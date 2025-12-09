Estados Unidos

Músico nominado al Grammy fue atropellado por una conductora con más de 100 arrestos en Rhode Island

El bajista y profesor de universidad, Roderick Macleod, falleció en el hospital a causa de las lesiones ocasionadas por el impacto mientras paseaba a su perro. La mujer, con un amplio historial delictivo se encuentra bajo custodia

El bajista Roderick Macleod, figura
El bajista Roderick Macleod, figura de la música en Rhode Island, murió atropellado mientras paseaba a su perro en Hopkinton. (Facebook/Hopkinton Police Department)

Un reconocido bajista y profesor universitario de Rhode Island perdió la vida tras ser atropellado por una conductora con un extenso historial delictivo, mientras paseaba a su perro en la localidad de Hopkinton.

El caso ha generado conmoción tanto por la trayectoria de la víctima, Roderick Macleod, como por el perfil de la presunta responsable, quien acumulaba más de 100 arrestos y decenas de infracciones de tránsito, según informó el Departamento de Policía de Hopkinton a CBS News y The New York Post.

La investigación policial, que permanece abierta, apunta a que Shannon N. Godbout, de 41 años, circulaba hacia el este por Spring Street (Ruta 138) cuando perdió el control de su vehículo, impactando contra varios objetos, incluidos dos postes telefónicos, antes de atropellar a Macleod, quien caminaba por el arcén con su perro.

El músico fue trasladado en ambulancia al hospital donde se confirmó su fallecimiento

Macleod fue trasladado de emergencia
Macleod fue trasladado de emergencia al hospital, sin embargo, falleció por las lesiones ocasionadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por el medio The New York Post, el accidente ocurrió alrededor de las 7:20 horas, la mañana del sábado 6 de diciembre de 2025.

El músico fue trasladado en ambulancia al Hospital de Rhode Island, donde fue declarado muerto. El perro sobrevivió y regresó solo a su domicilio, según detalló la policía.

La policía arrestó a la mujer y le decomisaron narcóticos ilegales

La policía de Hopkinton halló
La policía de Hopkinton halló narcóticos ilegales y materiales para distribución de drogas en el vehículo de la sospechosa. (Facebook/Hopkinton Police Department)

En el lugar del siniestro, los agentes hallaron a Godbout en posesión de numerosos narcóticos ilegales y materiales de embalaje asociados con la distribución de drogas, lo que motivó su arresto inmediato.

La policía precisó que enfrenta cargos preliminares por conducción peligrosa con resultado de muerte y posesión de narcóticos de las Listas I/II con intención de distribuir, en lo que constituye al menos su tercera infracción de este tipo. Además, permanece bajo custodia en el hospital, a la espera de comparecer ante un juez de paz y de ser presentada ante la Oficina del Fiscal General de Rhode Island.

La mujer cuenta con un extenso historial delictivo

La conductora Shannon N. Godbout,
La conductora Shannon N. Godbout, con más de 100 arrestos y decenas de infracciones, fue detenida tras el accidente fatal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información del medio CBS News, el historial criminal de Godbout es extenso: más de 100 arrestos, 82 órdenes judiciales previas y 40 multas de tránsito, de las cuales siete fueron emitidas por la propia Policía de Hopkinton. Ocho de sus detenciones anteriores corresponden a ese mismo departamento.

La policía indicó que podrían presentarse cargos adicionales conforme avance la investigación y se recopilen más pruebas.

Roderick Macleod, de 70 años, fue una figura destacada en la escena musical de Rhode Island

Roderick Macleod integró la banda
Roderick Macleod integró la banda Roomful of Blues y fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rhode Island. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Integró la banda Roomful of Blues en la década de 1980, con la que obtuvo una nominación al Grammy, y fue incluido en el Salón de la Fama de la Música de Rhode Island en 2012, según confirmó la propia institución a The New York Post.

En los últimos años, Macleod se desempeñaba como profesor asociado en la Universidad de Brown y dirigía la Old-Time String Band de la casa de estudios.

Compañeros y allegados han recordado su versatilidad y dedicación. James, colega del músico, destacó: “Fue una buena incorporación a todo lo que hizo. Pocas personas juegan tan bien en todo, y él lo hizo”. Añadió que Macleod se esforzaba en cada proyecto, aunque siempre daba la impresión de que todo le resultaba natural: “Él realmente trabajaba duro en todo lo que hacía, pero nunca lo parecía, siempre le salía con mucha facilidad”.

El accidente, que involucró a una persona con antecedentes penales tan extensos, ha reavivado el debate sobre la reincidencia y la supervisión judicial en el estado de Rhode Island. La policía local, con el apoyo del Equipo de Reconstrucción de Accidentes de la Policía Estatal, continúa recabando información para esclarecer todos los detalles del caso.

