Madre de Arkansas acusada tras organizar el secuestro de su hija con discapacidad para darle una lección

Una madre de Arkansas, Tamara Hamby, enfrenta cargos criminales tras ser acusada de organizar un secuestro falso a su hija de 22 años, quien tiene discapacidad mental, con el objetivo de advertirle sobre los peligros en línea al interactuar con desconocidos.
Según declaraciones recogidas por People, la familia Hamby comenzó a preocuparse cuando la joven, cuya agudeza mental equivale a la de una niña de 11 años y que padece un trastorno del procesamiento auditivo, inició conversaciones en línea con un individuo que se hacía pasar por el cantante de country Luke Bryan.
Jeffrey Hamby, padre adoptivo de la joven, relató a KFSM que intentaron diversas estrategias para convencerla de que dejara de comunicarse con el supuesto impostor, a quien consideraban un potencial depredador.
Luego de varios intentos, decidieron organizar un secuestro falso para mostrarle el peligro real
“Lo intentamos todo”, afirmó el padre al medio local, y explicó que recurrieron a la policía en varias ocasiones sin obtener respuesta.
Ante la falta de resultados, Tamara Hamby, junto con su asistente y dos amigos, decidió simular un secuestro para mostrarle a su hija el peligro real que podía enfrentar.
De acuerdo con la reconstrucción de los hechos publicada por People y el Arkansas Democrat Gazette, la madre organizó que dos hombres interceptaran a la joven, la llevaran a un campo, la ataran a un árbol y la dejaran allí.
La joven resultó herida en el falso incidente que organizó su madre
El incidente, ocurrido el 17 de noviembre, terminó con la joven lesionada, presentando moretones en la muñeca debido a las bridas utilizadas para inmovilizarla.
Los implicados en el secuestro simulado, identificados como David Q. Quach, Austria L. Nico y Shannon Jazmin Yvonne Childers, también enfrentan cargos por su participación, según el Southwest Times Record.
La reacción de las autoridades fue inmediata
Tamara Hamby fue arrestada y acusada de secuestro y de poner en peligro el bienestar de una persona incompetente en primer grado, cargos que también se presentaron contra los otros tres adultos involucrados.
Los registros de la cárcel del condado, revisados por People, indican que ninguno de los acusados permanece actualmente detenido. La comparecencia judicial de Tamara Hamby está programada para esta misma semana, según informó el Arkansas Democrat Gazette.
Hamby defendió a su esposa públicamente, mencionando que era lo correcto
En medio de la controversia, Jeffrey Hamby defendió públicamente la motivación de su esposa, aunque reconoció que el plan fue “mal concebido” y “realmente mal ejecutado”.
En declaraciones a KFSM, el padre insistió: “Mi esposa fue arrestada por intentar hacer lo correcto”. Además, en redes sociales, explicó que, tras agotar todas las vías posibles y no recibir ayuda de las autoridades, optaron por mostrarle a su hija “de la forma más segura y controlada posible, cómo es el verdadero peligro para protegerla de este depredador”, según citó el Arkansas Democrat Gazette.
La joven se encuentra bajo custodia del DHS
Actualmente, la joven se encuentra bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mientras la familia enfrenta la posibilidad de que Tamara Hamby sea condenada a prisión, una situación que ha dejado a los Hamby en una profunda incertidumbre sobre su futuro, según concluye People.
El caso, reportado por People y otros medios locales, ha generado debate sobre los límites de las acciones parentales y las consecuencias legales de intentar proteger a personas vulnerables frente a amenazas digitales.