Estados Unidos

Trump cuestionó el liderazgo de la OTAN y calificó a la mayoría de países de Europa como “decadentes”

El mandatario lanzó señalamientos sobre el declive estructural en varias naciones del viejo continente y dudas respecto a la conveniencia de ampliar la alianza atlántica

Guardar
Trump cuestionó el liderazgo de
Trump cuestionó el liderazgo de la OTAN y calificó a la mayoría de países de Europa como decadentes (REUTERS/ARCHIVO)

En un cambio en el tono de la retórica de Estados Unidos hacia Europa, el presidente Donald Trump lanzó críticas severas contra sus aliados del viejo continente, al calificar a la mayoría de las naciones de esa región como “en decadencia” y ridiculizar el liderazgo dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en una entrevista concedida a Politico.

Durante la conversación con el medio estadounidense, Trump sostuvo que múltiples países de Europa atraviesan un proceso de declive estructural. “Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos sentidos”, expresó. Señaló que los gobiernos europeos “hablan demasiado y no producen”, en referencia al respaldo que brindan a la guerra en Ucrania. El mandatario estadounidense atribuyó parte de la crisis a las políticas migratorias adoptadas en las principales naciones de la región, aseverando que “Europa está recibiendo personas de todas partes del mundo… París es un lugar diferente. Londres es un lugar diferente”. Trump puso como ejemplo negativo al alcalde de Londres, a quien describió como responsable del “cambio profundo” en esa ciudad. Sobre las consecuencias futuras de esta situación, afirmó que “muchas grandes ciudades europeas ya no serán países viables” si mantienen sus políticas actuales.

Las críticas de Trump a
Las críticas de Trump a las políticas migratorias europeas reavivan tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente dedicó una parte de la entrevista a la situación de la OTAN y su liderazgo. Trump declaró, “la OTAN me llama papi”, en alusión al aumento en los compromisos presupuestarios demandados por su administración, y agregó que se consiguió elevar la contribución de ciertos miembros del 2 % al 5 % del producto interno bruto en defensa. Sobre la expansión de la alianza, sostuvo que “hay países que son difíciles para la OTAN” y abogó por evaluar individualmente a cada miembro, aunque descartó una posible salida de la organización. Mencionó al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, como un aliado “fuerte” y una figura clave dentro de la OTAN. Sobre el ingreso de nuevos socios, como Suecia, cuestionó la conveniencia de continuar sumando integrantes, sugiriendo que una expansión ilimitada podría convertirse en un problema estructural para la alianza.

Trump cuestiona la expansión de
Trump cuestiona la expansión de la OTAN y sugiere evaluar individualmente a cada país miembro antes de sumar nuevos integrantes como Suecia (REUTERS/ARCHIVO)

Trump admitió que ha respaldado públicamente a líderes europeos con posiciones más estrictas frente a la inmigración, citando al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, como ejemplo de un dirigente que “hizo las cosas bien” en política migratoria. También advirtió que, de persistir las tendencias actuales, las sociedades europeas podrían transformarse de manera irreversible.

En relación con la guerra entre Ucrania y Rusia, el mandatario afirmó que Rusia ocupa “una posición más fuerte de negociación” debido a su tamaño, y añadió que el conflicto “podría haber evolucionado hacia una Tercera Guerra Mundial” si no hubiera ejercido la presidencia. Trump sostuvo que Europa “no está manejando bien” la crisis y criticó la eficacia del apoyo a Ucrania: “Europa habla mucho, pero no produce”, declaró.

Temas Relacionados

Donald J. Trump OTAN Estados Unidos Viktor Orbán Recep Tayyip Erdoğan Europa Londres Política internacional Migración RusiaÚltimas noticias América

Últimas Noticias

EEUU advierte a los viajeros sobre el brote de una enfermedad sin tratamiento en cuatro destinos internacionales

El aviso se emitió luego de que organismos de salud pública confirmaran aumentos sostenidos en varias zonas afectadas, lo que llevó a recomendar medidas adicionales para reducir riesgos durante estancias en el extranjero

EEUU advierte a los viajeros

Art Basel Miami Beach cerró con más de 80.000 visitantes

El evento reunió a galerías de decenas de países y presentó una amplia oferta de arte contemporáneo, con énfasis en obras digitales y adquisiciones de artistas reconocidos y emergentes

Art Basel Miami Beach cerró

Florida ejecutará a un hombre condenado por un asesinato en 1989

La decisión judicial se produce después de que Mark Allen Geralds renunciara a nuevas apelaciones, en un contexto de incremento de ejecuciones en el sistema penitenciario estatal

Florida ejecutará a un hombre

La secuela de “Five Nights at Freddy’s” rompe récord y dispara la taquilla con un debut de USD 64 millones

La producción atrajo principalmente a público joven y comunidades diversas, mientras la estrategia de exhibición exclusiva en salas contribuyó al aumento de espectadores

La secuela de “Five Nights

La tendencia de micro-huertos crece en edificios de grandes de Nueva York

En zonas urbanas densamente pobladas, la instalación de pequeños cultivos en pasillos y balcones responde a la búsqueda de alimentos frescos, la sostenibilidad y la mejora del bienestar social, según datos de la FAO y universidades

La tendencia de micro-huertos crece
DEPORTES
Indignación en la NFL por

Indignación en la NFL por una jugada antideportiva que podría ponerle fin a la carrera de una figura

Día clave para el futuro de Claudio Úbeda como entrenador de Boca Juniors en medio de la polémica tras la eliminación ante Racing

El explosivo escándalo detrás de la salida del “despiadado” asesor de Red Bull que fue clave en la llegada de Verstappen a la F1

Un luchador de UFC cayó mal, sufrió una escalofriante lesión y perdió el título mundial en una decisión que desató un debate

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

TELESHOW
Maxi López contó qué es

Maxi López contó qué es lo que más le molesta de Wanda Nara: “¡No lo quiero más!"

La emotiva dedicatoria de Lorena Vega al ganar su primer Martín Fierro: “¡Qué suerte que estás viva, mamá!"

Cómo Griselda Siciliani y Luciano Castro evitaron cruzarse con Sabrina Rojas en la entrada al Martín Fierro de Cine

De los gritos de los fans a los panchos tras el show de Shakira: la vibrante noche de Wanda Nara junto a su familia

Abel Pintos celebra 30 años con la música: un concierto inolvidable y una siembra de raíces para el futuro

INFOBAE AMÉRICA

Nueve aviones militares rusos y

Nueve aviones militares rusos y chinos entraron en la zona de identificación de defensa surcoreana: Seúl desplegó cazas

El joropo obtiene reconocimiento mundial como símbolo cultural de Venezuela

El incendio fatal en un edificio de Yakarta dejó al menos 22 muertos

El gobierno de Japón evalúa los daños tras el sismo de 7,5 y advirtió sobre las posibles réplicas

Un grupo paramilitar sudanés tomó el control del principal yacimiento de petróleo tras la retirada militar