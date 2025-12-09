Hermanos gemelos fueron arrestados por publicar amenazas terroristas contra funcionarios del gobierno de EEUU

Las autoridades federales de Estados Unidos arrestan a dos hermanos gemelos de Nueva Jersey por amenazas terroristas contra la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. (DHS)

Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a dos hermanos gemelos de Nueva Jersey tras acusarlos de realizar amenazas terroristas contra la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, y de incitar a la violencia contra agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según informó el DHS en un comunicado remitido a Newsweek, Emilio Roman-Flores y Ricardo Antonio Roman-Flores, ambos ciudadanos estadounidenses y residentes de Absecon, fueron detenidos este martes 9 de diciembre por la mañana en una operación conjunta con el equipo SWAT del Departamento de Policía local.

Los hermanos permanecen bajo custodia en una cárcel de Nueva Jersey y enfrentan cargos federales, entre ellos amenazas terroristas, conspiración y, en el caso de Emilio, tenencia ilegal de un arma de asalto, posesión de armas prohibidas, coacción criminal y ciberacoso, según detalló el DHS a Fox News Digital.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, responsabiliza a la retórica violenta de sectores políticos por el aumento de ataques contra agentes federales. (DHS)

La detención se produjo apenas tres días después de que los mensajes amenazantes fueran publicados en redes sociales. El DHS atribuyó el éxito de la operación a la colaboración con la policía de Absecon y su equipo SWAT, que ejecutaron la orden de registro y arresto en la comunidad del condado de Atlantic, según Fox News Digital.

Las publicaciones en la red social X atribuídas a los Roman-Flores incluían amenazas explícitas de tortura y asesinato contra McLaughlin, con referencias a métodos medievales y llamados a “colgarla” como se hacía con quienes servían a “tiranos antes de la Guerra de Independencia”.

Uno de los mensajes, citado por Fox News Digital, afirmaba: “los estadounidenses deberíamos encontrarte, cubrirte de brea y plumas, y colgarte como hicimos con quienes servían a tiranos antes de la Revolución”. Otro mensaje, también atribuido a los hermanos, instaba a “disparar a los agentes de ICE en cuanto se los vea” y justificaba la acción aludiendo a la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense.

Emilio y Ricardo Antonio Roman-Flores enfrentan cargos federales, incluyendo amenazas terroristas, conspiración y tenencia ilegal de armas, tras su detención en Absecon. (DHS)

Aumento de amenazas contra funcionarios del gobierno

El propio DHS reportó un aumento del 8.000% en las amenazas de muerte contra agentes del ICE en los últimos meses, coincidiendo con el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump. Las operaciones de deportación masiva y la intensificación de la vigilancia han generado protestas y enfrentamientos en varias comunidades, mientras que organizaciones y líderes políticos de ciudades santuario han denunciado tácticas agresivas por parte de los agentes federales.

Tricia McLaughlin, figura central del DHS y portavoz de la política migratoria de la administración Trump junto a la secretaria Kristi Noem, ha sido especialmente visible en los medios defendiendo la labor de su agencia y denunciando la escalada de amenazas.

Según Fox News Digital, McLaughlin calificó de “despreciables” a quienes, como los hermanos Roman-Flores, incitan a la violencia contra los agentes federales, y responsabilizó a la “retórica violenta” de sectores demócratas y de la izquierda política por el aumento de los ataques.

El Departamento de Seguridad Nacional reporta un aumento del 8.000% en amenazas de muerte contra agentes de ICE en los últimos meses. (AP Foto/Erin Hooley)

El director interino del ICE, Todd Lyons, subrayó la gravedad de la situación en declaraciones recogidas por Newsweek y experto que espera “que esto sirva de advertencia para cualquiera que se atreva a amenazar o atacar a nuestros valientes agentes del orden. Los encontraremos, los arrestaremos y los procesaremos con todo el peso de la ley. No les tenemos miedo”.

Lyons añadió que la retórica extrema de los medios, políticos de ciudades santuario y activistas ha desembocado directamente en el incremento de amenazas, reiterando: “si amenazas a nuestros agentes o funcionarios del DHS, te perseguiremos y serás procesado con todo el rigor de la ley”.

Mientras tanto, el DHS ha dejado claro que continuará persiguiendo judicialmente a quienes atenten contra la seguridad de sus agentes y personal, aunque aún se esperan más detalles sobre el avance del caso contra los Roman-Flores.