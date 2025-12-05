Compradores en EEUU enfrentan cargos aduaneros inesperados por productos comprados en línea en el extranjero

La eliminación del beneficio “de minimis” disparó las tarifas sobre las compras internacionales de bajo valor en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada de compras navideñas está tomando por sorpresa a los consumidores en Estados Unidos quienes están viendo en sus facturas de comprar de productos en el extranjero, importantes tarifas adicionales producto de la eliminación de la exención “de minimis”.

La medida, implementada a finales de agosto, ha impactado a miles de consumidores y está redefiniendo el comercio digital internacional durante una de las épocas de mayor actividad comercial del año. Según informó NBC News, compradores en todo el país están recibiendo cuentas aduaneras que, en muchos casos, superan el valor de los productos pedidos.

Las fiestas de fin de año coinciden con el primer periodo navideño bajo la normativa implementada por la administración de Donald Trump, que extendió el cobro de aranceles y cargos aduaneros a los paquetes de bajo valor que, por décadas, ingresaban a Estados Unidos sin tasas.

Consumidores han reportado cobros de tarifas superiores al valor de la mercadería, especialmente en productos como cosmética y tecnología. (Imagen ilustrativa Infobae)

El ajuste normativo termina con la práctica establecida conocida como exención “de minimis”, que permitía el ingreso de envíos por debajo de 800 dólares estadounidenses sin mayor complicación aduanera. Desde el 29 de agosto, cualquier paquete remitido a individuos está sujeto a las mismas reglas que los envíos comerciales de gran escala.

El valor del impuesto supera el del producto

Bonnie Hardy-Compagno, una consumidora entrevista por NBC News aseguró que tras ordenar 431 dólares en productos de cuidado facial desde Bélgica, se encontró con que debía abonar 657 dólares en aranceles y cargos para reclamar el paquete. “Me sorprendió mucho cuando apareció el repartidor y me dijo: ‘esto serán 657 dólares para recibir su paquete’”, relató Hardy-Compagno, que prefirió rechazar la entrega.

La compradora afirmó que ha estadio llamando “todas las semanas durante dos meses. Me enviaron un formulario para detallar la cantidad de aluminio en los productos, pero no sé cómo obtener esa información”. Además, aseguró que la empresa UPS le trasladó cargos adicionales por moratoria y remitió la deuda a una agencia de cobros. “A este ritmo, habría salido más barato volar a París”, resumió la afectada.

El cambio en la política aduanera entró en vigor a finales de agosto, justo antes de la temporada de compras navideñas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva política aduanera, justificada desde la Casa Blanca en términos de control de envíos ilegales, en particular, por la preocupación ante el tráfico de drogas como fentanilo, forma parte de una estrategia comercial más amplia del gobierno de Trump, que ha impuesto distintas tasas generales y específicas en busca de fortalecer la industria nacional.

La administración defiende que la medida impulsará la producción y economía de Estados Unidos, pero el ajuste inmediato ha supuesto un costo adicional para consumidores y empresas.

Aumento del comercio electrónico

De acuerdo con NBC News, los efectos son perceptibles no solo en la experiencia del usuario, sino también en la estructura del comercio electrónico global. La Federación Nacional de Minoristas (National Retail Federation) pronosticó ventas superiores a 1 billón de dólares estadounidenses en esta temporada, un umbral nunca antes cruzado.

Expertos recomiendan confirmar si los envíos incluyen aranceles en el precio total antes de comprar productos importados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, la consultora Adobe Analytics estima que las compras en línea alcanzarán los 253.400 millones de dólares. Este volumen promete incrementar aún más la incidencia de casos problemáticos relacionados con tarifas inesperadas y demoras logísticas.

Distintas empresas internacionales, entre ellas Costco, la firma de cosméticos Revlon y el fabricante de gafas EssilorLuxottica, recurrieron por la vía legal contra la administración Trump debido a los cambios arancelarios. Algunas compañías optaron directamente por dejar de despachar mercancía a Estados Unidos, considerando inviable costear los nuevos impuestos en productos de bajo valor.

El proceso aduanero se habría agravado por el aumento de consultas y reclamaciones. El vicepresidente de políticas de la cadena de suministro en el Consejo Nacional de Comercio Exterior, John Pickel, explicó que factores como el origen, la materia prima y la clasificación del producto determinan el total a abonar. “Puede resultar extremadamente complicado para los consumidores interpretar exactamente cuánto deberán pagar hasta que la factura llega”, expresó Pickel, citado por NBC News.

UPS ha informado a usuarios sobre la posibilidad de decomiso o devolución de paquetes ante disputas por tarifas. (REUTERS/Vincent Alban)

Colapso en los servicios de mensajería

Los propios servicios de mensajería enfrentan saturación. En respuesta a NBC News, UPS señaló que “los agentes han registrado un aumento importante en la cantidad de consultas asociadas a los nuevos aranceles”. La compañía afirmó que “si considera que hay un error en el cálculo del arancel, puede contactar con nuestro departamento de facturación o el área posta de rectificación”.

Los paquetes retenidos, los cobros adicionales y, en algunos casos, el decomiso de encomiendas forman parte del nuevo escenario. También pueden añadirse cargos de gestión o recargos por demora, agravando el costo final para el destinatario.

Expertos en consumo recomiendan cautela antes de realizar compras internacionales. Trae Bodge, especialista en consumo, sugirió en NBC News, que si un consumidor “piensa comprar en el extranjero, busque la opción de entrega desde almacenes en Estados Unidos o consulte si existe la variante ‘delivery duty paid’, que incorpora aranceles en el precio final del producto”. Además, recomendó revisar atentamente la información sobre tarifas, puntos de origen y contactar a los comercios antes de finalizar pedidos.