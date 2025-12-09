Estados Unidos

Hermanos gemelos fueron arrestados por publicar amenazas terroristas contra funcionarios del gobierno de EEUU

Las publicaciones en la red social X, atribuidas a los hermanos Roman-Flores, incluían amenazas explícitas de tortura y asesinato contra la subsecretaria del DHS Tricia McLaughlin y agentes del ICE

Guardar
Las autoridades federales de Estados
Las autoridades federales de Estados Unidos arrestan a dos hermanos gemelos de Nueva Jersey por amenazas terroristas contra la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin. (DHS)

Las autoridades federales de Estados Unidos arrestaron a dos hermanos gemelos de Nueva Jersey tras acusarlos de realizar amenazas terroristas contra la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, y de incitar a la violencia contra agentes de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Según informó el DHS en un comunicado remitido a Newsweek, Emilio Roman-Flores y Ricardo Antonio Roman-Flores, ambos ciudadanos estadounidenses y residentes de Absecon, fueron detenidos este martes 9 de diciembre por la mañana en una operación conjunta con el equipo SWAT del Departamento de Policía local.

Los hermanos permanecen bajo custodia en una cárcel de Nueva Jersey y enfrentan cargos federales, entre ellos amenazas terroristas, conspiración y, en el caso de Emilio, tenencia ilegal de un arma de asalto, posesión de armas prohibidas, coacción criminal y ciberacoso, según detalló el DHS a Fox News Digital.

Tricia McLaughlin, portavoz del DHS,
Tricia McLaughlin, portavoz del DHS, responsabiliza a la retórica violenta de sectores políticos por el aumento de ataques contra agentes federales. (DHS)

La detención se produjo apenas tres días después de que los mensajes amenazantes fueran publicados en redes sociales. El DHS atribuyó el éxito de la operación a la colaboración con la policía de Absecon y su equipo SWAT, que ejecutaron la orden de registro y arresto en la comunidad del condado de Atlantic, según Fox News Digital.

Las publicaciones en la red social X atribuídas a los Roman-Flores incluían amenazas explícitas de tortura y asesinato contra McLaughlin, con referencias a métodos medievales y llamados a “colgarla” como se hacía con quienes servían a “tiranos antes de la Guerra de Independencia”.

Uno de los mensajes, citado por Fox News Digital, afirmaba: “los estadounidenses deberíamos encontrarte, cubrirte de brea y plumas, y colgarte como hicimos con quienes servían a tiranos antes de la Revolución”. Otro mensaje, también atribuido a los hermanos, instaba a “disparar a los agentes de ICE en cuanto se los vea” y justificaba la acción aludiendo a la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense.

Emilio y Ricardo Antonio Roman-Flores
Emilio y Ricardo Antonio Roman-Flores enfrentan cargos federales, incluyendo amenazas terroristas, conspiración y tenencia ilegal de armas, tras su detención en Absecon. (DHS)

Aumento de amenazas contra funcionarios del gobierno

El propio DHS reportó un aumento del 8.000% en las amenazas de muerte contra agentes del ICE en los últimos meses, coincidiendo con el endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración de Donald Trump. Las operaciones de deportación masiva y la intensificación de la vigilancia han generado protestas y enfrentamientos en varias comunidades, mientras que organizaciones y líderes políticos de ciudades santuario han denunciado tácticas agresivas por parte de los agentes federales.

Tricia McLaughlin, figura central del DHS y portavoz de la política migratoria de la administración Trump junto a la secretaria Kristi Noem, ha sido especialmente visible en los medios defendiendo la labor de su agencia y denunciando la escalada de amenazas.

Según Fox News Digital, McLaughlin calificó de “despreciables” a quienes, como los hermanos Roman-Flores, incitan a la violencia contra los agentes federales, y responsabilizó a la “retórica violenta” de sectores demócratas y de la izquierda política por el aumento de los ataques.

El Departamento de Seguridad Nacional
El Departamento de Seguridad Nacional reporta un aumento del 8.000% en amenazas de muerte contra agentes de ICE en los últimos meses. (AP Foto/Erin Hooley)

El director interino del ICE, Todd Lyons, subrayó la gravedad de la situación en declaraciones recogidas por Newsweek y experto que espera “que esto sirva de advertencia para cualquiera que se atreva a amenazar o atacar a nuestros valientes agentes del orden. Los encontraremos, los arrestaremos y los procesaremos con todo el peso de la ley. No les tenemos miedo”.

Lyons añadió que la retórica extrema de los medios, políticos de ciudades santuario y activistas ha desembocado directamente en el incremento de amenazas, reiterando: “si amenazas a nuestros agentes o funcionarios del DHS, te perseguiremos y serás procesado con todo el rigor de la ley”.

Mientras tanto, el DHS ha dejado claro que continuará persiguiendo judicialmente a quienes atenten contra la seguridad de sus agentes y personal, aunque aún se esperan más detalles sobre el avance del caso contra los Roman-Flores.

Temas Relacionados

Hermanos gemelosAmenazas terroristasTricia McLaughlinICEHermanos Roman-Floresestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Músico nominado al Grammy fue atropellado por una conductora con más de 100 arrestos en Rhode Island

El bajista y profesor de universidad, Roderick Macleod, falleció en el hospital a causa de las lesiones ocasionadas por el impacto mientras paseaba a su perro. La mujer, con un amplio historial delictivo se encuentra bajo custodia

Músico nominado al Grammy fue

Un pasajero de Royal Caribbean murió tras consumir 33 bebidas alcohólicas servidas por el personal del crucero

La víctima había adquirido un paquete deluxe que ofrece a los pasajeros bebidas ilimitadas a bordo, incluyendo licores, cerveza, vino, cócteles y bebidas congeladas

Un pasajero de Royal Caribbean

Un juez de Nueva York autorizó la desclasificación de archivos clave sobre Ghislaine Maxwell y la red de Jeffrey Epstein

Los documentos incluyen transcripciones, registros financieros y notas de entrevistas a víctimas, que serán divulgados tras la orden judicial

Un juez de Nueva York

Un registro sin orden judicial pone en jaque el juicio contra Luigi Mangione por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare

El juez Gregory Carro debe decidir si elementos como el arma presuntamente utilizada, una libreta roja, un silenciador y otros objetos incautados en la mochila de Mangione podrán ser presentados en el juicio

Un registro sin orden judicial

Estos son los 20 mejores lugares para recibir el Año Nuevo 2026 en EEUU

El estudio compara a las principales ciudades del país a partir de 26 indicadores que incluyen costos, oferta de entretenimiento, clima y accesibilidad durante las celebraciones de fin de año

Estos son los 20 mejores
DEPORTES
El plan de Jack Doohan

El plan de Jack Doohan para volver a correr en la F1: los tests que hará en una categoría top

A’ja Wilson fue elegida la Deportista del Año por la revista TIME tras una temporada histórica

El Inter de Lautaro Martínez se mide al Liverpool en el cruce más atractivo de la quinta fecha de la Champions: toda la agenda

La peculiar historia de amor entre un ex jugador de Boca y la hermana de un ex River: “Se puso melancólico y me lo dijo”

El gol de Julián Álvarez para el Atlético de Madrid tras un blooper del PSV: sus impactantes números

TELESHOW
Fede Bal también confirmó el

Fede Bal también confirmó el noviazgo con Evelyn Botto: “Que lo sepa el mundo”

Daniela Christiansson entró en la última etapa de su embarazo y compartió una dulce postal

Así fue el bautismo de la hija de Eduardo y Elina Costantini: ambiente familiar y profunda espiritualidad

Evelyn Botto confirmó su noviazgo con Fede Bal luego de semanas de rumores

Milenka armó su primer arbolito de Navidad junto a Marley y Mirko: “¡Es todo nuevo!"

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido sancionó a estructuras

Reino Unido sancionó a estructuras de propaganda rusa y a empresas chinas por vínculos en campañas de guerra híbrida

Cómo la ciencia logró que las raíces penetren suelos duros y los cultivos aumenten su producción

Longevidad, mito y negocio: la increíble historia de Thomas Parr y las píldoras que prometían salud infinita

Salvador Nasralla denunció “fraude” en las elecciones de Honduras y exigió una revisión exhaustiva del conteo de votos

Violento enfrentamiento en Bolivia dejó al menos dos muertos y 14 heridos durante una intervención policial