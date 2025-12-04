Estados Unidos

El Departamento de Estado de EEUU cambió el nombre del Instituto de la Paz en honor a Donald Trump

La institución, fundada en 1984, fue rebautizada y destacó la figura de presidente estadounidense como negociador antes de la firma de un pacto clave en África Central

Guardar
Vista de la sede del
Vista de la sede del Instituto de la Paz de Estados Unidos (Associated Press/Mark Schiefelbein)

El Departamento de Estado de Estados Unidos, a cargo del secretario Marco Rubio, anunció este miércoles que el Instituto de Paz de Estados Unidos (USIP) fue rebautizado como Instituto de la Paz Donald J. Trump, en vísperas de la ceremonia de firma de un acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda.

La cartera diplomática publicó en redes sociales un comunicado donde mencionó el cambio de nombre: “Esta mañana, el Departamento de Estado renombró el antiguo Instituto de la Paz para honrar al mayor negociador en la historia de nuestra nación. Bienvenidos al Instituto de la Paz Donald J. Trump. Lo mejor está por venir”.

El posteo fue acompañando por una imagen del edificio del USIP mostrando el nuevo nombre colocado sobre la pared de la institución.

En febrero, Trump había ordenado mediante un decreto la disolución del USIP. El titular del organismo fue retirado de su puesto por las fuerzas del orden, y la gran mayoría de los empleados en Washington fueron despedidos, informaron medios locales.

El Instituto de Paz fue creado en 1984 bajo la presidencia de Ronald Reagan y financiado por el Congreso como una organización independiente y sin fines de lucro con el objetivo en la prevención y resolución de conflictos internacionales. Tradicionalmente, la institución funcionaba como grupo de expertos y centro de investigación en política exterior.

La sede del Instituto de
La sede del Instituto de Paz de Estados Unidos en Washington (Associated Press/Jose Luis Magana)

Este jueves, Trump tiene previsto asistir a la ceremonia en la que el presidente de la República Democrática del Congo, Félix Tshisekedi, y el presidente de Ruanda, Paul Kagame, firmarán un acuerdo de paz. El ex presidente suele presentarse públicamente como un “pacificador” y expresó su interés por ser galardonado con el Premio Nobel de la Paz, aunque tendrá que esperar hasta 2026 tras a consagración de María Corina Machado.

El presidente estadounidense también oficializó el 6 de septiembre el cambio de nombre del Departamento de Defensa, el cual volvió a llamarse Departamento de Guerra, denominación que utilizó la cartera gubernamental desde 1789 hasta 1947.

“Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo”, expresó Trump desde la Casa Blanca al firmar la orden ejecutiva que restableció el nombre original del organismo .

Estados Unidos obtuvo algunas de sus más grandes victorias militares”, sostuvo el mandatario republicano, quien explicó que la decisión buscó “abrazar ese gran linaje” estadounidense.

Donald Trump firmó un decreto
Donald Trump firmó un decreto para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra (REUTERS/Brian Snyder)

Por su parte, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, remarcó que “el Departamento de Guerra va a luchar de manera decisiva, no en conflictos interminables”. “Va a luchar para ganar, no para no perder. Vamos a pasar a la ofensiva, no solo a la defensiva”, agregó.

Trump sostuvo que el cambio de denominación busca enviar “un mensaje de victoria” y dejar claro al mundo que Estados Unidos es “una fuerza a tener en cuenta”. Además, calificó el nombre anterior era “woke”. “Creo que realmente envía un mensaje de fortaleza”, declaró Trump, quien también autorizó el uso de Departamento de Guerra como título secundario para el Pentágono.

El Departamento de Estado publicó a finales de septiembre una imagen de Trump en la cual sumó las siete guerras que el presidente norteamericano dice haber frenado: “Camboya y Tailandia. Serbia y Kosovo. República Democrática del Congo y Ruanda. India y Pakistán. Egipto y Etiopía. Armenia y Azerbaiyán. Israel e Irán”.

La administración del republicano impulsa desde hace semanas un alto al fuego en el territorio ucraniano tras la invasión ruso. El acuerdo aún está en plena etapa de negociación y Europa busca aumentar su injerencia en los detalles del tratado de paz.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEstados UnidosInstituto de la PazInstituto de la Paz Donald J. TrumpRuandaRepública Democrática del CongoDonald TrumpRonald Reagan

Últimas Noticias

Lotería Powerball: resultados del 3 de diciembre de 2025

Enseguida los resultados del más reciente sorteo de esta lotería estadounidense y averigüe si ha sido uno de los ganadores

Lotería Powerball: resultados del 3

Mujer de Iowa gana 100.000 dólares tras años de jugar lotería junto a su esposo fallecido hace ocho meses

Marjory Rittman, residente de West Des Moines, obtuvo el premio mayor en un juego de raspadito, tiempo después de perder a su pareja, al continuar la costumbre que compartían cada sábado por la noche

Mujer de Iowa gana 100.000

Pinta Miami se consolida como referencia del arte latinoamericano en la Semana del Arte

Del 4 al 7 de diciembre, el histórico complejo marítimo Dinner Key de Coconut Grove reúne a más de 40 galerías de Europa, América del Norte y Sur

Pinta Miami se consolida como

Desalojo en Connecticut culmina en tiroteo; el enfrentamiento reveló explosivos y un cuerpo en descomposición

Un operativo policial en Stamford terminó con la localización de restos humanos y artefactos peligrosos, luego de un conflicto armado que mantuvo en alerta a las autoridades durante varias horas

Desalojo en Connecticut culmina en

Influencer de Pensilvania enfrentaría hasta 70 años de prisión por acosar a 11 mujeres en cinco estados de EEUU

Brett Dadig, conocido en redes sociales, fue acusado por amenazas y ciberacoso. Según la Fiscalía Federal, usaba un patrón de intimidación y violaciones a órdenes judiciales

Influencer de Pensilvania enfrentaría hasta
DEPORTES
Damián Ayude: sus épocas como

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

La emoción de Martín Palermo tras ganar el cuarto partido al hilo con Fortaleza y salir de la zona del descenso en el Brasileirao

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones en Honduras 2025 EN

Elecciones en Honduras 2025 EN VIVO: con un escrutinio que avanza a cuentagotas, crece la incertidumbre mientras el país espera la definición

Macron instó a Xi Jinping a que utilice la influencia de China para impulsar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania

El candidato Salvador Nasralla pidió calma ante el retraso del resultado electoral en Honduras: “Tomará algunos días”

Israel identificó los restos del penúltimo rehén asesinado por Hamas en Gaza: es un ciudadano tailandés

Putin llega a India para reunirse con Modi en medio de la presión de Trump por la compra de petróleo ruso