El Departamento de Estado de EEUU cambió el nombre del Instituto de la Paz en honor a Donald Trump

Vista de la sede del Instituto de la Paz de Estados Unidos (Associated Press/Mark Schiefelbein)

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a cargo del secretario Marco Rubio, anunció este miércoles que el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP) fue rebautizado como Instituto de la Paz Donald J. Trump, en vísperas de la ceremonia de firma de un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda.

La cartera diplomática publicó en redes sociales un comunicado donde mencionó el cambio de nombre: “Esta mañana, el Departamento de Estado renombró el antiguo Instituto de la Paz para honrar al mayor negociador en la historia de nuestra nación. Bienvenidos al Instituto de la Paz Donald J. Trump. Lo mejor está por venir”.

El posteo fue acompañando por una imagen del edificio del USIP mostrando el nuevo nombre colocado sobre la pared de la institución.

En febrero, Trump había ordenado mediante un decreto la disolución del USIP. El titular del organismo fue retirado de su puesto por las fuerzas del orden, y la gran mayoría de los empleados en Washington fueron despedidos, informaron medios locales.

El Instituto de Paz fue creado en 1984 bajo la presidencia de Ronald Reagan y financiado por el Congreso como una organización independiente y sin fines de lucro con el objetivo en la prevención y resolución de conflictos internacionales. Tradicionalmente, la institución funcionaba como grupo de expertos y centro de investigación en política exterior.

La sede del Instituto de Paz de Estados Unidos en Washington (Associated Press/Jose Luis Magana)

Este jueves, Trump tiene previsto asistir a la ceremonia en la que el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, firmarán un acuerdo de paz. El ex presidente suele presentarse públicamente como un “pacificador” y expresó su interés por ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz, aunque tendrá que esperar hasta 2026 tras a consagración de María Corina Machado.

El presidente estadounidense también oficializó el 6 de septiembre el cambio de nombre del Departamento de Defensa, el cual volvió a llamarse Departamento de Guerra, denominación que utilizó la cartera gubernamental desde 1789 hasta 1947.

“Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo”, expresó Trump desde la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva que restableció el nombre original del organismo .

“Estados Unidos obtuvo algunas de sus más grandes victorias militares”, sostuvo el mandatario republicano, quien explicó que la decisión buscó “abrazar ese gran linaje” estadounidense.

Donald Trump firmó un decreto para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra (REUTERS/Brian Snyder)

Por su parte, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, remarcó que “el Departamento de Guerra va a luchar de manera decisiva, no en conflictos interminables”. “Va a luchar para ganar, no para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva”, agregó.

Trump sostuvo que el cambio de denominación busca enviar “un mensaje de victoria” y dejar claro al mundo que Estados Unidos es “una fuerza a tener en cuenta”. Además, calificó el nombre anterior era “woke”. “Creo que realmente envía un mensaje de fortaleza”, declaró Trump, quien también autorizó el uso de Departamento de Guerra como título secundario para el Pentágono.

El Departamento de Estado publicó a finales de septiembre una imagen de Trump en la cual sumó las siete guerras que el presidente norteamericano dice haber frenado: “Camboya y Tailandia. Serbia y Kosovo. República Democrática del Congo y Ruanda. India y Pakistán. Egipto y Etiopía. Armenia y Azerbaiyán. Israel e Irán”.

La administración del republicano impulsa desde hace semanas un alto al fuego en el territorio ucraniano tras la invasión ruso. El acuerdo aún está en plena etapa de negociación y Europa busca aumentar su injerencia en los detalles del tratado de paz.

(Con información de AFP)