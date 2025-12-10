Estados Unidos

Luego de 80 años, los restos de un soldado con Medalla de Honor de la Segunda Guerra Mundial fueron identificados

El comandante luchó contra enemigos japoneses, quienes lo capturaron y mantuvieron preso hasta su muerte unos años después

Bianchi fue capturado por soldados enemigos y murió durante un ataque al barco que lo trasladaba a una base japonesa. (DPAA)

La identificación de los restos del capitán Willibald Bianchi, un soldado estadounidense desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial, ha sido confirmada más de 80 años después de su muerte, según la Defense POW/MIA Accounting Agency (DPAA). Este hallazgo, resultado de avanzados análisis forenses y de ADN, pone fin a décadas de incertidumbre para la familia de Bianchi y representa un hito en los esfuerzos por recuperar a los desaparecidos en conflictos bélicos.

Historia y acciones heroicas de Willibald Bianchi

Willibald C. Bianchi, originario de New Ulm, Minnesota, sirvió como capitán del ejército de Estados Unidos y comandante de la Compañía D, 1er Batallón, 45º Regimiento de Infantería, Philippine Scouts, en la península de Bataan, Filipinas, durante 1942. De acuerdo con la DPAA, el 3 de febrero de ese año, Bianchi se ofreció voluntariamente para liderar el despeje de varias posiciones de ametralladoras japonesas. A pesar de haber resultado herido en múltiples ocasiones, continuó dirigiendo el ataque, lo que le valió la Medalla de Honor, la máxima distinción militar estadounidense por valor en combate.

Captura, cautiverio y muerte

Poco después de sus acciones heroicas, el 9 de abril de 1942, Bianchi fue capturado por el ejército japonés y permaneció como prisionero de guerra en Filipinas hasta 1944. Según la DPAA, ese año las autoridades japonesas trasladaron a los prisioneros a Manila para embarcarlos rumbo a Japón en el buque de transporte Oryoku Maru. Aviones estadounidenses, sin saber que el barco transportaba prisioneros aliados, atacaron y hundieron la nave en la bahía de Subic.

Willibald Bianchi sirvió para el Ejército de Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, en la que luchó contra los japoneses. (DPAA)

Bianchi sobrevivió a este primer ataque y fue trasladado posteriormente al Enoura Maru, con destino a Takao, en la actual Taiwán. El 9 de enero de 1945, fuerzas estadounidenses atacaron y hundieron este segundo barco, y las autoridades japonesas informaron que Bianchi se encontraba entre los fallecidos. Tenía 29 años al momento de su muerte, según la DPAA.

Recuperación y proceso de identificación de los restos

Tras el final de la guerra, el American Graves Registration Command (AGRC) asumió la tarea de localizar y recuperar a los militares estadounidenses desaparecidos. En mayo de 1946, un equipo del AGRC exhumó una fosa común en una playa de Takao, Taiwán, donde recuperaron 311 cuerpos, entre ellos los restos de Bianchi. Sin embargo, en ese momento no fue posible identificarlos, por lo que fueron declarados “no identificables” y enterrados en el Cementerio Nacional Memorial del Pacífico, conocido como Punchbowl, en Honolulu, Hawái.

Entre octubre de 2022 y julio de 2023, la DPAA exhumó restos no identificados del Punchbowl vinculados al hundimiento del Enoura Maru. Los restos fueron trasladados al laboratorio de la agencia para su análisis. Según la DPAA, el proceso de identificación incluyó análisis antropológicos y la revisión de pruebas circunstanciales. Además, científicos del Armed Forces Medical Examiner System realizaron pruebas de ADN mitocondrial, del cromosoma Y y autosomal, lo que permitió confirmar la identidad de Bianchi.

Tras 80 años desde su desaparición, sus restos fueron finalmente identificados y serán trasladados a su ciudad natal en Minnesota. (DPAA)

Reconocimiento y destino final de los restos

El nombre de Bianchi figura en el muro de los desaparecidos del Cementerio y Memorial Americano de Manila, en Filipinas, junto a otros soldados estadounidenses que permanecen sin localizar desde la Segunda Guerra Mundial. La DPAA ha confirmado que los restos de Bianchi serán enterrados en su ciudad natal de New Ulm, Minnesota, en mayo de 2026, donde recibirá los honores correspondientes.

Como símbolo de cierre y reconocimiento, se añadirá una marca especial junto a su nombre en el memorial de Manila, señalando que su caso ha sido resuelto y que finalmente ha regresado a casa.

