Una nueva tormenta invernal amenaza a siete estados del noreste y Atlántico medio de Estados Unidos

Una nueva tormenta invernal afectará el noreste del país. (REUTERS/Jeenah Moon)

Una nueva tormenta invernal amenaza con afectar a siete estados del noreste y el Atlántico medio de Estados Unidos a partir del jueves por la noche, apenas días después de que una tormenta previa cubriera la región con intensas nevadas, provocara el cierre de cientos de escuelas y complicara la movilidad en ciudades clave, según pronósticos de AccuWeather.

Impacto de la primera tormenta: nieve, cierres y complicaciones

La primera tormenta invernal de la semana dejó acumulaciones de hasta 30 centímetros de nieve en varias zonas del noreste, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS). Este fenómeno obligó al cierre de cientos de escuelas y generó importantes problemas en el tráfico, afectando la vida cotidiana de millones de residentes. El NWS informó que los efectos de esta tormenta persistieron hasta la mañana del miércoles, con avisos y alertas vigentes en Ohio, Pensilvania, Virginia Occidental, el noreste de Pensilvania y Maine. Según el pronóstico emitido el martes, se esperaban acumulaciones generales de entre 13 y 25 centímetros de nieve desde el centro de Nueva Inglaterra hasta la región de Downeast Maine, con algunos puntos aislados alcanzando los 30 centímetros.

Pronóstico de la segunda tormenta: intensidad y zonas bajo riesgo

AccuWeather anticipó que una nueva tormenta invernal, de rápida evolución, regresará a la región a partir del jueves por la noche. Aunque los meteorólogos aún no han determinado con precisión la cantidad de nieve que podría dejar este segundo evento, Alan Reppert, meteorólogo sénior de AccuWeather, declaró que las acumulaciones serán menores en comparación con la tormenta del martes. “Cualquier área que reciba nieve con este sistema verá cantidades más ligeras, en su mayoría de hasta 8 centímetros”, explicó Reppert. Las zonas bajo riesgo incluyen nuevamente a Virginia, Virginia Occidental, Maryland, Delaware, Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York, todas ellas ya afectadas por la tormenta anterior.

Advertencias y alertas meteorológicas

Los estados de Nueva Inglaterra serán los principales afectados. (REUTERS/Amanda Sabga/File Photo)

El NWS mantuvo vigentes avisos y alertas de tormenta invernal en varios estados hasta la noche del martes o la mañana del miércoles, según la ubicación. En su pronóstico, la agencia describió la situación como la primera tormenta invernal de la temporada en pleno desarrollo sobre el interior de Nueva Inglaterra, con nevadas moderadas a intensas y un sistema de baja presión intensificándose frente a la costa del Atlántico medio. El NWS advirtió que la tormenta costera aportaría humedad adicional desde el Atlántico, lo que incrementaría las nevadas en el interior de Nueva Inglaterra hasta el miércoles por la mañana.

Por su parte, AccuWeather señaló que la nueva tormenta podría traer consigo una irrupción de aire frío, y la interacción entre ambos factores determinará la extensión y localización de las nevadas. Bernie Rayno, meteorólogo jefe de AccuWeather, indicó: “Si el aire frío avanza con demasiada fuerza hacia el noreste a finales de la semana, la tormenta se desplazará hacia el mar, dejando principalmente lluvias en el sureste y quizás una franja estrecha de nieve, hielo y lluvia o nieve en su borde norte”.

Impacto en ciudades principales y transporte

Los meteorólogos no descartan que existan suspensiones al transporte o cierres de carreteras por el impacto de la tormenta. (REUTERS/Ken McGagh)

Aunque las probabilidades de una tormenta de nieve de gran magnitud son bajas, AccuWeather advirtió que, dependiendo de la trayectoria del sistema, los principales centros de transporte en Washington D.C., Filadelfia, Nueva York y Boston podrían experimentar interrupciones. Estas ciudades, que ya sufrieron los efectos de la primera tormenta, permanecen en alerta ante posibles complicaciones adicionales en la movilidad y la seguridad vial.

Condiciones adicionales: hielo y lluvia en el sur

El pronóstico también contempla la posibilidad de que, más al sur, la combinación de hielo y lluvia genere condiciones peligrosas para los desplazamientos en amplias zonas de Virginia, el este de Tennessee y Carolina del Norte. AccuWeather subrayó que la evolución de la masa de aire frío sobre el sur de Estados Unidos será determinante para definir dónde se acumulará la nieve y dónde predominarán las precipitaciones líquidas.