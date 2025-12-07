Incautan 1.700 kilos de cocaína en aguas de Miami Beach, el mayor decomiso en la zona en tres décadas

La Guardia Costera de Estados Unidos decomisó casi 1.700 kilos de cocaína, con un valor estimado en 28 millones de dólares. (X/@USCGSoutheast)

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG) interceptó una embarcación que transportaba aproximadamente 3.715 libras de cocaína, valoradas en 28 millones de dólares, en aguas próximas a Miami Beach. Según reportó NBC News, tres personas fueron detenidas y trasladadas inmediatamente a custodia federal tras el hallazgo de más de 1.000 paquetes ocultos con droga.

El operativo, realizado el pasado 2 de diciembre, situó el decomiso a unos tres kilómetros al este del conocido canal de Government Cut. Se trató de una acción conjunta en la que participaron la USCG, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la división de operaciones aéreas y marítimas de CBP Operaciones aéreas y marítimas y personal de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI). NBC News detalló que los oficiales actuaron tras identificar un comportamiento sospechoso en una embarcación que navegaba en una zona frecuentada por rutas de tráfico ilícito.

Autoridades federales detectaron más de 1.000 paquetes de cocaína ocultos en una embarcación sospechosa frente a las costas de Miami Beach. (X/@USCGSoutheast)

Una vez remolcada la lancha al muelle, un perro detector de la CBP alertó a los agentes sobre la existencia de ocultamientos en el interior. Las inspecciones físicas confirmaron la presencia de más de 1.000 paquetes de cocaína herméticamente disimulados en múltiples compartimentos. La CBP indicó que el valor estimado de la sustancia interceptada asciende a 28 millones de dólares.

El teniente Matthew Ross, jefe de la estación de USCG Miami Beach, consideró que este es el decomiso más grande realizado desde 1995 por una estación pequeña de la Guardia Costera en la región. “Proteger nuestras fronteras marítimas del tráfico ilícito de drogas y de organizaciones criminales transnacionales sigue siendo una de nuestras máximas prioridades”, indicó Ross en una declaración recogida por NBC News. El funcionario afirmó que la cooperación interagencial “permite evitar que los narcóticos ilícitos alcancen a nuestras comunidades”.

Las labores de inspección permitieron incautar un cargamento que, según las autoridades, podría haber abastecido a redes criminales internacionales. (X/@USCGSoutheast)

El director ejecutivo de operaciones aéreas y marítimas del sureste para la CBP, Andy Blanco, remarcó por su parte la relevancia del trabajo coordinado: “interrumpir el contrabando marítimo de narcóticos como este demuestra el poder del trabajo en equipo para salvaguardar la nación y llevar a los delincuentes ante la justicia”.

Dirigiéndose indirectamente a quienes intentan eludir la vigilancia oficial, Blanco advirtió que “los contrabandistas deben saber que nuestro equipo —compuesto por representantes de todos los niveles gubernamentales— está atento y serán capturados”.

Tres sospechosos fueron arrestados tras la mayor incautación de cocaína en la zona desde 1995, según la Guardia Costera. (X/@USCGSoutheast)

De acuerdo con los reportes, los tres detenidos permanecen incomunicados bajo custodia de autoridades federales, cuyos efectivos investigan el origen y la ruta probable de la cocaína. El hallazgo incluye el despliegue de unidades marítimas, sensores y tácticas sofisticadas para la interdicción de embarcaciones destinadas al tráfico internacional de estupefacientes.

En declaraciones recogidas por NBC News, funcionarios federales subrayaron que el combate contra el narcotráfico en rutas marítimas próximas a la Florida se enmarca en un enfoque de “todo el gobierno” destinado a frenar tanto el paso de drogas como de personas bajo operaciones criminales trasnacionales. El portavoz de la CBP remarcó que este tipo de acciones buscan debilitar a las estructuras que organizan el tráfico y lavado de activos en la región del Caribe.