocasiones los restos desde Boston hasta su residencia en Goffstown, Nuevo Hampshire, donde ambos los vendieron a Maclean y a otros compradores.

Las transacciones se organizaron a través de teléfonos móviles y redes sociales, lo que permitió que la red operara durante al menos cuatro años y abarcara varios estados, según detalló People.

El negocio de la acusada se dedicaba a la fabricación de muñecas, las cuales incluían restos humanos reales

Katrina Maclean se declaró culpable de transportar restos humanos robados para fabricar muñecas en su tienda Kat's Creepy Creations. (Imagen ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio People, el negocio de Maclean, Kat’s Creepy Creations, se dedicaba a la elaboración de muñecas y figuras con una estética inquietante, algunas de las cuales incluían restos humanos reales.

En 2023, el FBI allanó tanto la tienda como el domicilio de Maclean en Salem, Massachusetts, en el marco de la investigación.

En ese momento, la fiscalía la acusó de haber comprado dos cabezas parcialmente diseccionadas por 600 dólares al exdirector de la morgue de Harvard, además de transportar bienes robados, según informó People.

El caso involucra a varios acusados adicionales

Cedric Lodge, exadministrador de la morgue de Harvard, y otros acusados aún esperan sentencia por el robo de partes de cuerpos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de Maclean, Jeremy Pauley, Cedric Lodge, Denise Lodge, Joshua Taylor, Andrew Ensanian, Matthew Lampi y Angelo Pereyra se han declarado culpables. Lampi fue condenado a 15 meses de prisión y Pereyra a 18 meses, mientras que Cedric Lodge, Denise Lodge, Joshua Taylor y Andrew Ensanian aún esperan sentencia.

Por otro lado, Candace Chapman-Scott fue condenada a 15 años de prisión tras robar restos de un crematorio en Arkansas y venderlos a Pauley en Pensilvania.

La investigación ha estado a cargo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos y el Departamento de Policía del Municipio de East Pennsboro. La fiscal federal adjunta Alisan V. Martin lidera la acusación. El proceso judicial sigue en curso y la sentencia para Maclean y otros implicados se determinará conforme a las leyes federales y las directrices de sentencia aplicables.

En este tipo de delitos, la legislación federal contempla penas de hasta 10 años de prisión, seguidas de un periodo de libertad supervisada y la imposición de multas, una decisión que quedará en manos del juez tras evaluar las circunstancias de cada caso, según subrayó People.