Estados Unidos

Una tormenta geomagnética activa alertas tras una potente erupción solar identificada por la NASA

Uno de los efectos colaterales más notables de este fenómeno podría ser la visibilidad de la aurora boreal en las zonas septentrionales de los Estados Unidos, desde Nueva York hasta Idaho

La reciente actividad del Sol
La reciente actividad del Sol derivó en una eyección de masa coronal y un llamado de precaución por parte de los expertos. (NASA/Goddard/SDO)

Una tormenta geomagnética mantiene en alerta a organismos internacionales tras una potente erupción solar registrada durante el pasado fin de semana. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó que su Observatorio de Dinámica Solar detectó el fenómeno el domingo 30 de noviembre a las 21:49, hora del este de Estados Unidos, cuando se observó un potente destello de clase X1.9 en la superficie del Sol.

De acuerdo con un reporte de CBS News, la intensidad de la explosión solar provocó interrupciones momentáneas en las comunicaciones de radio en Australia y en algunas áreas del sudeste asiático. Este tipo de fenómeno, calificado como erupción solar de clase X, corresponde a la categoría más intensa en la escala utilizada para medir la actividad solar. Según las autoridades espaciales, el evento tuvo origen en la región del sol etiquetada como AR4299, un grupo de manchas solares de reciente aparición.

La erupción fue capturada en tiempo real y representa uno de los eventos más intensos registrados en lo que va del año, describió CBS News al citar fuentes de la NASA. El organismo remarcó que las explosiones solares constituyen abruptas liberaciones de energía capaces de comprometer tanto sistemas de comunicaciones como redes eléctricas, navegación satelital y la seguridad de astronautas y naves espaciales.

Científicos prevén un aumento de
Científicos prevén un aumento de la actividad solar entre el 1 y el 5 de diciembre debido al desplazamiento de la mancha AR4299 hacia la Tierra. (NASA/Johns Hopkins APL/Steve Gribben/REUTERS)

Ante la magnitud del fenómeno, el Centro de Predicción del Clima Espacial (SWPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) emitió una alerta por tormenta geomagnética para el jueves 4 de diciembre. CBS News resaltó que, aunque la eyección de masa coronal (CME) asociada a la erupción no se espera que alcance directamente la Tierra, el comportamiento del plasma solar podría provocar “efectos menores y manejables en ciertos sistemas tecnológicos”, según la NOAA.

Las tormentas geomagnéticas surgen cuando el material expulsado por el Sol interactúa con el campo magnético terrestre. Este fenómeno puede derivar en fallas en las redes eléctricas y afectaciones en los sistemas de navegación, explican los organismos especializados. No obstante, la NOAA advirtió que existen “márgenes de imprevisibilidad” en el pronóstico, por lo que la tormenta podría llegar antes, incluso durante el miércoles 3 de diciembre.

La NOAA señaló que durante este periodo —del 1 al 5 de diciembre— se espera un incremento en la actividad solar, ya que la mancha solar AR4299 orientará su actividad hacia la Tierra. Uno de los efectos colaterales más notables de este fenómeno podría ser la visibilidad de la aurora boreal en las zonas septentrionales de los Estados Unidos, desde Nueva York hasta Idaho, aunque la agencia meteorológica estadounidense alerta que una fuerte tormenta invernal en la región podría impedir la observación de este espectáculo.

La aurora boreal podría ser
La aurora boreal podría ser visible en regiones del norte de Estados Unidos, desde Nueva York hasta Idaho, si las condiciones meteorológicas lo permiten. (AP Foto/Jenny Kane)

Testimonios técnicos de la NASA puntualizan que “las erupciones y las eyecciones de masa coronal pueden afectar las señales de radio, las redes eléctricas y los sistemas de navegación, además de generar riesgos para las naves y los astronautas”. Las instituciones recomiendan consultar el sitio oficial de la NOAA para acceder a alertas y pronósticos actualizados sobre el clima espacial.

“El estallido energético observado el 30 de noviembre destaca la necesidad de un monitoreo continuo de la actividad solar”, subrayó la NASA en los informes citados por CBS News. La agencia, que mantiene una red de satélites dedicada al análisis del espacio solar, contribuye a la investigación y prevención de riesgos asociados a la meteorología espacial.

Por el momento, la comunidad científica sigue vigilando el comportamiento de la región AR4299 en busca de nuevos episodios que puedan representar amenazas directas o indirectas para las infraestructuras terrestres y los sistemas satelitales. Se espera que la alerta se mantenga hasta que la actividad solar disminuya.

