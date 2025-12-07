Estados Unidos

Un estudiante de Florida fue arrestado tras ordenar 1.500 municiones para su arma dentro del campus

El incidente ocurrió en Rollins College, una universidad privada de artes liberales ubicada en Winter Park

El universitario afirmó que estaba
El universitario afirmó que estaba consciente de la prohibición de armas en el campus, pero que no tenía malas intenciones. (Orange County Jail)

Un pedido de 1.500 cartuchos de munición realizado por Constantine Demetriades, estudiante de último año en Rollins College, desencadenó una investigación que llevó al hallazgo de un rifle semiautomático AR-15 y otros objetos relacionados con armas en su dormitorio, en aparente violación de la política de la institución. El caso ocurrió en el campus de Winter Park, Florida.

El pedido de munición y la alerta en el campus

La alarma se activó el 2 de diciembre, cuando llegó al campus un paquete dirigido a Demetriades que contenía 1.500 cartuchos de munición calibre 9 mm. La entrega fue detectada por las autoridades universitarias, quienes, tras identificar al destinatario, iniciaron una investigación. De acuerdo con los reportes, el pedido se realizó en línea y la munición fue enviada directamente a la residencia estudiantil del joven de 21 años.

El hallazgo de la munición llevó a los responsables de seguridad del campus, junto con la policía de Winter Park, a registrar la habitación de Demetriades, quien compartía el apartamento con otros tres estudiantes, aunque disponía de un dormitorio privado.

La Rollins College es una
La Rollins College es una universidad privada de artes liberales que fue fundada a finales del siglo XIX. (Captura de Google Maps)

Descubrimiento del AR-15 y otros objetos

Durante la inspección, el subdirector de seguridad del campus localizó un rifle semiautomático AR-15 descargado, oculto bajo la cama de Demetriades en un estuche negro sin seguro. Junto al arma, se hallaron seis cargadores —uno de ellos cargado y cinco vacíos—, así como un chaleco táctico, varios cuchillos, un chaleco de seguridad negro, protección auditiva y una caja para almacenar pistolas.

La normativa de Rollins College prohíbe expresamente la tenencia de cualquier arma o dispositivo considerado peligroso en las residencias estudiantiles, una política que, según el sitio web de la universidad, busca garantizar la seguridad de toda la comunidad académica.

Declaraciones y antecedentes de Demetriades

En sus declaraciones a la policía, Demetriades reconoció que era consciente de la prohibición de armas en el campus, aunque afirmó que desconocía que la posesión de munición también estaba restringida. El estudiante explicó que suele practicar tiro como afición y que anteriormente trabajó como guardia de seguridad armado en clubes de Orlando. Además, indicó que posee un permiso de porte oculto válido en Nueva Jersey, aunque sabía que este no tenía validez en Florida.

Demetriades podrá continuar su proceso
Demetriades podrá continuar su proceso penal en libertad, pero aún tiene prohibido ingresar al campus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Demetriades relató que había viajado a Nueva Jersey durante el receso de Acción de Gracias y que regresó al campus el 2 de diciembre, llevando consigo el rifle. Aseguró que no tenía malas intenciones y que habitualmente almacenaba el arma fuera del campus, en casa de un amigo, y que solo la había llevado a la universidad en una ocasión anterior. También señaló que mantenía su dormitorio cerrado con llave en todo momento.

Respuesta de Rollins College y proceso disciplinario

Tras recibir el reporte sobre la posible violación de la política de armas, Rollins College inició de inmediato una investigación interna. Un portavoz de la universidad declaró: “Identificamos y contactamos rápidamente al estudiante, quien cooperó plenamente con las autoridades universitarias y policiales durante la investigación”. La institución confirmó que Demetriades fue arrestado y que, mientras se resuelve el proceso disciplinario, no se le permite regresar al campus.

Demetriades fue arrestado el 3 de diciembre y acusado formalmente de posesión de un arma de fuego en propiedad escolar. El 4 de diciembre compareció ante un juez, quien determinó que podía acceder a la libertad previa al juicio. Mientras tanto, el estudiante enfrenta tanto el proceso penal como el disciplinario universitario, y permanece excluido del campus hasta que se resuelvan ambos procedimientos.

