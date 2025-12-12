Madre de Arkansas acusada tras organizar el secuestro de su hija con discapacidad para darle una lección

Tamara Hamby enfrenta cargos de secuestro y poner en peligro a una persona incompetente tras simular el rapto de su hija con discapacidad mental. (Crawford County Jail)

Una madre de Arkansas, Tamara Hamby, enfrenta cargos criminales tras ser acusada de organizar un secuestro falso a su hija de 22 años, quien tiene discapacidad mental, con el objetivo de advertirle sobre los peligros en línea al interactuar con desconocidos.

Según declaraciones recogidas por People, la familia Hamby comenzó a preocuparse cuando la joven, cuya agudeza mental equivale a la de una niña de 11 años y que padece un trastorno del procesamiento auditivo, inició conversaciones en línea con un individuo que se hacía pasar por el cantante de country Luke Bryan.

Jeffrey Hamby, padre adoptivo de la joven, relató a KFSM que intentaron diversas estrategias para convencerla de que dejara de comunicarse con el supuesto impostor, a quien consideraban un potencial depredador.

Luego de varios intentos, decidieron organizar un secuestro falso para mostrarle el peligro real

La joven, de 22 años pero con la mentalidad de una niña de once, fue atada a un árbol y sufrió lesiones durante el falso secuestro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Lo intentamos todo”, afirmó el padre al medio local, y explicó que recurrieron a la policía en varias ocasiones sin obtener respuesta.

Ante la falta de resultados, Tamara Hamby, junto con su asistente y dos amigos, decidió simular un secuestro para mostrarle a su hija el peligro real que podía enfrentar.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por People y el Arkansas Democrat Gazette, la madre organizó que dos hombres interceptaran a la joven, la llevaran a un campo, la ataran a un árbol y la dejaran allí.

La joven resultó herida en el falso incidente que organizó su madre

El incidente involucró a otros tres adultos, quienes también participaron en la simulación que dejó heridas en la joven. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El incidente, ocurrido el 17 de noviembre, terminó con la joven lesionada, presentando moretones en la muñeca debido a las bridas utilizadas para inmovilizarla.

Los implicados en el secuestro simulado, identificados como David Q. Quach, Austria L. Nico y Shannon Jazmin Yvonne Childers, también enfrentan cargos por su participación, según el Southwest Times Record.

La reacción de las autoridades fue inmediata

La mujer fue arrestada y acusada de secuestro, además de causar peligro a una persona incompetente en primer grado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tamara Hamby fue arrestada y acusada de secuestro y de poner en peligro el bienestar de una persona incompetente en primer grado, cargos que también se presentaron contra los otros tres adultos involucrados.

Los registros de la cárcel del condado, revisados por People, indican que ninguno de los acusados permanece actualmente detenido. La comparecencia judicial de Tamara Hamby está programada para esta misma semana, según informó el Arkansas Democrat Gazette.

Hamby defendió a su esposa públicamente, mencionando que era lo correcto

En medio de la controversia, Jeffrey Hamby defendió públicamente la motivación de su esposa, aunque reconoció que el plan fue “mal concebido” y “realmente mal ejecutado”.

En declaraciones a KFSM, el padre insistió: “Mi esposa fue arrestada por intentar hacer lo correcto”. Además, en redes sociales, explicó que, tras agotar todas las vías posibles y no recibir ayuda de las autoridades, optaron por mostrarle a su hija “de la forma más segura y controlada posible, cómo es el verdadero peligro para protegerla de este depredador”, según citó el Arkansas Democrat Gazette.

La joven se encuentra bajo custodia del DHS

La intervención de las autoridades de protección infantil y el Departamento de Seguridad Nacional dejó a la joven bajo custodia oficial. (AP Foto/Carolyn Kaster, archivo)

Actualmente, la joven se encuentra bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras la familia enfrenta la posibilidad de que Tamara Hamby sea condenada a prisión, una situación que ha dejado a los Hamby en una profunda incertidumbre sobre su futuro, según concluye People.

El caso, reportado por People y otros medios locales, ha generado debate sobre los límites de las acciones parentales y las consecuencias legales de intentar proteger a personas vulnerables frente a amenazas digitales.