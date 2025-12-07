Una poderosa tormenta de nieve paraliza EEUU: hay caos en los aeropuertos y carreteras colapsadas

Una tormenta invernal ha provocado miles de cancelaciones y retrasos de vuelos en Estados Unidos. (REUTERS/Bob Strong)

Una potente tormenta invernal genera caos en los desplazamientos y masivas cancelaciones de vuelos en Estados Unidos durante el fin de semana, con impacto en una amplia región desde la costa oeste hasta el noreste del país. Según informó NBC News, el temporal ha provocado importantes alteraciones en el tránsito aéreo y terrestre, afectando a millones de personas y obligando a activar alertas meteorológicas en más de una decena de estados.

La Administración Federal de Aviación (FAA) reportó que grandes aeropuertos como O’Hare, en Chicago, y Hartsfield-Jackson, en Atlanta, implementaron paradas en tierra y sufrieron cientos de retrasos, con demoras de hasta dos horas para los vuelos con destino a Illinois.

Declaraciones compiladas por NBC News detallan que más de 5.800 vuelos en Estados Unidos presentaron demoras y al menos 473 fueron cancelados hasta el domingo y de diciembre a media mañana. O’Hare concentró una porción importante del impacto, con más de 760 retrasos y 174 cancelaciones, mientras que el aeropuerto de Atlanta superó los 870 vuelos demorados.

El sistema meteorológico ha dejado acumulaciones de nieve superiores a los 20 centímetros en algunos estados del norte y el medio oeste. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Zonas más afectadas y bajo alerta

El fenómeno meteorológico mantiene bajo alerta a estados como Iowa, Colorado, Washington, Idaho, Montana, Utah y Wyoming, así como amplias zonas del medio oeste y los Apalaches.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), algunos puntos, como la región de los Rockies y el norte de las Planicies, experimentan hasta 60 centímetros de nieve en áreas elevadas y acumulaciones de entre 5 y 20 centímetros en las ciudades y valles del interior. En Canton, Dakota del Sur, se registraron 24 centímetros de nieve y en la zona de Ames, Iowa, el manto blanco alcanzó los 20 centímetros según mediciones difundidas por NBC News.

El pronóstico prevé que la nevada persista sobre la región de los Grandes Lagos hasta la noche del domingo. Muchas localidades esperan acumulaciones finales de entre 5 y 12 centímetros, aunque en sectores del noreste se prevé una capa más ligera de hasta 8 centímetros.

Las agencias de meteorología señalan que el sistema avanzará rápidamente hacia el este y se disipará el lunes por la mañana. En otras ciudades como Charlotte, Carolina del Norte, el aeropuerto Douglas contabilizó más de 360 demoras y 32 cancelaciones, mientras que en Atlanta las salidas se aplazan en promedio media hora por condiciones adversas de visibilidad.

Más de ocho millones de personas permanecen bajo alerta por posibles inundaciones y nevadas intensas en el noroeste del país. (Don Campbell/The Herald-Palladium/AP)

Lluvias y niebla en otros estados

La situación se complica por fenómenos asociados como la niebla en el sureste y el Atlántico medio, con alertas vigentes desde Texas hasta Maryland, y lluvias persistentes en el sur del país. NBC News reportó que en Florida y Georgia ya se superó la marca de 2,5 centímetros de precipitaciones solo este fin de semana, con riesgo bajo de tormentas severas, aunque no se descartan vientos dañinos o tornados aislados.

En la región noroeste, una combinación de lluvias extremas, vientos intensos y nevadas amenaza a ciudades como Seattle, Tacoma, Portland y Eugene, donde más de ocho millones de personas permanecen bajo advertencia por inundaciones.

Newsweek advirtió que los desbordes pueden volverse generalizados a partir del lunes 8 de diciembre debido al tránsito de sucesivos ríos atmosféricos, que incrementarán las precipitaciones en las cordilleras de Cascadas, Olympics y Rockies. Se estiman entre 5 y 25 centímetros de nieve en las zonas montañosas y hasta 30 centímetros de lluvia en cotas bajas entre lunes y miércoles.

La tormenta ya dejó consecuencias fatales: en Washington, una mujer murió cuando un árbol cayó sobre un coche en la Ruta 203. La policía informó que “otra persona fue trasladada en helicóptero con heridas que pusieron en riesgo su vida”.

En Washington, una mujer murió cuando un árbol cayó sobre un coche en la Ruta 203. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Las advertencias del NWS insisten en que “las condiciones para conducir serán peligrosas o imposibles” en las carreteras montañosas de Colorado y Utah, sobre todo en tramos de alto tránsito como Soldier Summit. El organismo insta a evitar viajes innecesarios por la nevada acumulada y el riesgo de cierres viales. En algunos sectores, como los pasos Lolo y Lost Trail, la nieve ya supera los 30 centímetros de altura.

El pronóstico de ABC News indica que tras un respiro temporal durante el sábado, una nueva tanda de aire gélido se sentirá desde el lunes con temperaturas máximas por debajo de cero en el Medio Oeste y el nordeste, y valores mínimos cercanos a los -18°C. Las sensaciones térmicas más bajas se esperan en zonas urbanas como Chicago, donde el viento eleva la percepción de frío a -4°C, o Nueva York, cerca de 1 °C.

El NWS subraya que “la actividad diaria enfrentará interrupciones considerables por la combinación de nieve, hielo y frío extremo“, y recomienda a los ciudadanos seguir las actualizaciones meteorológicas a través de canales oficiales y plataformas digitales. Todas las alertas mantienen vigencia hasta la mañana del lunes, cuando el sistema perderá intensidad y las temperaturas comenzarán a estabilizarse principalmente en el oeste del país.