Trump cuestionó el liderazgo de la OTAN y calificó a la mayoría de países de Europa como decadentes (REUTERS/ARCHIVO)

En un cambio en el tono de la retórica de Estados Unidos hacia Europa, el presidente Donald Trump lanzó críticas severas contra sus aliados del viejo continente, al calificar a la mayoría de las naciones de esa región como “en decadencia” y ridiculizar el liderazgo dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en una entrevista concedida a Politico.

Durante la conversación con el medio estadounidense, Trump sostuvo que múltiples países de Europa atraviesan un proceso de declive estructural. “Europa no está haciendo un buen trabajo en muchos sentidos”, expresó. Señaló que los gobiernos europeos “hablan demasiado y no producen”, en referencia al respaldo que brindan a la guerra en Ucrania. El mandatario estadounidense atribuyó parte de la crisis a las políticas migratorias adoptadas en las principales naciones de la región, aseverando que “Europa está recibiendo personas de todas partes del mundo… París es un lugar diferente. Londres es un lugar diferente”. Trump puso como ejemplo negativo al alcalde de Londres, a quien describió como responsable del “cambio profundo” en esa ciudad. Sobre las consecuencias futuras de esta situación, afirmó que “muchas grandes ciudades europeas ya no serán países viables” si mantienen sus políticas actuales.

Las críticas de Trump a las políticas migratorias europeas reavivan tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y sus aliados tradicionales (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente dedicó una parte de la entrevista a la situación de la OTAN y su liderazgo. Trump declaró, “la OTAN me llama papi”, en alusión al aumento en los compromisos presupuestarios demandados por su administración, y agregó que se consiguió elevar la contribución de ciertos miembros del 2 % al 5 % del producto interno bruto en defensa. Sobre la expansión de la alianza, sostuvo que “hay países que son difíciles para la OTAN” y abogó por evaluar individualmente a cada miembro, aunque descartó una posible salida de la organización. Mencionó al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, como un aliado “fuerte” y una figura clave dentro de la OTAN. Sobre el ingreso de nuevos socios, como Suecia, cuestionó la conveniencia de continuar sumando integrantes, sugiriendo que una expansión ilimitada podría convertirse en un problema estructural para la alianza.

Trump cuestiona la expansión de la OTAN y sugiere evaluar individualmente a cada país miembro antes de sumar nuevos integrantes como Suecia (REUTERS/ARCHIVO)

Trump admitió que ha respaldado públicamente a líderes europeos con posiciones más estrictas frente a la inmigración, citando al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, como ejemplo de un dirigente que “hizo las cosas bien” en política migratoria. También advirtió que, de persistir las tendencias actuales, las sociedades europeas podrían transformarse de manera irreversible.

En relación con la guerra entre Ucrania y Rusia, el mandatario afirmó que Rusia ocupa “una posición más fuerte de negociación” debido a su tamaño, y añadió que el conflicto “podría haber evolucionado hacia una Tercera Guerra Mundial” si no hubiera ejercido la presidencia. Trump sostuvo que Europa “no está manejando bien” la crisis y criticó la eficacia del apoyo a Ucrania: “Europa habla mucho, pero no produce”, declaró.