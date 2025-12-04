Mujer de Iowa gana 100.000 dólares tras años de jugar lotería junto a su esposo fallecido hace ocho meses

Marjory Rittman gana el premio mayor de USD 100.000 en la Lotería de Iowa tras mantener la tradición con su esposo fallecido. (Lotería de Iowa)

La perseverancia de Marjory Rittman en una costumbre que se remonta a muchas años atrás y que además fue compartida con su esposo fallecido, la llevó a obtener un premio mayor de 100.000 dólares en la Lotería de Iowa, ocho meses después de la muerte de su pareja.

La mujer, residente de West Des Moines continuó jugando a los juegos de raspadito y crucigrama cada sábado, una tradición que había mantenido durante años junto a Dale, su esposo, quien falleció en marzo de este año.

El pasado fin de semana, mientras una tormenta de nieve azotaba la ciudad, Rittman adquirió un boleto del juego “$100,000 Mega Crossword” en la tienda Maverik, ubicada en el 330 S. Jordan Creek Parkway, y resultó ganadora del primer premio, según informó People.

Marjory y su esposo tenían una rutina que consistía en jugar la lotería los sábados

La residente de West Des Moines obtiene el primer premio del juego “$100,000 Mega Crossword” durante una tormenta de nieve. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rutina de los sábados por la noche, que Marjory y Dale habían convertido en un ritual, consistía en jugar juntos a crucigramas y boletos de raspadito, repitiéndose con frecuencia la frase: “¡Vamos a ganar el premio gordo!”.

Tras la muerte de Dale, Marjory decidió mantener viva esa costumbre en su honor. El 29 de noviembre, sin alterar su rutina habitual, se dispuso a jugar el Mega Crucigrama de 100.000 dólares, un boleto de 10 dólares que ofrece 46 premios mayores de 100.000 dólares y 92 premios de USD 10.000, con una probabilidad de uno en 3,29, de acuerdo con el comunicado de la Lotería de Iowa citado por People.

¿Cómo se puede participar en este juego de la lotería?

De acuerdo con la información publicada por el medio People, el juego consiste en utilizar un conjunto de letras proporcionado en el boleto para formar palabras; a mayor cantidad de palabras completadas, mayor es el premio obtenido.

Marjory quedó impactada luego de enterarse que había ganado el premio mayor

Rittman utilizó la aplicación móvil oficial de la Lotería de Iowa para confirmar su premio mayor de USD 100.000. (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Rittman relató a los funcionarios de la Lotería de Iowa que, al descubrir que había alcanzado el premio mayor, utilizó la aplicación móvil oficial para escanear el boleto y confirmar la victoria.

La noticia la dejó impactada: “Me quedé allí sentada, mirándolo un rato”, expresó. “Siempre estábamos esperando a que llegara ese gran huracán, y por fin llegó”, añadió, evocando la esperanza compartida con su esposo.

La mujer recibió su premio y describió la experiencia como surrealista

Al presentarse en la sede de la Lotería de Iowa el lunes 1 de diciembre para reclamar su premio, Rittman describió la experiencia como “absolutamente surrealista”. En ese momento, compartió con los funcionarios su interpretación personal del acontecimiento: “Esto es quizás una señal y un regalo de él”, en referencia a Dale.

Según la información publicada por el medio People, con respecto al destino del dinero, Rittman declaró a la Lotería de Iowa que planea invertir la mayor parte en un fondo de jubilación, aunque también se permitirá algunos lujos, como la compra de muebles nuevos.