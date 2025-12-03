Estados Unidos

Un hombre fue mordido en la cara y las manos por un mapache con rabia al intentar ayudarlo en Georgia

El residente del condado de Cherokee fue atacado por el animal infectado mientras intentaba rescatarlo, lo que obligó a iniciar un protocolo médico inmediato para evitar consecuencias fatales tras la exposición al virus

Guardar
El afectado recibió tratamiento inmediato
El afectado recibió tratamiento inmediato para prevenir la rabia, una enfermedad con tasa de mortalidad superior al 99 % sin atención médica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El riesgo de contraer rabia tras el contacto con animales salvajes quedó en evidencia en Georgia, donde un hombre resultó mordido en la cara y las manos por un mapache al que intentaba rescatar.

El incidente, ocurrido en el condado de Cherokee, llevó al afectado a recibir tratamiento inmediato para evitar el desarrollo de la enfermedad, según informó el Chattahoochee Nature Center Wildlife Rehabilitation en un comunicado.

El episodio comenzó cuando el hombre encontró al animal herido en una carretera y decidió envolverlo en su abrigo, manteniéndolo apretado contra su pecho durante más de una hora mientras conducía hacia el centro de rehabilitación.

El mapache logró librarse de la manta y atacó al hombre que intentaba ayudarlo

El mapache fue sometido a
El mapache fue sometido a eutanasia y los análisis confirmaron que estaba infectado con rabia, según el Departamento de Salud del Condado de Cherokee. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información publicada por People, durante el trayecto, el mapache logró liberar la cabeza y lo atacó, causándole heridas en el rostro y las manos. Tras el ataque, el hombre regresó a su domicilio, donde inmovilizó al animal con una manta y cinta adhesiva antes de continuar su camino hacia la clínica de vida silvestre.

El Chattahoochee Nature Center Wildlife Rehabilitation relató que el hombre llegó al centro una hora antes de la apertura. El director del campamento, que se encontraba preparando las instalaciones para las vacaciones de Acción de Gracias, alertó al personal sobre la situación. Los trabajadores recibieron al mapache en el estacionamiento y lo aseguraron en una jaula. Solo después de una insistencia reiterada, el hombre accedió a dirigirse al hospital para recibir atención médica, mientras el personal del centro se hacía cargo del animal.

Un miembro del equipo realizó una llamada de emergencia al Hospital Veterinario Bells Ferry, que aceptó practicar la eutanasia al mapache y remitió el cuerpo al Departamento de Salud del Condado de Cherokee para su análisis. Menos de dos días después, los resultados confirmaron que el animal estaba infectado con rabia.

La rabia en humanos tiene una tasa de mortalidad del 99% sin tratamiento

Menos de 35 personas han
Menos de 35 personas han sobrevivido a la rabia en los últimos 50 años, y no existe un tratamiento validado una vez que aparecen los síntomas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro de rehabilitación subrayó la gravedad de la situación: “La rabia en humanos tiene una tasa de mortalidad superior al 99% sin tratamiento, y la vacunación posterior a la exposición debe iniciarse entre 48 y 72 horas después de la exposición”.

Además, precisaron que “en los últimos 50 años, menos de 35 personas han sobrevivido a la rabia una vez que aparecieron los síntomas. Estas personas fueron tratadas con diversos protocolos altamente experimentales y aún no existe un tratamiento validado y aceptado”.

El Chattahoochee Nature Center Wildlife Rehabilitation también destacó la importancia de que los rescatistas de fauna silvestre cuenten con licencia adecuada, ya que los rehabilitadores solo pueden aceptar animales para tratamientos cubiertos por sus permisos estatales y federales.

“Es fundamental asegurarse de que un rehabilitador tenga licencia para el tipo de animal que tiene. Los rehabilitadores no pueden aceptar legalmente animales para tratamientos que no estén cubiertos por su licencia estatal y federal, pero siempre intentaremos orientarle”, señalaron al medio.

El hombre no proporcionó datos verídicos al hospital, complicando el seguimiento de su caso

La falta de información verídica
La falta de información verídica del afectado dificultó el seguimiento médico y puso en riesgo a su entorno y al personal de la clínica de vida silvestre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El centro advirtió sobre la necesidad de proporcionar información verídica al personal médico y de vida silvestre. En este caso, el hombre no facilitó su nombre completo ni un número de teléfono real al hospital que lo atendió, lo que dificultó el seguimiento del caso. El centro solo pudo conocer su identidad después de que un familiar se comunicara al día siguiente.

El Chattahoochee Nature Center Wildlife Rehabilitation concluyó su declaración a People con una advertencia: “Si bien el corazón del buscador estaba en el lugar correcto, se puso a sí mismo, a su familia, al personal de CNC, a los voluntarios y visitantes, al transportador de GWN y al personal de Bells Ferry, todos en riesgo”. Finalmente, instaron a la población a evaluar cuidadosamente cada situación antes de intentar capturar animales salvajes sin la debida orientación profesional.

Temas Relacionados

GeorgiaMapacheAtaque de animalRabiaTratamientoestados-unidos-noticias

Últimas Noticias

Mega Millions: números ganadores del 2 de diciembre de 2025

Esta lotería estadounidense realiza dos sorteos a la semana, los martes y viernes, en los que hay la posibilidad de ganar varios millones de dólares

Mega Millions: números ganadores del

Tormenta invernal en Texas: nieve y frío extremo amenazan al Panhandle del estado con complicaciones en traslados

Meteorólogos advierten sobre la llegada de un fenómeno meteorológico que podría dejar acumulaciones de nieve y temperaturas bajo cero en Amarillo y otras ciudades, complicando la movilidad y aumentando el riesgo en carreteras

Tormenta invernal en Texas: nieve

Estos son los artistas que se presentarán en la fiesta de fin de año del Times Square en Nueva York

Las autoridades neoyorquinas preparan un operativo especial para el flujo de turistas y locales en Times Square, donde tradicionalmente acuden cientos de miles de asistentes para presenciar el espectáculo en vivo

Estos son los artistas que

Acusan a madre biológica y a su esposo de asesinar a su hija embarazada y extirparle el bebé en Michigan

Cortney y Brad Bartholomew enfrentan cargos severos luego de que la Fiscalía del Condado de Wexford los señalara por la muerte de Rebecca Park, hallada sin vida en un bosque tras semanas de búsqueda

Acusan a madre biológica y

Wall Street subió impulsado por tecnológicas y expectativas de recorte de tasas de la Fed

El mercado sigue atento a la publicación del índice de inflación PCE y a posibles cambios en la política monetaria la próxima semana

Wall Street subió impulsado por
DEPORTES
El respaldo incondicional de Simeone

El respaldo incondicional de Simeone a Julián Álvarez y su inesperada admiración por Raphinha que reavivó el debate del Balón de Oro

River Plate quiere romper el mercado con una figura del fútbol argentino: “Es muy viable”

Conmoción en el fútbol argentino: declararon la “muerte cerebral” de Santiago Fredes, DT y leyenda de Luján, de 35 años

Faustino Oro perdió y cedió la punta del Campeonato Argentino: los detalles de una definición apasionante

La buena noticia que recibió Boca Juniors en la vuelta a las prácticas: el pizarrón de Úbeda pensando en Racing

TELESHOW
El insólito error de Sofía

El insólito error de Sofía Martínez en una trivia de MasterChef Celebrity: “Me quiero matar”

Dos participantes de MasterChef Celebrity fracasaron al replicar la torta argentina y el resultado fue viral: “Un caos”

La reacción de Evelyn Botto cuando le preguntaron si está de novia con Fede Bal

Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

Martín Cirio contó cómo fue su pelea con Lizardo Ponce durante su cancelación: “Lo que para él fue estar, para mí no lo fue”

INFOBAE AMÉRICA

Macron viaja a China para

Macron viaja a China para impulsar la cooperación comercial y pedirle a Beijing que presione a Rusia hacia un alto el fuego en Ucrania

Todos están invitados a la fiesta de cumpleaños de Jane Austen

“La era de Hitler”: por qué el consenso moral de Occidente está llegando a su fin

Por qué el cerebro humano responde de forma única a las voces de chimpancés

Brasil alcanzó un récord histórico en la producción de petróleo y gas natural