Estados Unidos

EEUU impuso una millonaria multa a una administradora de propiedades en Nueva York por gestionar bienes de un oligarca ruso aliado de Putin

El Departamento del Tesoro sancionó a Gracetown Inc por manejar inmuebles vinculados al magnate Oleg Deripaska pese a las prohibiciones de la OFAC. La firma recibió 24 pagos relacionados con el empresario entre 2018 y 2020

Imagen de archivo del presidente
Imagen de archivo del presidente ruso Vladimir Putin y el magnate Oleg Deripaska en el Kremlin en marzo de 2013 (REUTERS/Sergei Karpukhin/Foto de archivo)

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso una multa de USD 7,1 millones a la empresa administradora de propiedades Gracetown Inc., con sede en Nueva York, por violar sanciones al gestionar bienes inmuebles de lujo para el oligarca Oleg Deripaska, reconocido por su cercanía con el presidente ruso Vladimir Putin.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Gracetown Inc. recibió 24 pagos, entre abril de 2018 y mayo de 2020, que totalizaron USD 31.250 en nombre de una firma perteneciente a Deripaska, pese a que la OFAC había notificado previamente a la empresa que cualquier vínculo comercial con el oligarca ruso estaba prohibido.

De acuerdo con información del Departamento de Justicia presentada en 2022, Gracetown Inc. se relaciona con el empresario británico Graham Bonham-Carter, quien fue arrestado en octubre de 2022 acusado de conspirar para violar las sanciones estadounidenses impuestas contra Deripaska y de fraude electrónico vinculado al financiamiento de propiedades estadounidenses del magnate y a intentos de trasladar sus obras de arte a Nueva York.

Portavoces legales de Deripaska no respondieron a las solicitudes de comentarios, y Gracetown Inc. tampoco pudo ser contactada para dar su versión.

Deripaska se encuentra bajo sanciones económicas de Estados Unidos desde 2018, cuando el Departamento del Tesoro lo señaló por actuar a favor de un alto funcionario ruso y participar en el sector energético de ese país. Desde entonces, todos sus bienes sujetos a jurisdicción estadounidense fueron bloqueados y se prohibieron las gestiones de ciudadanos y empresas estadounidenses con sus propiedades y participaciones.

Oleg Deripaska asistió a una
Oleg Deripaska asistió a una sesión del Foro Económico Internacional de San Petersburgo (SPIEF) el 20 de junio de 2025 (REUTERS/Anton Vaganov)

En marzo de 2017, Deripaska demandó a la agencia de noticias The Associated Press (AP) por un reportaje sobre sus negocios con Paul Manafort, ex jefe de campaña del presidente Donald Trump. Deripaska alegó que la nota era inexacta y dañó su carrera al imputarle delitos falsamente. Sin embargo, un tribunal federal desestimó la querella por difamación y calumnias en octubre de ese mismo año.

En 2022, tanto Deripaska como tres asociados enfrentaron cargos criminales en Nueva York por conspirar para evadir las sanciones estadounidenses y urdir un plan para que el hijo del oligarca naciera en Estados Unidos.

El Tesoro subrayó que la sanción impuesta el jueves a Gracetown Inc. “destaca la importancia de cumplir la guía emitida por OFAC y las graves consecuencias que pueden surgir al ignorarla”. El subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera de la dependencia, John K. Hurley, manifestó: “Seguiremos investigando y responsabilizando a quienes facilitan que actores sancionados evadan restricciones”.

Gracetown Inc., constituida en 2006, se dedicó a gestionar tres propiedades de lujo ubicadas en Nueva York y Washington DC que Deripaska adquirió a través de distintas entidades legales en esa misma época.

(Con información de AP)

