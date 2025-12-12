Donald Trump firmó un decreto para centralizar la regulación de inteligencia artificial en Estados Unidos

Flanqueado por el senador republicano Ted Cruz (izquierda), y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, el presidente Donald Trump exhibe su iniciativa para regular la inteligencia artificial (Associated Press/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto para centralizar las regulaciones sobre inteligencia artificial (IA) y evitar que los 50 estados establezcan sus propias normas.

La IA desarrollada en el país norteamericano “no tendrá éxito si no hay una única fuente de aprobación o desaprobación” fue el comentario del mandatario, a la par que insistió en que tampoco puede haber “50 fuentes distintas”.

“Debe haber un solo reglamento si queremos seguir liderando en IA… Esta semana promulgaré una orden ejecutiva de UNA SOLA REGLA. No se puede esperar que una empresa obtenga 50 Aprobaciones cada vez que quiera hacer algo”, argumentó.

Will Scharf, jefe de personal de la Casa Blanca, explicó que el objetivo del decreto es que la IA opere bajo un sistema normativo federal que evite la fragmentación legislativa entre estados. Trump insistió en que, en la competencia tecnológica con China, “estamos mucho más avanzados” y recalcó: “Solo habrá un ganador acá, probablemente será Estados Unidos o China y, ahora mismo, estamos ganando”.

La decisión presidencial se produce después de que el Congreso se negara dos veces a considerar una iniciativa que permitiera invalidar a nivel federal las regulaciones estatales sobre el sector. Aunque una orden ejecutiva no tiene autoridad para anular leyes estatales, Trump intenta consolidar la dirección en materia de tecnología.

Placa base de ordenador y chip (REUTERS/Dado Ruvic)

La propuesta de evitar la regulación estatal de la IA fue impulsada por David Sacks, asesor de Trump en IA y criptomonedas, y cuenta con el respaldo de personalidades influyentes del sector como el CEO de OpenAI, Sam Altman, y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.

Huang destacó la semana pasada en una reunión con legisladores estadounidenses que “la regulación estatal de la IA paralizaría esta industria y generaría problemas de seguridad nacional, ya que necesitamos garantizar que Estados Unidos avance en IA tan rápidamente como sea posible”, según declaraciones recogidas por The Hill.

Por su parte, Sundar Pichai, CEO de Google, señaló en una entrevista con Fox News Sunday la complejidad de competir globalmente en inteligencia artificial si existen regulaciones dispares entre los estados, sobre todo frente a rivales como China.

Según el medio británico The Guardian, la orden “Garantizar un marco político nacional para la inteligencia artificial” supone un triunfo para Silicon Valley y las empresas del sector, que han abogado contra la regulación fragmentada de esta tecnología.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene un bolígrafo antes de firmar una orden ejecutiva sobre inteligencia artificial en la Oficina Oval (REUTERS/Al Drago)

Las principales empresas argumentaron que la falta de un marco federal único y la existencia de múltiples legislaciones estatales crearían una burocracia excesiva que dificultaría la innovación y el desarrollo de la industria.

Trump ha insistido en posicionar a Estados Unidos como líder global en el desarrollo y control de herramientas de IA. No obstante, la iniciativa enfrenta amplio escepticismo en el Congreso; tanto legisladores demócratas como algunos republicanos se muestran preocupados por los posibles riesgos económicos y sociales que puede acarrear un despliegue sin regulaciones adecuadas para esta tecnología.

(Con información de EFE)