La hipotermia causa más de mil muertes anuales en Estados Unidos: ¿cómo evitarla?

Un análisis de expertos médicos destaca que la exposición a bajas temperaturas puede provocar alteraciones en el funcionamiento de órganos vitales y aumentar la vulnerabilidad de ciertos grupos poblacionales

La hipotermia causa más de 1.000 muertes anuales en Estados Unidos y miles de hospitalizaciones por exposición al frío. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La hipotermia representa un riesgo considerable durante el invierno, dejando más de 1.000 muertes anuales relacionadas con esta condición en Estados Unidos y miles de casos no fatales que requieren atención en salas de emergencia, según datos citados por USA Today.

La exposición inesperada al frío, ya sea por averías en vehículos, cambios bruscos de temperatura, lluvias, nevadas o viviendas mal calefaccionadas, puede provocar una caída de la temperatura corporal más rápida de lo que muchos anticipan, incrementando el peligro de hipotermia incluso en situaciones cotidianas.

En los casos más graves, la hipotermia puede derivar en complicaciones como frostbite (congelación), pérdida de extremidades, fallo orgánico e incluso la muerte por paro cardíaco, advirtió la Clínica Cleveland Akron General a USA Today.

El doctor Kevin Watkins, especialista en medicina de emergencia en esa institución, explicó que la hipotermia severa suele acompañarse de congelación, lo que puede generar complicaciones adicionales que amenazan la vida o la integridad de las extremidades. La doctora Laleh Gharahbaghian, de Stanford Health Care, subrayó que la ausencia de tratamiento oportuno puede agravar los síntomas y reducir aún más la temperatura central del cuerpo.

El descenso brusco de la temperatura corporal puede provocar complicaciones graves como congelación, fallo orgánico y paro cardíaco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas de hipotermia

La hipotermia se produce cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que puede generarlo, lo que provoca que la temperatura central descienda por debajo del umbral necesario para el funcionamiento normal de los órganos. Según Gharahbaghian, los casos leves se presentan cuando la temperatura interna cae a 32-35 grados Celsius, los moderados entre 28 y 32 grados, los graves entre 25 y 28 grados y los extremos por debajo de 25 grados. Estas caídas pueden alterar rápidamente el funcionamiento del cerebro, el corazón y el sistema nervioso.

Los síntomas iniciales pueden pasar desapercibidos. Watkins detalló que la hipotermia leve suele manifestarse con taquicardia, respiración acelerada, apatía y, en ocasiones, micción frecuente. Si la temperatura sigue descendiendo, el temblor, mecanismo principal del cuerpo para generar calor, puede cesar, lo que constituye una señal de alarma. En ese punto, los síntomas pueden progresar hacia falta de coordinación, confusión, pérdida de conciencia y muerte súbita.

Las causas de la hipotermia son diversas, pero la exposición prolongada al aire frío, al agua o a la nieve son los factores principales, según Gharahbaghian. Watkins añadió que el agua representa un peligro particular, ya que conduce el calor fuera del cuerpo mucho más rápido que el aire, incluso en climas templados. Por ello, la hipotermia puede desarrollarse a temperaturas superiores a cero grados si la persona está mojada o expuesta al viento, que elimina la capa aislante de aire cálido junto a la piel.

Los síntomas iniciales de la hipotermia incluyen taquicardia, respiración acelerada y apatía, y pueden evolucionar a confusión y muerte súbita. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciertas condiciones médicas y factores ambientales aumentan la vulnerabilidad. Gharahbaghian señaló que trastornos endocrinos como hipotiroidismo, diabetes o insuficiencia suprarrenal pueden afectar la regulación térmica cerebral. La desnutrición, deshidratación, accidentes cerebrovasculares y lesiones medulares también dificultan la capacidad del cuerpo para conservar el calor.

Además, la baja masa muscular o grasa corporal y los cambios fisiológicos asociados a la edad hacen que tanto los lactantes como los adultos mayores sean especialmente susceptibles.

El uso de medicamentos sedantes, que ralentizan el metabolismo o disminuyen la percepción del frío, puede interferir en la respuesta protectora del organismo. Watkins advirtió que el consumo de alcohol, aunque genera una sensación de calor, en realidad acelera la pérdida de temperatura corporal.

La exposición prolongada al aire frío, agua o nieve es la principal causa de hipotermia, incluso en temperaturas superiores a cero grados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo tratar la hipotermia

El tratamiento de la hipotermia depende de su gravedad, pero siempre se orienta a evitar la pérdida adicional de calor y a restaurar la temperatura central de manera gradual, explicó Gharahbaghian a USA Today. En casos leves, Watkins recomendó retirar a la persona del ambiente frío, quitar la ropa húmeda o fría y abrigarla con prendas secas y cálidas.

Si la persona está consciente, se le pueden ofrecer líquidos templados y alimentos, ya que el temblor consume mucha energía. El contacto piel con piel y el uso de mantas también contribuyen a elevar la temperatura.

Si los síntomas se limitan al temblor y la persona está alerta, algunas de estas medidas pueden aplicarse en el hogar. Sin embargo, la atención médica inmediata es esencial si el temblor cesa mientras la persona sigue expuesta al frío, si aparece confusión o si no logra calentarse rápidamente. Gharahbaghian advirtió que, sin tratamiento rápido, la hipotermia puede empeorar y provocar consecuencias fatales.

En el entorno hospitalario, los profesionales pueden emplear técnicas de recalentamiento externo activo, como mantas térmicas, sistemas de aire caliente o líquidos intravenosos templados. Gharahbaghian indicó que, en situaciones extremas, puede ser necesario recurrir a métodos invasivos, como la administración de líquidos calientes en el tórax y el abdomen, o el uso de bypass cardiopulmonar para estabilizar al paciente.

