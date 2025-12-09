Estados Unidos

Elecciones en Miami: Eileen Higgins y Emilio González se enfrentan en una segunda vuelta por la alcaldía de Miami

Ambos candidatos llegaron a esta instancia tras la primera ronda del 4 de noviembre, en la que Higgins obtuvo el 36% de los votos y González el 19%

Miami elegirá este martes al sucesor del alcalde Francis Suárez en una segunda vuelta entre la demócrata Eileen Higgins y el republicano Emilio González, en una contienda oficialmente no partidista pero marcada por apoyos nacionales y agendas políticas contrapuestas. Ambos candidatos llegaron a esta instancia tras la primera ronda del 4 de noviembre, en la que Higgins obtuvo el 36% de los votos y González el 19%.

Higgins, de 61 años, ex comisionada del condado de Miami-Dade, llega a la jornada electoral con un mensaje centrado en el costo de vida, el acceso a la vivienda y la transparencia institucional. La aspirante afirmó que la administración municipal necesita “una dirección que responda a la gente y que rinda cuentas sin excusas”. También sostuvo que su prioridad es “garantizar que Miami siga siendo habitable para las familias que la sostienen”.

Si gana, Higgins se convertirá en la primera alcaldesa demócrata de Miami en más de tres décadas. Su equipo señaló que la ciudad atraviesa un “momento de definición” por el aumento sostenido del precio de la vivienda y la presión económica sobre residentes y comercios.

Emilio González, de 68 años, coronel retirado de la Fuerza Aérea y ex director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), se presentó como la opción enfocada en seguridad pública, crecimiento económico y gestión de emergencias. El candidato afirmó que su experiencia militar y administrativa le permite “tomar decisiones rápidas y basadas en hechos en momentos críticos”. También sostuvo que su propuesta representa “un compromiso con la seguridad, la respuesta a emergencias y el crecimiento responsable”.

González cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del gobernador de Florida, Ron DeSantis

González cuenta con el respaldo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, apoyos que, según el aspirante, reflejan “confianza en un liderazgo fuerte que defienda los intereses de Miami en todos los niveles”.

La elección ocurre en un contexto de tensión económica. El costo de vivienda se convirtió en el principal eje de campaña en una ciudad de casi 500.000 habitantes y una de las densidades poblacionales más altas entre las grandes urbes del país.

Higgins afirmó que Miami necesita “soluciones inmediatas y decisiones claras para bajar los costos y ampliar la oferta de vivienda”. González, por su parte, remarcó que la seguridad pública es la base para la actividad económica y afirmó: “Una ciudad segura siempre atraerá inversión y oportunidades”.

El ganador reemplazará a Francis Suárez, quien asumió la Alcaldía en noviembre de 2017 y se postuló brevemente a la presidencia en 2024. Este año, Suárez y tres de los cinco comisionados impulsaron sin éxito la postergación de la elección municipal hasta 2026. Argumentaron que la medida permitiría “ahorrar recursos públicos” y aumentar la participación electoral.

La propuesta generó un amplio rechazo político y terminó bloqueada. La imposibilidad de modificar el calendario electoral reforzó el impacto de la carrera entre Higgins y González, que intenta atraer a un electorado diverso y con alto peso de la comunidad cubano-estadounidense.

El ganador reemplazará a Francis Suárez, quien asumió la Alcaldía en noviembre de 2017

González, nacido en Cuba, destacó que su trayectoria federal lo vincula con “una visión clara sobre el servicio público y la responsabilidad institucional”. Higgins afirmó que su candidatura representa “un compromiso con todas las comunidades de Miami, sin distinciones”.

A lo largo de la campaña, ambos equipos insistieron en que una eventual transición debe atender con rapidez los problemas de vivienda, seguridad y gestión municipal. Higgins afirmó que su plan apunta a “trabajar desde el primer día para enfrentar el costo de vida”. González sostuvo que su objetivo es “construir un gobierno estable y centrado en resultados medibles”.

Con la votación prevista para este martes, la elección definirá el rumbo de una de las ciudades de mayor crecimiento de Estados Unidos y pondrá fin al ciclo político de Suárez, que concluye ocho años en la Alcaldía.

(Con información de AFP)

