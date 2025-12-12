Estados Unidos

El teniente general Evan Pettus asumió la dirección del Comando Sur de Estados Unidos

El relevo se produce en medio de la escalada de operativos contra el narcotráfico en aguas venezolanas y horas después de que la Casa Blanca anunciara la incautación de un petrolero cerca de las costas de Venezuela

El teniente general Evan L. Pettus asumió este viernes la dirección del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), organismo encargado de las operaciones militares estadounidenses en América Latina y el Caribe.

La ceremonia de traspaso se realizó en la sede de la organización, situada en Doral, a las afueras de Miami, marcando el inicio de una nueva etapa para la estructura de defensa regional.

El relevo fue motivado por la retirada anticipada del almirante Alvin Holsey, quien se despidió tras 37 años de carrera militar y solo un año al mando, un periodo inusualmente breve para el cargo.

La sucesión se produjo en un escenario de operativos militares contra narcotraficantes en el Caribe. Pettus, hasta ahora jefe de las fuerzas aéreas del comando, manifestó durante el acto: “Me honra asumir este cargo como comandante interino del Comando Sur de Estados Unidos”. Además, subrayó que la institución enfrenta “desafíos complejos” y se comprometió a fortalecer la cooperación militar con los países de la región para lograr “un impacto duradero”.

La transición en el liderazgo coincide con una etapa de intensificación de operaciones estadounidenses en aguas del Caribe y el Pacífico, que ha implicado la movilización de miles de soldados y la presencia del mayor portaaviones del mundo cerca de las costas venezolanas.

En paralelo a estos despliegues, el Gobierno estadounidense ejecutó una operación relevante en aguas venezolanas. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, aseguró este jueves que la incautación el miércoles de un petrolero frente a las costas de Venezuela forma parte de la estrategia de la Administración del presidente Donald Trump contra el régimen de Nicolás Maduro.

“Fue una operación exitosa dirigida por el presidente para asegurarnos de que estamos haciendo frente a un régimen que sistemáticamente encubre e inunda nuestro país con drogas letales y mata a la próxima generación de estadounidenses”, afirmó Noem durante su comparecencia ante un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Trump anunció el miércoles la intercepción y confiscación de un petrolero cerca de Venezuela, aumentando la tensión entre Washington y Caracas tras semanas de bombardeos estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe que, según las autoridades, transportaban drogas. El mandatario afirmó que Estados Unidos se quedará con el petróleo confiscado, una acción que el régimen venezolano calificó de “asalto”.

La Administración de Trump ha intensificado la presión sobre el régimen de Maduro, acusándolo de liderar una red internacional de narcotráfico a través del Cartel de los Soles, lo que Caracas rechaza de manera categórica. Desde el inicio del operativo ‘Lanza del Sur’ del Comando Sur, Estados Unidos ha hundido una veintena de embarcaciones presuntamente cargadas de drogas.

Trump ha prometido que “pronto” comenzarán ataques dentro de territorio venezolano, mientras Maduro ha llamado a los ciudadanos venezolanos a organizarse en milicias para defenderse frente a las amenazas de Estados Unidos.

(Con información de AFP, AP y EFE)

