Estados Unidos

Una nueva tormenta invernal amenaza a siete estados del noreste y Atlántico medio de Estados Unidos

Cierres de escuelas, advertencias meteorológicas y pronósticos inciertos: la región se prepara para el impacto de un segundo temporal en menos de una semana

Guardar
Una nueva tormenta invernal afectará
Una nueva tormenta invernal afectará el noreste del país. (REUTERS/Jeenah Moon)

Una nueva tormenta invernal amenaza con afectar a siete estados del noreste y el Atlántico medio de Estados Unidos a partir del jueves por la noche, apenas días después de que una tormenta previa cubriera la región con intensas nevadas, provocara el cierre de cientos de escuelas y complicara la movilidad en ciudades clave, según pronósticos de AccuWeather.

Impacto de la primera tormenta: nieve, cierres y complicaciones

La primera tormenta invernal de la semana dejó acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve en varias zonas del noreste, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS). Este fenómeno obligó al cierre de cientos de escuelas y generó importantes problemas en el tráfico, afectando la vida cotidiana de millones de residentes. El NWS informó que los efectos de esta tormenta persistieron hasta la mañana del miércoles, con avisos y alertas vigentes en Ohio, Pensilvania, Virginia Occidental, el noreste de Pensilvania y Maine. Según el pronóstico emitido el martes, se esperaban acumulaciones generales de entre 13 y 25 centímetros de nieve desde el centro de Nueva Inglaterra hasta la región de Downeast Maine, con algunos puntos aislados alcanzando los 30 centímetros.

Pronóstico de la segunda tormenta: intensidad y zonas bajo riesgo

AccuWeather anticipó que una nueva tormenta invernal, de rápida evolución, regresará a la región a partir del jueves por la noche. Aunque los meteorólogos aún no han determinado con precisión la cantidad de nieve que podría dejar este segundo evento, Alan Reppert, meteorólogo sénior de AccuWeather, declaró que las acumulaciones serán menores en comparación con la tormenta del martes. “Cualquier área que reciba nieve con este sistema verá cantidades más ligeras, en su mayoría de hasta 8 centímetros”, explicó Reppert. Las zonas bajo riesgo incluyen nuevamente a Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York, todas ellas ya afectadas por la tormenta anterior.

Advertencias y alertas meteorológicas

Los estados de Nueva Inglaterra
Los estados de Nueva Inglaterra serán los principales afectados. (REUTERS/Amanda Sabga/File Photo)

El NWS mantuvo vigentes avisos y alertas de tormenta invernal en varios estados hasta la noche del martes o la mañana del miércoles, según la ubicación. En su pronóstico, la agencia describió la situación como la primera tormenta invernal de la temporada en pleno desarrollo sobre el interior de Nueva Inglaterra, con nevadas moderadas a intensas y un sistema de baja presión intensificándose frente a la costa del Atlántico medio. El NWS advirtió que la tormenta costera aportaría humedad adicional desde el Atlántico, lo que incrementaría las nevadas en el interior de Nueva Inglaterra hasta el miércoles por la mañana.

Por su parte, AccuWeather señaló que la nueva tormenta podría traer consigo una irrupción de aire frío, y la interacción entre ambos factores determinará la extensión y localización de las nevadas. Bernie Rayno, meteorólogo jefe de AccuWeather, indicó: “Si el aire frío avanza con demasiada fuerza hacia el noreste a finales de la semana, la tormenta se desplazará hacia el mar, dejando principalmente lluvias en el sureste y quizás una franja estrecha de nieve, hielo y lluvia o nieve en su borde norte”.

Impacto en ciudades principales y transporte

Los meteorólogos no descartan que
Los meteorólogos no descartan que existan suspensiones al transporte o cierres de carreteras por el impacto de la tormenta. (REUTERS/Ken McGagh)

Aunque las probabilidades de una tormenta de nieve de gran magnitud son bajas, AccuWeather advirtió que, dependiendo de la trayectoria del sistema, los principales centros de transporte en Washington D.C., Filadelfia, Nueva York y Boston podrían experimentar interrupciones. Estas ciudades, que ya sufrieron los efectos de la primera tormenta, permanecen en alerta ante posibles complicaciones adicionales en la movilidad y la seguridad vial.

Condiciones adicionales: hielo y lluvia en el sur

El pronóstico también contempla la posibilidad de que, más al sur, la combinación de hielo y lluvia genere condiciones peligrosas para los desplazamientos en amplias zonas de Virginia, el este de Tennessee y Carolina del Norte. AccuWeather subrayó que la evolución de la masa de aire frío sobre el sur de Estados Unidos será determinante para definir dónde se acumulará la nieve y dónde predominarán las precipitaciones líquidas.

Temas Relacionados

tormenta invernalclima en EEUUnevadasNWSestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Los cambios en la visa H-1B modifican el acceso de trabajadores extranjeros a Estados Unidos

La medida implementada por la administración federal ajusta el sistema de selección y amplía la supervisión sobre contrataciones en áreas científicas, tecnológicas y académicas

Los cambios en la visa

Retiran más de un millón de quesos en EEUU y Puerto Rico por posible contaminación con fragmentos de metal

La FDA ordenó el retiro de quesos rallados en supermercados y señaló cómo los consumidores pueden identificar si un producto está afectado

Retiran más de un millón

Golpe al empleo en EEUU: el sector privado recortó 32.000 puestos y los servicios registran seis meses de contracción

Los datos intensifican la presión sobre la Reserva Federal para un nuevo recorte de tasas en su próxima reunión

Golpe al empleo en EEUU:

Estados Unidos endurece las restricciones migratorias por los ataques a cristianos en Nigeria

Washington anunció nuevas limitaciones de visado para quienes participen en violaciones a la libertad religiosa, en respuesta a la violencia contra comunidades cristianas perpetrada por extremistas y milicias en África y otros países

Estados Unidos endurece las restricciones

Murió Charles Shay, héroe nativo americano del Día D, a los 101 años

El veterano de la Segunda Guerra Mundial, reconocido por su valentía en Omaha Beach y premiado con la Estrella de Plata y la Legión de Honor, falleció en Normandía según confirmó su cuidadora

Murió Charles Shay, héroe nativo
DEPORTES
Todo lo que hay que

Todo lo que hay que saber del sorteo del Mundial 2026: bombos, sedes y los seis clasificados que restan definirse

Habló uno de los refuerzos que tiene River Plate en carpeta: qué haría si lo llama Gallardo y la razón por la que quiere volver al país

FIFA dio a conocer a los tres artistas que animarán el sorteo del Mundial 2026 y confirmó a los conductores del evento

La nueva vida de un ex arquero de la selección de Francia como productor de ostras: “El boca a boca funciona, es la mejor publicidad”

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

TELESHOW
La palabra de Darío Cvitanich

La palabra de Darío Cvitanich tras su separación con Ivana Figueiras y el escándalo con Chechu Bonelli

María Becerra contó cómo organizan su mudanza con J Rei y embalan sin ayuda: “No quiero que nadie doble mis tangas”

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

INFOBAE AMÉRICA

El mercado del arte redescubre

El mercado del arte redescubre con precios récord a Gustav Klimt, Rubens y Dora Maar

“La edición número 50 de la Feria del Libro de Buenos Aires posiblemente sea la más importante de su historia”

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026