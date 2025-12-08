Estados Unidos

Una madre de Tennessee fue acusada luego de que sus dos hijos se intoxicaran tras ingerir gomitas de THC

Los menores permanecen bajo custodia estatal después de haber sido hospitalizados por consumir productos de cannabis, mientras Candice Hickson, enfrenta cargos de abuso y negligencia

Candice Hickson, madre de los
Candice Hickson, madre de los menores, no superó una prueba de drogas por metanfetamina y permanece detenida con fianza de USD 25.000. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos niños de Tennessee fueron hospitalizados tras consumir gomitas de cáñamo con THC pertenecientes a su madre, quien enfrenta cargos de abuso y negligencia, y ha perdido la custodia de los menores.

El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los productos legales de cannabis en hogares con menores, mientras las autoridades subrayan la importancia de mantener estas sustancias fuera de su alcance.

El fiscal Agee precisó que ambos niños fueron dados de alta en 48 horas tras recibir atención médica en el Hospital Infantil Le Bonheur, en Memphis.

Los menores se encuentran bajo custodia estatal después de que Hickson no superara una prueba de drogas

La madre de los menores
La madre de los menores enfrenta cargos de abuso y negligencia y perdió la custodia tras el incidente con productos de cannabis. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según informó el fiscal general del distrito Frederick H. Agee en un comunicado recogido por ABC News, actualmente, los menores están bajo la tutela del Departamento de Servicios para Niños de Tennessee, después de que su madre, Candice Hickson, no superara una prueba de drogas por metanfetamina, según el comunicado citado por ABC News.

Agee enfatizó: “Nuestra Oficina procesará este caso conforme a la ley, buscando el equilibrio entre ayudar a la Sra. Hickson a recibir tratamiento para su adicción y que pueda reunirse con sus hijos en un entorno seguro”.

Hickson llamó al 911 luego de darse cuenta que sus hijos estaban intoxicados

La madre contactó al 911
La madre contactó al 911 al ver que sus hijos estaban intoxicados con los productos que le pertenecían. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación comenzó el 28 de noviembre, cuando Hickson, de 43 años, llamó al 911 desde su domicilio en Milan, Tennessee, para reportar que sus hijos, de 2 y 4 años, habían ingerido una cantidad desconocida de gomitas de THCA que estaban almacenadas en el baño, según la declaración jurada obtenida por WBBJ-TV.

Al llegar los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Gibson, encontraron a los niños inconscientes. Hickson explicó a los oficiales que los menores accedieron al producto mientras ella se encontraba en el baño y que desconocía la cantidad exacta que habían consumido, según la orden de arresto citada por ABC News.

Hickson fue arrestada y se espera que comparezca ante un tribunal

Las autoridades detuvieron a Hickson el 30 de noviembre y la ingresaron en la cárcel del condado de Gibson, con una fianza fijada en 25.000 dólares, según la orden de arresto.

Su audiencia preliminar está programada para el 16 de diciembre, de acuerdo con los registros judiciales revisados por PEOPLE. Hasta el momento, no se ha designado un abogado para su defensa.

Según datos de la fiscalía, no se registran muertes en Estados Unidos por haber ingerido estos productos

No existen registros de muertes
No existen registros de muertes en Tennessee ni en EEUU asociadas exclusivamente al consumo de gomitas de cáñamo con THC en menores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fiscal Agee subrayó que, aunque las gomitas de cáñamo con THC son legales para adultos mayores de 21 años en Tennessee, no existen registros de muertes en el estado ni en Estados Unidos asociadas exclusivamente al consumo de estos productos en menores, adolescentes o adultos.

“Si bien tomamos muy en serio cualquier caso en el que un niño resulte perjudicado, no tenemos conocimiento de ningún incidente en Tennessee ni en los EEUU en el que un niño, adolescente o adulto haya muerto únicamente por consumir gomitas de cáñamo con THC legales”, afirmó Agee en declaraciones recogidas por ABC News.

No obstante, advirtió sobre el riesgo de dejar sustancias legales al alcance de los niños, especialmente aquellas con efectos más potentes y adictivos, como la oxicodona, el Xanax, la hidrocodona y otros opioides.

La ley estatal de Tennessee permite la posesión y consumo de productos de cáñamo con THC para adultos, pero este caso ha puesto en evidencia los riesgos asociados a su almacenamiento en hogares con menores. Las autoridades reiteraron la necesidad de extremar precauciones para evitar intoxicaciones accidentales y proteger la seguridad de los niños.

