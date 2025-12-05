Estados Unidos

Marco Rubio calificó la multa de la Unión Europa a la red social X como un “ataque” a Estados Unidos

El secretario de Estado acusó a Bruselas de actuar contra las tecnológicas y los intereses estadounidenses

Foto de archivo del secretario
Foto de archivo del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio. (Mandel Ngan/Pool via REUTERS)

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reaccionó este viernes contra la reciente sanción impuesta por Bruselas a la red social X, afirmando que se trata de un “ataque” dirigido a Estados Unidos “por parte de gobiernos extranjeros”. La multa, aplicada por la Comisión Europea, asciende a 130 millones de euros (140 millones de dólares) y se fundamenta en el incumplimiento de las normas de transparencia exigidas por la Ley de Servicios Digitales (DSA).

“La multa de 140 millones de dólares de la Comisión Europea no es sólo un ataque a X, es un ataque a todas las plataformas tecnológicas estadounidenses y al pueblo estadounidense por parte de gobiernos extranjeros”, afirmó Rubio por X, añadiendo: “Se acabaron los días de censurar a los estadounidenses en Internet”.

Según detalló la Comisión Europea, las violaciones cometidas por X incluyen el “diseño engañoso” asociado a su marca de verificación azul, la falta de transparencia en su biblioteca de anuncios y la ausencia de mecanismos adecuados para permitir a los investigadores acceder a datos públicos. Ante esta situación, la empresa de Elon Musk tiene un plazo de 60 días hábiles para comunicar qué medidas adoptará para corregir estas infracciones relacionadas con el uso engañoso de las insignias de verificación.

La empresa de Elon Musk tiene un plazo de 60 días hábiles para comunicar qué medidas adoptará para corregir estas infracciones. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El conflicto se inscribe en un marco más amplio de tensiones entre Estados Unidos y la Unión Europea en torno a la regulación digital. La Administración de Donald Trump ha acusado reiteradamente a Bruselas de aplicar políticas que, según su criterio, equivalen a formas de “censura” en redes sociales y en la gestión del discurso de odio. En la misma línea, un informe que orienta la política exterior para su segundo mandato advierte que las prácticas regulatorias y las políticas migratorias de la UE podrían, en su visión, conducir al fin de la civilización europea. En contraste, la Comisión ha alcanzado un acuerdo con TikTok en relación a la transparencia publicitaria, tal y como ha comunicado el Ejecutivo de la Unión Europea.

Aunque la multa impuesta a X es menor que otras que han recaído sobre gigantes tecnológicos como Google o Apple, su impacto es considerable: equivale aproximadamente al 5% de los ingresos globales que la plataforma obtuvo en 2024, unos 2.500 millones de dólares. En comparación, la sanción más reciente contra Google —2.950 millones de euros— representó solo el 1% de su facturación, mientras que la multa aplicada a Apple por prácticas irregulares en el mercado ascendió a 500 millones de euros.

(Con información de EFE)

Estas son las ciudades de

El Gobierno de EEUU reduce

La congestión vial se dispara

Donald Trump recibió el Premio

Una ola ártica rompe récords
Así quedó el fixture del

De la solemnidad de Andrea

La estrategia de seguridad de

